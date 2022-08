EM i friidrett 2022: program, den norske troppen – slik ser du mesterskapet på TV og på nett gratis

Totalt tre medaljer til Norge ble fasiten i VM i friidrett 2022, mesterskapet som foregikk i Oregon, USA i juli. Overraskende nok var det på 5000 meter Jakob Ingebrigtsen skulle hente hjem gullet, mens i favorittøvelsen, 1500 meter, måtte han nøye seg med sølvtøyet. Eivind Henriksen var outsider-favoritt i slegge, og endte med et høvelig bronse. Begge to er selvsagt medaljekandidater i EM – for ikke å snakke om Karsten Warholm, som kommer til å være ute etter å riste av seg den skadebefengte finalen i VM.



Karoline Bjerkeli Grøvdal har gode muligheter på blant annet 10 000 meter, mens Lene Retzius og Line Kloster kan finne på å tukte resten av favorittene i stav og hekk, men det stopper på ingen måte der.Totalt 53 norske utøvere er tatt ut til årets EM i friidrett, så det finnes nok av muligheter for unge talenter å vise seg frem under årets mesterskap.

EM i friidrett 2022 Datoer: Mandag, 15. august–søndag, 21. august Arena: Olympiastadion, München Se på TV: NRK1 / NRK2 / NRK Sport

EM i friidrett 2022 finner sted i München på Olympiastadion, en arena som ble brukt under OL i 1972. På grunn av COVID-19 ble EM i friidrett 2020 innstilt, et mesterskap som ble planlagt arrangert i Paris.



Det vil med andre ord si at forrige EM, utendørs, fant sted i 2018, også det i Tyskland, med Berlin som vert. I dette mesterskapet endte Norge med fem medaljer. Hele tre av disse ble tatt av familien Ingebrigtsen. To gull til Jakob, på 1500 og 5000 meter, mens storebror Henrik endte med sølv på den sistnevnte distansen. De øvrige medaljene ble sanket inn i 400 meter hekk og 3000 meter hinder, av henholdsvis Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal.



Les videre for mer informasjon om den norske troppen, program og hvordan du ser EM i friidrett 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Eivind Henriksen er en av storfavorittene i slegge, med et av de foreløpig lengste kastene i 2022. (Image credit: Getty Images / Christian Petersen)

Karsten Warholm måtte gi tapt i finalen i VM på grunn av en skade, og vil nok være revansjesugen i EM i 400 meter hekk. (Image credit: Getty Images / David Ramos)

EM i friidrett 2022: program og grener

Under finner du det fullstendige programmet over sommerens friidretts-EM. Sett med norske øyne er det likevel enkelte finaler som kan bli ekstra spennende i år. Vi trekker frem de følgende som de mest lovende:

16. august, 21:08 – 5000 meter (herrer), finale (Jakob Ingebrigtsen)

17. august, 21:05 – Slegge (kvinner), finale (Beatrice Nedberge Llano)

18. august, 20:10 – Slegge (herrer), finale (Eivind Henriksen)

18. august, 21:05 – 1500 meter (herrer), finale (Jakob Ingebrigtsen)

18. august, 21:25 – 5000 meter (kvinner), finale (Karoline Bjerkeli Grøvdal)

19. august, 21:45 – 400 meter hekk (kvinner), finale (Amalie Iuel)

19. august, 22:00 – 400 meter hekk (herrer), finale (Karsten Warholm)

20. august, 20:05 – Stav (herrer), finale (Bjørnar Sandnes Lillefosse)

20. august, 21:15 – 4x400 meter stafett (herrer), finale (Norge)

21. august, 20:00 – 10 000 meter (herrer), finale (Mezngi, Tuv Myhre og Sandnes Lillefosse)

Mandag 15. august

10:00 – Kule (herrer), kvalifisering

10:05 – Tikamp, 100 meter (herrer)

10:25 – Stav (kvinner), kvalifisering

10:30 – Maraton (kvinner), finale

10:40 – 100 meter (herrer), innledende heat

10:50 – Tikamp, lengde (herrer)

11:05 – 100 meter (kvinner), innledende heat

11:20 – Kule (kvinner), kvalifisering

11:30 – Maraton (herrer), finale

12:10 – Lengde (herrer), kvalifisering

12:40 – Tikamp, kule (herrer)

18:30 – Tikamp, høyde (herrer)

19:00 – 400 meter (herrer), innledende heat

19:25 – Diskos (kvinner), kval. gruppe B

19:35 – 400 meter (kvinner), innledende heat

20:05 – Tresteg (herrer), kvalifisering

20:38 – Kule (kvinner), finale

20:58 – Kule (herrer), finale

21:15 – Tikamp, 400 meter (herrer)

21:48 – 10 000 meter (kvinner), finale

Tirsdag 16. august

08:30 – 35 km kappgang (kvinner), finale

08:30 – 35 km kappgang (herrer), finale

09:05 – Tikamp, 110 meter hekk (herrer)

09:35 – 110 meter hekk (herrer), innledende heat

09:50 – Lengde (kvinner), kvalifisering

09:50 – Tikamp, diskos (herrer), gruppe A

10:15 – 1500 meter (kvinner), innledende heat

10:55 – Tikamp, diskos (herrer), gruppe B

11:30 – Tikamp, stav (herrer), gruppe A

11:40 – 3000 meter hinder (herrer), innledende heat

12:15 – Slegge (kvinner), kvalifisering, gruppe A

12:25 – 400 meter (herrer), semifinale

12:30 – Tikamp, stav (herrer), gruppe B

13:00 – 400 meter (kvinner), semifinale

13:30 – Slegge (kvinner), kvalifisering, gruppe B

18:35 – Høyde (herrer), kvalifisering

18:40 – Tikamp, spyd (herrer), gruppe A

19:40 – Tikamp, spyd (herrer), gruppe B

20:05 – 100 meter (herrer), semifinale

20:27 – Lengde (herrer), finale

20:35 – 100 meter (kvinner), semifinale

21:02 – Diskos (kvinner), finale

21:08 – 5000 meter (herrer), finale

21:35 – Tikamp, 1500 meter (herrer)

22:15 – 100 meter (herrer), finale

22:25 – 100 meter (kvinner), finale

Onsdag 17. august

09:35 – Slegge (menn), kval. gruppe A

10:30 – Sjukamp, 100 meter hekk (kvinner)

10:50 – Slegge (herrer) kval. gruppe B

11:05 – 400 meter hekk (herrer), innledende heat

11:35 – Sjukamp, høyde (kvinner)

11:40 – 400 meter hekk (kvinner), innledende heat

12:20 – Diskos (herrer), kval. gruppe A

12:35 – Tresteg (kvinner), kvalifisering

13:35 – Diskos (herrer), kval. gruppe B

19:54 – Sjukamp, kule (kvinner)

20:00 – Stav (kvinner), finale

20:15 – Tresteg (herrer), finale

20:30 – 110 meter hekk (herrer), semifinale

21:05 – Slegge (kvinner), finale

21:10 – Sjukamp, 200 meter (kvinner)

21:43 – 400 meter (herrer), finale

22:02 – 400 meter (kvinner), finale

22:22 – 110 meter hekk (herrer), finale

Amalie Iuel løper første innledende heat i 400 meter hekk klokken 11:40, onsdag den 17. august. (Image credit: Getty Images / Cameron Spencer)

Torsdag 18. august

09:00 – Spyd (kvinner), kval. gruppe A

09:20 – 3000 meter hinder (kvinner), innledende heat

09:25 – Sjukamp, lengde (kvinner)

10:10 – 800 meter (herrer), innledende heat

10:15 – Spyd (kvinner), kval. gruppe B

10:45 – 800 meter (kvinner), innledende heat

10:50 – Stav (herrer), kvalifisering

11:25 – 400 meter hekk (herrer), semifinale

11:36 – Sjukamp, spyd (kvinner), gruppe A

11:55 – 400 meter hekk (kvinner), semifinale

12:30 – 200 meter (herrer), innledende heat

12:48 – Sjukamp, spyd (kvinner), gruppe B

13:05 – 200 meter (kvinner), innledende heat

20:05 – Høyde (herrer), finale

20:10 – Slegge (herrer), finale

20:13 – 200 meter (herrer), semifinale

20:37 – 200 meter (kvinner), semifinale

20:58 – Lengde (kvinner), finale

21:05 – 1500 meter (herrer), finale

21:25 – 5000 meter (kvinner), finale

21:55 – Sjukamp, 800 meter (kvinner)

Fredag 19. august

10:00 – 4x100 meter stafett (herrer), innledende heat

10:00 – Spyd (herrer), kval. gruppe A

10:05 – Høyde (kvinner), kvalifisering

10:25 – 4x100 meter stafett (kvinner), innledende heat

10:50 – 800 meter (kvinner), semifinale

11:10 – 4x400 meter stafett (herrer), innledende heat

11:15 – Spyd (herrer), kval. gruppe B

11:40 – 4x400 meter stafett (kvinner), innledende heat

20:20 – Diskos (herrer), finale

20:27 – 800 meter (herrer), semifinale

20:45 – 1500 meter (kvinner), finale

20:55 – Tresteg (kvinner), finale

21:00 – 3000 meter hinder (herrer), finale

21:20 – 200 meter (herrer), finale

21:45 – 400 meter hekk (kvinner), finale

22:00 – 400 meter hekk (herrer), finale

22:22 – 200 meter (kvinner), finale

Lørdag 20. august

08:30 – 20 km kappgang (herrer), finale

10:15 – 20 km kappgang (kvinner), finale

20:05 – Stav (herrer), finale

20:15 – 800 meter (kvinner), finale

20:25 – Spyd (kvinner), finale

20:43 – 100 meter hekk (kvinner), innledende heat

21:15 – 4x400 meter stafett (herrer), finale

21:45 – 4x400 meter (kvinner), finale

22:13 – 3000 meter hinder (kvinner), finale

Pål Haugen Lillefosse er et av årets medaljehåp i stavsprang, sammen med brødreparet Sondre og Simen Guttormsen. (Image credit: Getty Images / Sam Barnes)

Søndag 21. august

19:05 – Høyde (kvinner), finale

19:10 – 100 meter hekk (kvinner), semifinale

19:40 – 800 meter (herrer), finale

19:50 – Spyd (herrer), finale

20:00 – 10 000 meter (herrer), finale

20:45 – 100 meter hekk (kvinner), finale

21:12 – 4x100 meter stafett (herrer), finale

21:22 – 4x100 meter stafett (kvinner), finale

Norske utøvere i EM i friidrett 2022

Kvinner

Pernilla Eugenie Epland (Stord IL, maraton)

Kaitesi Ertzgaard (IK Tjalve, 4x400 meter)

Lakeri Ertzgaard (IK Tjalve, 4x400 meter)

Runa Skrove Falch (SK Vidar, maraton)

Karoline Bjerkeli Grøvdal (IK Tjalve, 1500 meter, 5000 meter)

Hedda Hynne (IK Tjalve, 800 meter)

Amalie Iuel (IK Tjalve, 400 meter hekk, 4x400 meter

Henriette Jæger (Aremark IF, 4x400 meter)

Line Kloster (SK Vidar, 200 meter, 400 meter hekk, 4x400 meter)

Beatrice Nedberge Llano (Laksevåg TIL, slegge)

Linn Oppegaard (Moss IL, 400 meter, 4x400 meter)

Lene Retzius (IL BUL, stav)

Andrea Rooth (Lambertseter IF, 100 meter hekk)

Elisabeth Slettum (IL Skjalg, 200 meter, 400 meter hekk, 4x400 meter)

Amalie Sæten (Ullensaker/Kisa IL, 1500 meter)

Nora Kollerød Wold (Fredrikstad IF, reserve 400 meter hekk, 4x400 meter)

Maria Sagnes Wågan (IK Tjalve, maraton)

Ingeborg Østgård (FIK Ren-Eng, 1500 meter)

Menn

Jacob Boutera (Ullensaker/Kisa IL, 3000 meter hinder)

Ferdinand Kvan Edman (IK Tjalve, 1500 meter)

Henrik Flåtnes (Tønsberg FIK, lengde)

Tobias Grønstad (IK Tjalve, 800 meter)

Simen Guttormsen (SK Vidar, stav)

Sondre Guttormsen (SK Vidar, stav)

Eivind Henriksen (IK Tjalve, slegge)

Jakob Ingebrigtsen (Sandnes IL, 1500 meter, 5000 meter)

Håvard Bentdal Ingvaldsen (Moelven IL, 400 meter)

Ola Stunes Isene (IF Sturla, diskos)

Mathias Hove Johansen (IL Skjalg, 200 meter)

Ingar Bratseth-Kiplesund (SK Vidar, lengde)

Tom Erling Kårbø (Stord IL, 3000 meter hinder)

Bjørnar Sandnes Lillefosse (IL Gular, 10 000 meter)

Pål Haugen Lillefosse (Fana IL, stav)

Thomas Mardal (Gloppen FIL, slegge)

Zerei Kbrom Mezngi (Stavanger FIK, 10 000 meter)

Magnus Tuv Myhre (Brandbu IF, 10 000 meter)

Narve Gilje Nordås (Sandnes IL, 5000 meter, reserve 10 000 meter

Abdullahi Dahir Rabi (IL Runar, reserve 10 000 meter)

Martin Roe (IL Fri, Tikamp)

Fredrik Sandvik (Ullensaker/Kisa IL, 3000 meter hinder)

Sven Martin Skagestad (IL Norna-Salhus, diskos)

Sander Aae Skotheim (IK Tjalve, tikamp)

Marcus Thomsen (IL Norna-Salhus, kule)

Vladimir Vukicevic (SK Vidar, 110 meter hekk)

Karsten Warholm (Dimna IL, 400 meter hekk)