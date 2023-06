Elsparkesykkel test juni 2023

Included in this guide:

Her finner du vinnerne av vår elsparkesykkel test, med de beste modellene for ulike behov og budsjett.

Om man bor i en by prioriterer man vanligvis vekt og bærbarhet fremfor effekt, spesielt om man bor et sted med få bakker og gode veier. For andre vil batteritid og rekkevidde være det viktigste. Og her skiller elsparkesyklene seg fra hverandre: I vår toppliste finner du modeller som kun kjører 20 km opp til modeller med hele 65 km rekkevidde.

Vi har også sett på brukervennlighet, sikkerhet, konstruksjon og eventuelle funksjoner.

Elsparkesykkel test 2023 – topplisten:

Best i test elsparkesykkel

Mi Electric Scooter Pro 2 er den beste elsparkesykkelen akkurat nå (Image credit: Xiaomi)

1. Mi Electric Scooter Pro 2 Den beste elsparkesykkelen Spesifikasjoner Rekkevidde: Opp til 45 km Maksimal førervekt: 100 kg Vekt: 14,2 kg Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Lett og kan felles sammen + Bra batteritid + Dobbelt bremsesystem Grunner til ikke å kjøpe - Tar lang tid å lade

Mi Electric Scooter Pro 2 er den beste elsparkesykkelen fra produsenten Xiaomi - og vinneren av vår elsparkesykkel test.

Her får du en rekkevidde på 45 km på en lading, med mindre du kjører på maksimal hastighet hele veien. Når du først må lade bør du sørge for å ha god tid, det tar 8-9 timer for å nå 100 prosent. Så planlegg ladingen under arbeidstid eller på kvelden.

En av de beste egenskapene hos Pro 2 er at den enkelt kan felles sammen og bæres. Den veier litt over 14 kg, så du orker å bære den et lite stykke ved behov. Det hadde ikke vært et ekte Xiaomi-produkt om det ikke fantes en app, og med Mi Home-appen kan du låse elsparkesykkelen, sjekke batteritid og hastighet. Det er stilig, men også litt overflødig da du uansett får den samme informasjonen og funksjonaliteten på den integrerte LCD-skjermen som sitter på styret.

Mi Electric Scooter 3 gir deg mye for pengene, blant annet et stilrent design (Image credit: Xiaomi)

2. Mi Electric Scooter 3 Mest for pengene Spesifikasjoner Rekkevidde: Opp til 30 km Maksimal førervekt: 100 kg Vekt: 13,2 kg Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO Les mer hos CDON NO Les mer hos CDON NO Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Dobbelt bremsesystem + Lett og kan felles sammen Grunner til ikke å kjøpe - Ikke det beste valget for terreng eller bratte bakker

Mi Electric Scooter 3 er en lettkjørt og kompakt elsparkesykkel for deg som verken trenger ekstra kraft eller veldig lang rekkevidde. Du får i stedet en god balanse mellom prislapp, funksjon og ytelse i en elsparkesykkel for bykjøring.

Rekkevidden avhenger som vanlig av kjøringen din, hastighet, vær og belastning - under optimale forhold kommer du 30 km på en lading. Du kan velge mellom tre ulike kjøremodus: Gange (10 km/t), Standard (15 km/t) og Sport (20 km/t).

Akkurat som med andre elsparkesykler fra Xiaomi, kan du koble Electric Scooter 3 til Mi Home-appen. Der kan du få oversikten over batterinivå, sjekke hvor mye og hvor fort du har kjørt, og låse elsparkesykkelen.

Mi Electric Scooter Essential er det beste budsjettvalget, men lav prislapp betyr også kortere rekkevidde. (Image credit: Xiaomi)

3. Mi Electric Scooter Essential Beste billige elsparkesykkel Spesifikasjoner Rekkevidde: Opp til 20 km Maksimal førervekt: 100 kg Vekt: 12 kg Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Lav pris + Veier bare 12 kg + Dobbelt bremsesystem Grunner til ikke å kjøpe - Kortere rekkevidde enn andre modeller

Om du er nybegynner og ønsker en god elsparkesykkel som første modell, er Mi Electric Scooter Essential et meget godt valg. Denne lette og smidige elsparkesykkelen deler mange egenskaper med sine dyrere søsken Electric Scooter 3 og Pro 2, som for eksempel doble bremser, LCD-skjerm på styret og app-integrering.

Du får imidlertid ikke like mye kraft og rekkevidde hos Essential, så dette er primært en elsparkesykkel for bykjøring over kortere avstander. Prisen gjør at vi uansett anbefaler denne til de som ikke vil tømme bankkontoen for de aller beste modellene.

Med Kickscooter Max kommer du langt på en lading. (Image credit: Segway)

4. Segway Ninebot Kickscooter Max Beste rekkevidde Spesifikasjoner Rekkevidde: Opp til 65 km Maksimal førervekt: 100 kg Vekt: 19,5 kg Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Kraftig motor + Dobbelt bremsesystem + Glimrende batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Tung og dyr

Segway Ninebot Kickscooter Max er en elsparkesykkel i premiumsegmentet, med kraftig motor, doble bremser og fremfor alt: Et batteri som holder i hele 65 kilometer på en lading.

For deg som setter ytelse og kvalitet høyt, er dette elsparkesykkelen du bør velge. Med mye kraft kommer også en høyere vekt, og en høyere pris...