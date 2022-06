De beste originalfilmene fra Netflix i 2022

Foruten å by på et omfattende bibliotek av filmer og serier – fra store og påkostede produksjoner til mindre indie-perler – har Netflix også et stort utvalg ev egne originalfilmer. Blant de største originalfilmene på Netflix finner du blant annet titler som Don't Look Up, Extraction, Bird Box, The Irishman – og mange flere.

Netflix er kjent for å bruke enorme pengebeløp på både serier og annet originalinnhold og det dukker stadig opp nytt originalinnhold på strømmetjenesten. Nedenfor har vi samlet en toppliste over noen av de beste originalfilmene akkurat nå. Oversikten oppdateres med jevne mellomrom, så se gjerne innom av og til for å få med deg noen nye tips!

The Adam Project

(Image credit: Netflix)

Ryan Reynolds spiller jagerpiloten Adam Reed som forlater året 2050 og krasjlander med flyet sitt i 2022. Her møter han sitt 12 år gamle jeg. Sammen begir de seg ut på et oppdrag for å redde fremtiden.

Filmen fikk en blandet mottagelse, og selv om filmen ikke er skapt for de store prisene, er den likevel flott og underholdende – og hele familien kan ha glede av den.

Se The Adam Project på Netflix. (opens in new tab)

Don't Look Up

(Image credit: Netflix)

Don't Look Up handler om Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), en astronomistudent, og hennes professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), som oppdager at en komet på størrelse med Mount Everest er på vei mot jorden. Problemet er bare eat ingen ser ut til å bry seg noe særlig om det. De reiser på en medieturné, besøker presidenten og et talkshow for å advare og øke bevisstheten omkring den truende kometen. Det er lettere sagt enn gjort å få menneskeheten til å løfte blikket

Filmen er en satirisk tilnærming til klimakrisen. Foruten hovedrolleinnehaverne Leonardo DiCaprio er Jennifer Lawrence er rollelisten stjernespekket med navn som Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett og Meryl Streep.

Se Don't Look Up på Netflix. (opens in new tab)

Windfall

(Image credit: Netflix)

En innbruddstyv bryter seg inn i den tomme fritidsboligen til en teknologimilliardær. Det går imidlertid ikke helt etter planen, ettersom den arrogante, rike mannen og hans kone planlegger en ferie og ankommer villaen. Tyven er like forundret som eieren, og det ender med at han holder paret som gisler før de langtekkelige forhandlingene begynner.

Dette er en spennende, tilfredsstillende og velspilt thriller med blant andre Jesse Plemons (The Power of the Dog), Lily Collins (Emily in Paris) og Jason Segel (The Muppets) i rollene.

Se Windfall på Netflix. (opens in new tab)

The Trial of the Chicago 7

The Trial of the Chicago 7 er et spenningsfylt rettssaldrama med lynrask dialog. (Image credit: NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

Aaron Sorokin satte seg i regissørstolen for andre gang i karrieren og vendte tilbake til rettssaldramatikken fra sin første Hollywood-produksjon, A Few Good Men. The Trial of the Chicago 7 er et viktig periodedrama som trekker uunngåelige paralleller med en mer moderne bølge av sivil uro. Her utforskes den krevende og politisk motiverte rettergangen mot folk som demonstrerte mot Vietnamkrigen i 1968.

Sacha Baron Cohen er glimrende i rollen som den mest sentrale av de syv tiltalte som trues med fengsel bare for å ha utøvd sin rett til å protestere. Alle de øvrige medlemmene av den imponerende rollebesetningen håndterer Sorokins lynraske dialog med stil. Samtidig benyttes gjenskapninger av gruppens demonstrasjoner i kombinasjon med ekte dokumentarisk materiale for ytterligere å forsterke følelsen av urettferdighet.

Se The Trial of the Chicago 7 på Netflix. (opens in new tab)

The Old Guard

Tøffe kampseksvenser og en like tøff helt. (Image credit: AIMEE SPINKS/NETFLIX)

Gina Prince-Bythewood er best kjent for sine romantiske melodramaer og opplevdes innledningsvis som et merkelig valg til en fortolkning av en tegneserie om en gruppe tøffe og udødelige leiesoldater. Hun har likevel skapt nyanserte skikkelser og gitt dem pusterom, slik at The Old Guard skiller seg ut fra den vanlige superhelt-malen. Hun var heller ikke gjerrig med actionsekvensene. Vi får servert mange tøffe kampscener samt en glimrende prestasjon fra Charlize Theron, som i enda større grad har sementert sin posisjon som Hollywood-helt.

Se The Old Guard på Netflix. (opens in new tab)

Mank

Mank er et perfekt alternativ for alle filmelskere der ute. (Image credit: Netflix)

Det er ingenting Hollywood liker bedre enn gode filmer om Hollywood. Denne sniktitten bakenfor kulissene i kinofilmens gullalder er virkelig en godbit. David Finchers film Mank bygger på hans avdøde fars manus. Den dokumenterer Herman J. Mankiewicz anstrengelser for å nå deadline for manusinnleveringen til en film ved navn Citizen Kane.

Mank er utvilsomt en film for ekte filmelskere. Denne monokrome filmen kan likevel appelere til alle som bare har en overfladisk innsikt i glitterbyens intriger. Gary Oldman er suveren i rollen som den selvdestruktive alkoholikeren og Amanda Seyfried som den strålende elskerinnen til erkefienden hans.

Se Mank på Netflix. (opens in new tab)

I’m Thinking of Ending Things

I’m Thinking of Ending Things er en severdig film som skiller seg ut i mengden. (Image credit: Netflix)

I'm Thinking of Ending Things må være en av de mest forvirrende Netflix-originalene så langt. Den får nesten David Lynch til å fremstå som en helt ordinær historieforteller. Charlie Kaufman (Being John Malkovich) har alltid maktet å endevende publikums forventninger, men han løfter denne fremgangsmåten til nye, desorienterende høyder med denne fortolkningen av Iain Reids roman ved samme navn. Jessie Buckley utmerker seg spesielt i sin rolle som en ung kvinne som rammes av eksistensiell krise når hun reiser for å treffe kjærestens foreldre. Selv etter å ha sett på filmen flere ganger, er det vanskelig å avgjøre hva som egentlig er virkelig, om noe som helst er det.

Se I'm Thinking of Ending Things på Netflix. (opens in new tab)

The Social Dilemma

I The Social Dilemma får vi oppleve de sosiale medienes påvirkningskraft. (Image credit: Exposure Labs/Netflix)

The Social Dilemma er en meget omtalt dokumentar. Her fikk seerne en vekker med dette innblikket i de sosiale medienes påvirkningskraft. Jeff Orlowskis dokumentar viser i skremmende detalj hvordan Instagram, Twitter og de øvrige sosiale mediene stadig holder oss fanget foran skjermen.

Utforskingen av slike plattformers skadelige virkning på det politiske landskapet, særlig med tanke på spredningen av falske nyheter, viste seg å være minst like urovekkende.

Se The Social Dilemma på Netflix. (opens in new tab)

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga byr på glitter, glamour og høye toner. (Image credit: Netflix)

Mange hevet et øyenbryn da det ble kjent at Will Ferrell skulle lage en kjærlighetserklæring til Eurovision. Kunne virkelig en Hollywood-kjendis forstå nyansene i et europeisk popkulturelt fenomen som har underholdt og forvirret publikum siden 1956?

Anchorman beviste faktisk med stor overbevisning sin langvarige hengivenhet med en hyllest til sangkonkurransen som byr på massevis av glitter, glamour og høye toner. Rachel McAdams og Dan Stevens kaster seg helhjertet ut i en underholdende fortelling som involverer egenrådige, kjempemessige hamsterhjul, morderalver og en skummel Demi Lovato. En liten advarsel: Du kommer til å ha «JaJa Ding Dong» på hjernen i lang tid fremover.

Se Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga på Netflix. (opens in new tab)

Crip Camp: A Disability Revolution

Crip Camp byr på et innblikk i bevegelsen for funksjonshemmedes rettigheter. (Image credit: Netflix)

Efter at ha fått en Oscar for sin første produksjon noensinne, fortsatte Barack og Michelle Obamas produksjonsselskap fremgangen med enda et empatisk portrett av en Stateside-revolusjon. Mens American Factory undersøkte virkningen av en omvendt globalisering, retter Crip Camp fokuset på bevegelsen for funksjonshemmedes rettigheter som blomstret opp i forbindelse med en hippieleir i New York på 1970-tallet.

Gjennom å kombinere arkivmateriale med medvirkende aktivister som var med i tiden rundt Camp Jened (inkludert medregissør James LeBrecht), skaper denne filmen en mulighet for at gruppen kan dele sin egen historie som underdogs. Filmens lydspor er også helt perfekt, med den klassiske rocken fra Woodstock-alderen. Det er også en inspirerende og hjertevarm historie som aldri synker ned i overdreven sentimantalitet.

Se Crip Camp på Netflix. (opens in new tab)

Enola Holmes

Liker du Sherlock Holmes? Her møter du søsteren Enola Holmes. (Image credit: Netflix)

Etter Guy Ritchies to Downey Jr-filmer, den katastrofale Will Ferrell-parodien, BBCs uvanlige serie og 154 episoder av Elementary, er det ikke så rart om selv de mest ihuga tilhengerne av av Baker Street er litt lei av Sherlock Holmes. Heldigvis bidrar denne energiske adaptasjonen av Nancy Springers romaner for unge voksne til noe nytt i dette detektiv-universet – nemlig en lillesøster.

I en av sine første hovedroller etter Stranger Things, tar Millie Bobby Brown sjansen på å spille en skikkelse som er langt mer livlig en den nedtonede Eleven. Hennes Enola Holmes Er karismatisk, sterk og som hun i bestrebelsene etter å finne sin forsvunne mor viser at hun er like kløktig som broren.

Se Enola Holmes på Netflix. (opens in new tab)

The Half of It

To venner forelsker seg i samme jente. Hvordan skal dette gå? (Image credit: KC Bailey)

En intelligent kinesisk-amerikansk jente går med på å hjelpe en venn med å skrive et kjærlighetsbrev, regner hun ikke med å falle for denne jenta selv. Dette er Alice Wus første film siden 2005, og den er et tilskudd til Netflix' velkjente romantiske repertoar. Den går imidlertid langt dypere enn The Kissing Booth og lignende filmer.

I kjølvannet av den store tenåringsfilmen Clueless, overfører The Half of It den litterære klassikeren Cyrano de Bergerac til et moderne skolemiljø med eleganse. Her kan vi glede oss over fantastiske skuespillerprestasjoner fra tidligere helt ukjente navn. Vi håper at Wi ikke venter i 15 år til før det kommer en ny film.

Se The Half of It på Netflix. (opens in new tab)

Da 5 Bloods

Her får vi servert et militærdrama og en fengslende leksjon i afroamerikansk historie. (Image credit: Netflix)

Da 5 Bloods er i like porsjoner et oppslukende militærdrama, en spennende ransfilm og en fengslende leksjon i afroamerikansk historie. Filmen beviser at Spike Lee ikke har mistet noe av sin velkjente dristighet.

Etter oppfølgeren til sin Oscar-nominerte BlacKkKlansman, vender filmskaperen tilbake til 1970-årene fra et uvanlig perspektiv. Når de vender tilbake til sine gamle slagmarker for å liket til sin falne offiser (spilt i tilbakeblikk av avdøde Chadwick Boseman) og den store mengder gull de gravde ned, utforsker Lee hvordan deres krigserfaring far formet livene deres med den energien vi har vent oss til fra en av Hollywoods fremste filmskapere.

Se Da 5 Bloods på Netflix. (opens in new tab)