Beste plattform for aksjehandel i 2021

Tidligere var høy kurtasje (provisjon til mellomledd ved aksjehandel) og høye minimumsinvesteringer store hindre for at nye og nysgjerrige investorer skulle våge seg ut på aksjemarkedet. Nettbaserte plattformer for aksjehandel har gjort investering i aksjer enklere og mer tilgjengelig enn noen gang. De moderne investeringsverktøyene gjør det billig å handle, i tillegg til at de har en rekke nyttige verktøy å tilby både nybegynnere og eksperter.

Kryptovaluta er blitt attraktive objekter for mange tradere, og dermed anser mange det som en fordel at plattformene støtter handel med disse.

I denne artikkelen tar vi en titt på noen av de beste og mest fremtidsrettede plattformene for aksjehandel. Selv om alle både har fordeler og ulemper sammenlignet med de andre, begår du ingen feil uansett hvilken av disse tjenestene du ender med å velge.

Her er de beste appene for valutahandel – for Android og iPhone (engelsk tekst)

eToro gir deg tilgang til flere ulike investeringsprodukter (Image credit: etoro)

eToro En ledende internasjonal tradingplattform Visit site 0% provisjon Kopiering av tradingstrategier Brukervennlig Støtter kryptovaluta Minimumsbeløp 1000 USD Gebyrer på enkelte typer plasseringer

eToro ble opprettet som RetailFX i Tel Aviv, Israel, i 2007. De lanserte sin nettbaserte, sosiale investeringsplattform i 2021, og er de seneste årene blitt en av verdens største aktører på dette området. I mai 2020 hadde de 13 millioner registrerte brukerkonti, et antall som er raskt voksende.

eToro reklamerer tungt i sosiale medier, og deres mest velkjente funksjon er nok CopyPortfolio. Her kan særlig uerfarne brukere få stort utbytte av å kopiere de dyktigste tradernes investeringsstrategier.

Grensesnittet er brukervennlig og greit. Du oppretter en profil, gjør innskudd, finner produkter du vil investere i og gjennomfører kjøpet på en enkel og oversiktlig måte. En fordel for mange er at dette også er en stor sosial plattform, der man kan diskutere trender og markeder med andre brukere.

Tjenesten krever at du gjør et førstegangsinnskudd på 1000 amerikanske dollar. Deretter kan du legge inn enkeltbeløp på så lite som $ 50 om gangen.

Her kan du komme i gang med investering hos eToro.

SaxoTraderGo har konkurransedyktige priser (Image credit: Saxo Bank)

SaxoTraderGo Prisbelønt plattform med verdensomspennende handel Visit site Konkurransedyktige priser Prisbelønt plattform = tillit Analyseverktøy Støtter kryptovaluta Lave gebyrer er likevel gebyrer

SaxoTraderGo er en handelsplattform som ble etablert av danske Saxo Bank i 2015 for å etterkomme kundenes etterspørsel etter rask og allsidig handel med blant annet aksjer på mobile enheter.

Her får du tilgang til over 19 000 aksjer i både kjernemarkeder og fremvoksende markeder på 36 børser i hele verden. Tjenesten tilbyr over 40 000 instrumenter i alle aktivaklasser – der du kan trade, hedge og investere med én og samme konto.

Det tar bare fem minutter å åpne en brukerkonto på nettet. Ditt viktigste verktøy er handelsvinduet, der du har rask og effektiv tilgang til alle opplysningene du trenger. Er du riktig proff, kan du prøve deg på CFD-er (differansekontrakter). Dette er et marked med svært høy risiko, hvor mange taper penger.

Selv om SaxoTraderGo tar gebyrer, er disse lave.

Her kan du komme i gang med investering hos SaxoTraderGo.

DnB Ask (Image credit: DnB)

DnB Ask Storbank med skattegunstig aksjehandel Visit site Nordisk forankring Aksjesparekonto Tilgang til markeder i hele verden Kurs og opplæring Tradisjonell bank VP Utland-konto kreves for internasjonal handel.

Den norske storbanken DnB har lang fartstid som landets største privatbank. Banken har lenge tilbudt fondssparing, men de seneste årene har de tilbudt en egen løsning for handel med aksjer og gjennomføring av ulike plasseringer nasjonalt og internasjonalt.

Som norsk skattyter kan DnB gi deg en spesiell fordel. Ved å åpne en aksjesparekonto hos banken, kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å realisere skatt. Det betyr at du får utsatt skatt på gevinst, og dessuten betaler du ingen kontoavgifter. Skatten betales først når du tar gevinsten ut av kontoen. Det er dessuten gratis å opprette kontoen.

Kontoen gir deg adgang til stor mengde fond, i tillegg til at du også kan handle aksjer nasjonalt og internasjonalt. For å handle aksjer på utenlandske markedsplasser må du opprette VP Utland-konto.

Her kan du komme i gang med investering hos DnB.

Nordnet kjenner det nordiske markedet godt (Image credit: Nordnet)

Nordnet En erfaren nettmeglertjeneste Visit site Nordisk forankring Enkel app Lave priser Aksjesparekonto Geografisk begrenset

Nordnet ble etablert i Sverige allerede i 1996, og i 2019 passerte selskapet én million aktive brukere. Deres kjerneområde er Sverige, Norge, Danmark og Finland. Siden 2016 har Nordnet dessuten tilbudt boliglån.

Som norsk skattyter kan Nordnet, akkurat som DnB, gi deg en spesiell fordel. Ved å åpne en aksjesparekonto hos Nordnet, kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å realisere skatt. Det betyr at du får utsatt skatt på gevinst, og dessuten betaler du ingen kontoavgifter. Skatten betales først når du tar gevinsten ut av kontoen.

Nordnet har ikke det samme store internasjonale spennet som de største tjenestene. Her kan du handle aksjer fra alle nordiske land, Tyskland, USA og Canada. Via meglerbordet har du også tilgang til aksjer på London-børsen og EURONEXT. Med aksjelistene kan du sortere aksjer på 19 ulike markeder i åtte land.

Her kan du komme i gang med investering hos Nordnet.

Plus500 – Bred tilgang til kjøp og salg i internasjonale markeder (Image credit: Plus500)

Plus500 Bred tilgang til kjøp og salg i internasjonale markeder VISIT SITE Bred tilgang til kjøp og salg i internasjonale markeder Åpner for giring Støtter kryptovaluta Broket historikk For deg som liker høy risiko

Plus500 er et britisk-basert finansselskap med hovedkvarter i israelske Haifa. Selskapet ble grunnlagt i 2008, og i 2010 hadde de webbaserte markedsverktøy for Windows, Mac og Linux. I 2021 kom den første støtten for mobilapper og nettbrett, hvor 40 % av tjenestens transaksjoner nå blir gjennomført. I skrivende stund støtter tjenesten 32 språk, deriblant norsk.

Selskapet har en broket historikk, og særlig de første driftsårene var de forbundet med både unøyaktigheter og finansielle tap.

Tjenesten har imidlertid blitt populær, særlig for kunder som handler i CFDer (differansekontrakter) og liker høy risiko. Du kan kjøre en demoversjon av tjenesten, der du ikke handler med virkelige penger, før du bestemmer deg for å gå inn i markedet for alvor – og handle med CFDer i aksjer, indekser, valuta og kryptovaluta.

Her kan du komme i gang med investering hos Plus500.