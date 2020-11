Heb ik een VPN nodig voor mijn Android-smartphone?

De meeste mensen gebruiken een virtueel privénetwerk (VPN) om veilig op het internet te surfen als ze weg zijn van huis. Zo kun je beperkingen op regiospecifieke inhoud en websites omzeilen. Het is iets wat je mogelijk ook op je smartphone wil gebruiken.

Er zijn verschillende scenario's waarin je een VPN zou willen gebruiken, bijvoorbeeld als je verbinding maakt met een openbaar (en onbeveiligd) wifi-netwerk of wanneer je in het buitenland bent en gebruik wil maken van je Netflix-account.

Natuurlijk komt het weleens voor dat je geen laptop bij de hand hebt, maar wel een smartphone bij je draagt. In deze gevallen kun je overwegen om een VPN-app te downloaden voor op je Android-toestel.

Dit zijn de beste VPN-apps voor Android-smartphones

van het moment Dit zijn de beste VPN-apps voor Android-smartphones

Is het verstandig om een VPN-app te downloaden?

Er zijn twee belangrijke redenen om een VPN-app te installeren op je Android-toestel: internetbeveiliging en het omzeilen van geografische beperkingen.

Als je veel reist en onderweg wil genieten van je favoriete streamingdiensten, waaronder Netflix, Disney Plus en Amazon Prime Video, kan een VPN-app voor je smartphone erg handig zijn. Een goede VPN-app, zoals NordVPN, laat de streamingservice die je gebruikt denken dat je op een andere plaats bent door de gewenste locatie via een tussenliggende server te faken.

Openbare verbindingen

Maak je vaak verbinding met publieke wifi-netwerken via je Android-telefoon? Het is wijs om na te denken over het beveiligen van jouw gegevens. Er is zoveel informatie op je telefoon opgeslagen, van inloggegevens van online accounts tot persoonlijke financiële informatie. Wat extra beveiliging is altijd een goede zet.

Een VPN zorgt ervoor dat jouw gegevens gecodeerd zijn en bijna onmogelijk toegankelijk zijn voor derden, zelfs als je bent aangemeld bij een openbaar netwerk met twijfelachtige beveiligingsfuncties. Dichter bij echte online anonimiteit kun je niet komen.

Welke VPN-app is een goede optie voor mijn Android-toestel?

Er zijn een hoop VPN-aanbieders. Je wil natuurlijk een dienst waarbij de ontwikkelaars goed nagedacht hebben over hoe soepel de VPN dient te werken op jouw Android-toestel.

NordVPN is ontzettend populair en kent wereldwijd meer dan tien miljoen downloads. De app bevat vrijwel alle eigenschappen die je mag verwachten van een goede VPN en is bovendien erg gericht op veiligheid en privacy.

De 'Double VPN'-technologie biedt een extra beveiligingslaag door jouw verbinding over twee aparte VPN-servers te sturen. NordVPN biedt daarnaast een 'zero logs'-beleid. Dit houdt in dat jouw gegevens niet worden opgeslagen door het bedrijf.

Niet onbelangrijk heeft de NordVPN-app een automatische killswitch. Dit betekent dat de toegang tot het web met jouw apparaat direct wordt verbroken indien de VPN-verbinding per ongeluk wegvalt.

NordVPN is erg gebruiksvriendelijk. Als je verbinding maakt met een wifinetwerk, wordt er automatisch een connectie gemaakt met de app. NordVPN heeft daarnaast goede prestaties als het gaat om snelheid en biedt 24/7 een live chat-optie aan.