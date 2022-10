iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021: beter dan ooit

Apple heeft stilletjes de iPad Pro 2022 in 11-inch en 12,9-inch formaat aangekondigd, ter vervanging van de iPad Pro 2021 die zo'n 17 maanden eerder op de markt kwam.

Het bescheiden karakter van de aankondiging zegt één ding over deze nieuwe modellen: ze lijken inderdaad erg op hun directe voorgangers. Verwacht hier geen opvallende nieuwe functies of onderdelen.

Toch zijn er een paar belangrijke verschillen tussen de twee meest recente iPad Pro-generaties.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 prijs en beschikbaarheid

De iPad Pro 2022 is vanaf 26 oktober te koop in twee verschillende formaten. De 11 inch-versie kost 1.069 euro en de prijs van de 12,9 inch-versie begint bij 1.469 euro. Je betaalt extra voor extra opslag en 4G-versie. Deze prijzen zijn voor de standaard 128GB-versie en de opslag gaat tot maximaal 2TB. Daar betaal je zo'n 2.449 euro voor.

De iPad Pro 2021 kwam op 21 mei 2021 uit en was ook beschikbaar in twee formaten. Voor de 11 inch-versie van de iPad Pro 2021 betaalde je 899 euro en de prijs van de 12,9 inch-versie 1.219 euro begint bij 1.219 euro. Wederom betaal je extra voor 4G en extra opslag.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 design

De iPad Pro 2022 en de iPad Pro 2021 hebben dezelfde vormgeving. We hebben het hier over kleine verschillen.

Dit blijkt uit het feit dat de 11 inch en 12,9 inch varianten identieke afmetingen hebben van respectievelijk 247,6 x 178,5 x 5,9 mm en 280,6 x 214,9 x 6,4 mm. Het gewicht is hetzelfde: beide 11 inch-modellen wegen 466 gram en beide 12,9 inch-modellen 682 gram.

Wat betreft het uiterlijk van de twee generaties, nou, dat is ook vrijwel hetzelfde. Deze slanke, aluminium tablets hebben ook dezelfde platte randen. Dit alles betekent dat alle accessoires (zoals hoesjes) die je voor de ene generatie koopt, perfect werken met de volgende, hoe krap de toleranties ook zijn.

Toch is het jammer dat Apple niet wat gewaagder is geweest met de kleuren voor de iPad Pro 2022. Net als de iPad Pro 2021 wordt hij geleverd in zilver en 'Space Gray'. De nieuwe 10,9 inch iPad 2022 introduceerde veel nieuwe kleuren, dus waarom nu niet?

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 display

Zoals de iPad Pro-modellen van 2022 en 2021 er identiek uitzien, zo zijn ook de beeldschermen van Apple precies hetzelfde gebleven.

Voor de kleinere iPad Pro-varianten betekent dat een 11 inch 2388 x 1668 IPS LCD-scherm met een adaptieve refresh rate van 120Hz ProMotion en een typische tophelderheid van 600nits.

De grotere modellen maken gebruik van een display dat duidelijk beter is dan dat van hun compacte broertjes. Dit is een 12,9 inch 2048 x 2732 mini-LED LCD-scherm, opnieuw met een 120Hz ProMotion adaptieve refresh rate, maar met een veel hogere helderheid van 1000nits. Het kan ook oplopen tot 1600nits in piekscenario's.

Mini-LED-schermen bieden een helderder, levendiger en contrastrijker beelden dan gewone IPS LCD's. Vooral HDR-content ziet er beter uit op deze grotere iPads.

De enige echte verschillen liggen tussen de twee verschillende iPad Pro-formaten en niet tussen de twee generaties.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 camera

Apple heeft het camerasysteem van de iPad Pro 2021 met rust gelaten voor de iPad Pro 2022.

Alle vier de tablets hebben dezelfde dubbele camera aan de achterkant, met een 12MP camera en een 10MP groothoekcamera. Deze tablets hebben ook een extra ToF 3D LiDAR-scanner, voor zeer nauwkeurige dieptedetectie, voornamelijk gebruikt voor het scannen van objecten en AR.

De tablets hebben ook 12MP selfiecamera's voor gezichtsontgrendeling die gezichtsontgrendeling en gezichtsherkenning tijdens videogesprekken.

De enige cameraverschillen zijn het resultaat van de nieuwe M2-processor, waarmee geavanceerde video-opnamemogelijkheden mogelijk zijn.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 specs en prestaties

En zo komen we bij het grote verschil tussen de iPad Pro 2022 en de iPad Pro 2021. Terwijl de twee 2021-modellen draaien op Apple's aangepaste M1-chip, draaien de twee 2022-modellen op de nieuwere Apple M2.

Zowel de M1 als de M2 bevatten 8-core CPU's, maar de M2 heeft een 10-core GPU. Apple gaat ervan uit dat de M2 processor slechts 15% sneller is dan de M1, maar de GPU van de nieuwere chip is naar eigen zeggen 35% sneller.

De iPad Pro 2021 was snel genoeg bij alledaagse taken, terwijl er in de App Store geen enkele game beschikbaar is die ook maar in de buurt komt van de limieten van een van deze tablets.

De nieuwe M2 geeft de iPad Pro 2022 echter een verbeterde 'Media Engine' en betere rekenkracht. Hierdoor heeft die toegang tot ProRes-video opnames, terwijl het model van vorig jaar deze beelden alleen kon transcoderen.

De andere eigenschap die beter is geworden is de connectiviteit van de iPad Pro 2022. Het model van dit jaar wordt geleverd met Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 en (in het geval van de mobiele modellen) 5G. Dat is beter dan de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 en 4G van de iPad Pro 2021.

De iPad Pro 2022 profiteert ook van de verbeterde Apple Pencil 2-connectiviteit. Als je de nieuwste stylus van Apple hebt, zul je merken dat het scherm van de nieuwste iPad Pro kan detecteren wanneer de penpunt binnen de 12 mm komt.

Als je de stylus bijvoorbeeld boven een tekstvak houdt, vouwt het tekstvak. Daarover gesproken: de nieuwe iPad Pro 2022 heeft verbeterde prestaties bij het herkennen van handschriften.

iPad Pro 2022 vs iPad Pro 2021 batterij

Apple maakt voor de iPad Pro 2022 dezelfde claim van 10 uur batterijduur als voor de iPad Pro 2021. Dat zou geen verrassing moeten zijn.

Gezien het identieke formaat en gewicht van deze twee iPad Pro-generaties, gebruiken ze vrijwel zeker exact dezelfde batterijen als voorheen. Dit betekent dus een 10.758mAh batterij voor de 12,9 inch-modellen en een 7.538mAh-batterij voor de 11 inch-modellen.

Het zal interessant zijn om te zien hoe de nieuwe 5G-modellen van de iPad Pro 2022 het doen op het gebied van uithoudingsvermogen, aangezien 5G behoorlijk energieslurpend is. Dat is echter het enige mogelijke probleem dat we hier zien.

Oordeel

De nieuwe premium tablet van Apple heeft exact hetzelfde design, scherm, camera-opzet en waarschijnlijk ook dezelfde batterij als zijn voorganger.

Verschillen zijn er echter wel degelijker. Er is een duidelijke verbetering op het gebied van prestaties, evenals superieure Apple Pencil-integratie en betere connectiviteit.

We hadden hier graag wat meer betekenisvolle verbeteringen gezien, maar het is gewoon een feit dat de beste tablet nog beter geworden.

De iPad Pro 2022 zal zeker zijn terechte plek innemen op de lijst van de beste iPads en de beste tablets zodra wij de tablet volledig hebben getest!