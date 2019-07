Trust Lino 2.0 XL Soundbar

Trust levert met de Lino 2.0 XL een compacte, betaalbare, maar voornamelijk toegankelijke soundbar af. De speaker doet alles wat hij moet doen, heeft de essentiële connectiemogelijkheden aan boord en levert genoeg klank voor de gewone gebruiker. Vanuit dat perspectief kan je wel stellen dat Trust in zijn opzet geslaagd is

Trust kennen we voornamelijk als het merk van de toetsenborden, muizen, headsets en webcams. Zoals je misschien al weet zijn soundbars tegenwoordig booming. De concurrentie op de markt is dan ook enorm, en daar wil ook Trust zijn graantje van meepikken.

Het merk wilde voornamelijk met een lage prijs gewone tv-kijkers lokken. Het was dus zeker niet hun bedoeling om een high-end soundbar af te leveren. Het resultaat is een compacte, betaalbare en simpele soundbar die voor iedereen toegankelijk is.

Trust Lino 2.0: het design

De Lino 2.0 XL heeft voor zijn prijsklasse een redelijk mooi design meegekregen. Aan de voorkant heb je natuurlijk het volledige speaker gedeelte, maar Trust heeft de bovenkant afgewerkt met een glanzende laag waardoor de soundbar veel chiquer oogt.

De speaker is zo’n 75 cm breed en vult daarmee die meeste tv-toestellen aan in hun breedte. In ons geval stond de speaker voor onze tv op de kast en kwam hij mooi overeen met de breedte van die tv waardoor hij eigenlijk bijna niet opviel.

Aan de rechterkant van de speaker vindt je alle benodigde knopen terug. Daar staat de aan-uitknop, de volumeknoppen en de Bluetooth-knop. Uiteraard kan je al deze functies ook terugvinden op de bijgeleverde afstandsbediening.

Aan de achterkant van de Lino 2.0 XL vindt je dan uiteraard de benodigde poorten terug. Je kan kiezen voor een optische aansluiting, AUX, Bluetooth en USB. Onderaan de speaker zitten twee pootjes langs beide kanten waardoor de speaker stevig op de ondergrond staat.

Afmetingen: 75 cm breed, 70 mm hoog en 75 mm diep

Configuratie: 2.0

Speakervolume: 120W

Aansluitingen: Optisch, AUX, Bluetooth en USB

Inclusief: afstandsbediening, 3D-modus

Trust Lino 2.0: de mogelijkheden

Eén van de meer opvallende functies in de Lino 2.0 is de 3D-modus. Dat is iets wat je niet snel verwacht bij een soundbar van deze prijsklasse. We hebben de modus herhaaldelijk uitgeprobeerd om het verschil met de gewone stereo-modus te horen. Vaak was het verschil verwaarloosbaar. Bij meer recente nummers hoorde je wel dat de klank voller was, maar afgezien van dat geeft de 3D-modus ondanks zijn coole naam niet veel meer.

Via de USB-poort kan je een USB-stick rechtstreeks aansluiten en je favoriete muziek beluisteren. We vragen ons eerlijk gezegd wel af wie deze functie nog gaat gebruiken aangezien we tegenwoordig met z’n alle streamen via Bluetooth. Ook de AUX-poort is een ouderwetse aansluiting maar we begrijpen dat Trust deze graag nog aanbiedt.

Wat we wel heel handig vonden is dat je gemakkelijk via Bluetooth 4.0 muziek kan streamen als je je tv niet gebruikt. De Lino 2.0 is geen perfecte speaker daarvoor, maar hij leent zich wel gemakkelijk om wat achtergrond muziek op te zetten.

Trust Lino 2.0: prestaties

Als je opzoek bent naar een krachtige soundbar voor weinig geld zal de Trust Lino 2.0 XL je waarschijnlijk teleurstellen. Het geluid klinkt zelden vol en mist ook wel echt meer diepgang (lees: bas). Daartegenover staat wel dat het geluid zeer hard kan. De geluidskwaliteit kan dus wel beter, maar als je hem in verhouding stelt tot de prijszetting is het oké. Het hangt er ook sterk vanaf hoe je hem gebruikt. Indien je hem gewoon dagelijks aan je tv koppelt om rustig een filmpje te kijken of het journaal, dan is de Lino 2.0 XL zeker een goede koop.

Maar, als je niet vies bent van een feestje bij jouw thuis of je graag eens je favoriete album helemaal wil beluisteren en je boxen knetterhard wil zetten, is deze soundbar van Trust een minder goede optie.

Zoals we eerder al zeiden, is de toegevoegde waarde van de 3D-surroundmodus redelijk verwaarloosbaar. Het verschil met stereo is amper te horen. Met de equalizer op de afstandsbediening kan je wel één en ander corrigeren. Zo heb je vooringestelde profielen als muziek, nieuws, film, en tot slot 3D. Afhankelijk van je gebruik kan je dus kiezen voor een bepaald audioprofiel.

Daarnaast geeft de afstandsbediening je de mogelijkheid om het kleine lichtje vooraan de soundbar uit te schakelen mocht dit je storen bij het tv-kijken.

Wat we goed vonden

Trust heeft met zijn Lino 2.0 XL wel degelijk een publiek. Voor de lage prijs van 80 euro krijg je uiteindelijk wel een redelijke soundbar. De speaker is compact, niet te groot, heeft handige grote koppen aan de zijkant en biedt standaard genoeg connectiemogelijkheden.

Wat we minder goed vonden

Het is jammer dat er geen HDMI-poort is voorzien, maar met de optische connectie zou je goed moeten zitten. Bovendien vinden we de audiokwaliteit tegenvallen, een hoofdtelefoon van 80 euro heeft tegenwoordig toch een pak betere kwaliteit te bieden.

Eindoordeel

Zoals we eerder al zeiden heeft Trust met de Lino 2.0 XL nooit de bedoeling gehad om een high-end soundbar af te leveren voor echte audiofielen. Het gaat daarmee ook niet de rechtstreekse concurrentie aan met merken als Sonos of Samsung.

Trust levert met de Lino 2.0 XL een compacte, betaalbare, maar voornamelijk toegankelijke soundbar af. De speaker doet alles wat hij moet doen, heeft de essentiële connectiemogelijkheden aan boord en levert genoeg klank voor de gewone gebruiker. Vanuit dat perspectief is Trust dus in zijn opzet geslaagd.