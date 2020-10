Sony Bravia A8 (KD-55A8) OLED 2020

De Sony A8 heeft niet het helderste paneel op de markt, maar daarnaast is het toestel niet te kloppen. De kleurweergave en het contrast zijn absoluut fantastisch, ondersteund door de vele technische toevoegingen ontwikkeld door Sony zelf. De hele kijkervaring is veruit de beste die we al hebben mogen ervaren en ongetwijfeld de droom van elke filmfan.

De Sony A8 zorgt met zijn OLED-scherm voor de ideale balans tussen prijs en prestaties. De televisie doet dat door de premium technologie van de A9 opnieuw te introduceren op een lager prijspunt. Het resultaat? Een adembenemende kijkervaring.

Voor onze review mochten wij het 55-inch-model van de Sony A8, de KD-55A8, ontvangen maar er is ook een 65-inch-model beschikbaar (de KD-65A8). Welke keuze je ook maakt, je zal een ongezien dun toestel uit de verpakking halen, want dat is nu eenmaal de kracht van OLED.

Prijs en lanceringsdatum

De Sony A8 OLED-serie werd aangekondigd op CES en is inmiddels wereldwijd verkrijgbaar in twee groottes, 55 inch (KD55-A8) en 65 inch (KD65-A8).

De 55-inch versie krijgt een richtprijs van 2100 euro terwijl de 65-inch versie daar een kostelijke 3100 euro van maakt.

(Image credit: Sony)

Design

Het display, dat zo goed als geen randen heeft, is slechts een halve centimeter dik, maar voelt tegelijkertijd enorm stevig aan dankzij de metalen constructie. Dit was duidelijk te merken bij de plaatsing, wat gebeurt op twee eveneens metalen voeten die zich op een tien centimeter van de rand bevinden. Het is een setup die wij verkiezen boven een centrale voet en het zorgt meteen ook voor mogelijkheden, want je kan de voeten draaien zodat je onderaan extra ruimte krijgt voor het plaatsen van een soundbar.

(Image credit: Sony)

Achteraan komt er nog 4,5 centimeter in dikte bij, want de verschillende onderdelen en poorten moeten ergens opgeborgen worden. In totaal gaat het om vier HDCP 2.3 HDMI-poorten (één opzij, drie onderaan), drie USB-A-poorten (twee opzij, één onderaan), een ethernetpoort, hoofdtelefoonaansluiting, een composietvideo-ingang en een input voor digitale audio.

De afstandsbediening heeft een afwerking die eruitziet als geborsteld aluminium en is langer dan je zou verwachten (een mening die we ook hebben over de Sony Xperia 1 II). Dit zorgt voor genoeg ruimte tussen de verschillende knoppen, wat de frustraties die we bij andere fabrikanten hebben doet verdwijnen. Op het eerste gezicht lijkt er onderaan ruimte verspild, maar bij nader inzien zorgt dit ervoor dat je met je duim zeer comfortabel bij de de mediaknoppen kan. Ideaal voor tijdens het kijken van Netflix.

(Image credit: Google)

Smart TV (Android TV)

Net zoals de meeste Sony tv’s, is de A8 voorzien van Android TV voor de nodige smart-ondersteuning. In dit geval gaat het om versie 9 (Pie), dat is voorzien van enkele specifieke extra’s die je alleen bij Sony zal vinden. Zo zagen we bij het raadplegen van de beeldscherminstellingen telkens een woordje uitleg en een afbeelding verschijnen wanneer we een optie selecteerden. Ook de snelle instellingen die je kan raadplegen tijdens het kijken werden geapprecieerd voor hun minimalistische design, een groot contrast ten opzichte van de schermvullende instellingen van de concurrentie en bovendien helemaal aanpasbaar.

(Image credit: Sony)

Zoals we dat verwachten bij Android TV, heeft de Sony A8 ook een ingebouwde Chromecast, Google Assistant en toegang tot de Google Play Store. Ook Airplay 2 wordt ondersteund en recent nog werd de Android TV app-bibliotheek uitgebreid met Disney Plus bovenop andere streamingdiensten zoals Amazon Prime, Netflix en YouTube. Apple TV Plus ontbreekt nog, maar dat vonden we geen groot probleem. Verder draait Android Pie zeer vlot en stabiel.

Prestaties

De beeldkwaliteit van de Sony A8 overtrof onze wildste verwachtingen. Heb je toegang tot 4K/HDR-video, dan kan je genieten van je series of films in de allerhoogste kwaliteit. Donkere HDR-scènes tonen zo bijvoorbeeld hoeveel controle Sony wel niet heeft over een van de moeilijkste aspecten van OLED: de overgang van volle kleuren tot bijna zwarte kleuren. We merkten helemaal geen ruis op, terwijl heel veel OLED-schermen hier wel last van krijgen in donkere gebieden. We durven zelfs zeggen dat we nog nooit zo’n goede diepte en consistentie van zwart hebben gezien in een OLED-tv.

De Sony A8 kan echter ook perfect om met het brede gamma aan kleuren dat HDR met zich meebrengt. De subtiele verschillen in de vele aanwezige tonen zorgen ervoor dat beelden in 4K HDR er enorm natuurlijk en genuanceerd uitzien. Zelfs de elementen die vaak voor problemen zorgen, zoals huidskleur, donkere kleuren en schaduwen zien er onberispelijk uit. De scherpte van 4K-beelden is fantastisch en kleine details zoals huidporiën, bladeren en steile rotsen zien er onberispelijk uit en daarvoor zijn instellingen zoals MotionFlow en X-Motion Clarity voor te bedanken.

(Image credit: Sony)

Waar deze OLED-tv het minder doet dan de concurrentie, is in schermhelderheid. Kijk je vaak ‘s avonds televisie dan is dit geen probleem en zal je sommige instellingen zelfs wat té helder vinden (bijvoorbeeld voor ondertitels), maar in een goed verlichte omgeving tijdens de dag wordt het net iets lastiger en kunnen reflecties al eens storend zijn.

Kijk je nog content in HD/SDR, dan zal je ook zeker niet klagen, want de upscaling die de Sony A8 brengt is ongezien. Detail en textuur worden schijnbaar zonder moeite toegevoegd aan het beeld en dat zonder te overdrijven of ruis toe te voegen. Het eindresultaat komt dan ook zeer natuurlijk over.

(Image credit: Sony)

Geluid

Sony levert de A8 met een zeer sterk geluidssysteem waar we best tevreden over zijn. De actie op het scherm wordt enorm goed gevolgd en de kamer wordt goed gevuld zodat het lijkt alsof je midden in de film zit. Ook stemmen lijken recht uit de mond van de spreker te komen. Het gaat hier duidelijk om een van de betere speakers die we al aantroffen in een OLED-televisie. Wie echter een ervaring wil die bij de rest van het toestel past (wat op dit prijspunt echt wel zo hoort), zal daarvoor op zoek moeten gaan naar een aparte soundbar, zoals de Sony G700.

Eindoordeel

De Sony A8 heeft niet het helderste paneel op de markt, maar daarnaast is het toestel niet te kloppen. De kleurweergave en het contrast zijn absoluut fantastisch, ondersteund door de vele technische toevoeging ontwikkeld door Sony zelf. De hele kijkervaring is veruit de beste die we al hebben mogen ervaren en ongetwijfeld de droom van elke filmfan.