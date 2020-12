Philips Fidelio X3 Open-Back Koptelefoon

Als je nog nooit eerder een high-end koptelefoon hebt gehoord, zal de Philips Fidelio X3 je versteld doen staan. Dat kunnen we maar over weinig koptelefoons zeggen en slechts enkele daarvan kosten minder dan 500 euro. En toch is de Philips Fidelio X3 er een van.

Het is een geweldige aankoop, niet alleen voor beginnende kritische luisteraars, maar ook voor audiofielen die voortdurend op zoek zijn naar dat perfecte geluid. Hij biedt een robuust, volledig mid-range en low-end geluid met levendige hoge tonen die soms wat 'enthousiast' aanvoelen, maar toch warm en rijk klinken. Het is een serieuze concurrent voor de legendarische Sennheiser HD600, HD650, maar dan wel in een moderner design met vilten vulling waardoor hij luxueus aanvoelt.

In feite is een van de enige grote gebreken van de Fidelio X3 dat zijn voorganger, de Fidelio X2, veel gelijkaardige functies biedt voor de helft van de prijs.

Prijs en verschijningsdatum

De Philips Fidelio X3 werd in september 2020 uitgebracht en is het vervolg op de vier jaar oude Fidelio X2. De Fidelio X3 is een beetje aan de dure kant met zijn richtprijs van 399,99 euro. Dat klinkt veel maar is een erg redelijke prijs voor een premium open-back koptelefoon.

(Image credit: Future)

Design

Je zou kunnen denken dat Philips voor dit lagere prijspunt heeft bezuinigd op het ontwerp van de koptelefoon. Dat is echter niet zo.

Voor ons voelt de Fidelio X3 luxueus aan, met pluche velours oorkussens, een stevige metalen brug en een verstelbare hoofdband. De scharnieren op de armen zijn van plastic, maar verder kijk je naar een grotendeels metalen constructie met stoffen bekleding.

We vonden het mooi hoe modern het ontwerp van stof en metaal eruitzag. Eens we hem op ons hoofd hadden, voelde de Fidelio X3 ook erg comfortabel. Door de gevlochten kabel heb je minder knopen en Philips heeft de perfecte hoeveelheid klemkracht gevonden die helpt om de hoofdtelefoon stabiel rond je oren te houden, maar niet zo strak dat hij druk uitoefent. Het geheel is gewoon erg gebalanceerd.

Aan de onderkant van de koptelefoon bevinden zich de twee links/rechts geplaatste aansluitingen die kunnen worden aangesloten op een 3,5mm-aansluiting of een 2,5mm-aansluiting. We moeten wel mee geven dat dit een bekabelde koptelefoon is. Als je meer bewegingsvrijheid wil, dan moet je dus elders gaan kijken.

Pendelaars opgepast: de koptelefoon is erg groot en kan er een beetje vreemd uitzien. Aangezien deze koptelefoon niet bedoeld is om op deze manier gedragen te worden, zien we dit weliswaar niet als minpunt.

(Image credit: Future)

Prestaties

De prestaties van de Philips Fidelio X3 beschrijven is als een eindeloze tunnel. Telkens als je zijn audio wil beschrijven door een nummer op te zetten, ontdek je iets nieuws over zijn kwaliteiten.

Over het algemeen krijg je een uitzonderlijke helderheid bij de middentonen met een volledig en robuust geluid dat ruimtelijk en nauwkeurig is. Het lagere bereik is mooi gedetailleerd, maar het sub-basgeluid kan teleurstellend aanvoelen in vergelijking met afgesloten koptelefoons.

De hoge tonen zijn echter een discussiepunt. We vonden ze in sommige nummers zoals Walk on Water van Eminem een tikje te sissend, terwijl ze in andere gevallen met andere genres prima klonken. Het is een interessante gril van de koptelefoon en gezien dit iets is wat we hadden gemerkt bij de review van de Philips Fidelio X2, is het duidelijk iets wat Philips' geluid kan kenmerken.

Het testen van de X3 met een aantal verschillende genres was een spannende ervaring, die gevarieerde resultaten opleverde en die meestal zeer positief waren. Luisteren naar The Chain van Fleetwood Mac gaf ons de kans om klassieke rock te testen, waarbij we individuele snaren konden horen, terwijl reggae klassiekers als One Love van Bob Marley een uitstekende percussie en geweldige basrespons hadden.

Vanwege zijn vlekkeloze precisie zal je de X3 waarschijnlijk willen koppelen aan een high-end DAC/amp of DAP, maar gelukkig is er niet veel kracht nodig om hem aan te drijven met een impedantie van slechts 30 ohm. Dat betekent dat je hem kunt gebruiken met je laptop, smartphone of tablet. Die veelzijdigheid is geweldig voor mensen die net beginnen in de audiowereld.

Een minpunt is dat deze koptelefoon veel geluid laat lekken. Alleen al door de aard van de open-back koptelefoon lekt de X3 veel geluid, waardoor hij mogelijk afleidend is voor collega's in dezelfde ruimte. Dat maakt hem bijzonder slecht voor gebruik buitenshuis, maar we moeten wederom vermelden dat het niet de bedoeling is dat je dit soort koptelefoon draagt tijdens het pendelen.

Zou je de Philips Fidelio X3 kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een uitstekende én betaalbare open-back koptelefoon wil Als de Fidelio X3 je eerste open-back koptelefoon wordt, is hij zeker een geweldige keuze. Hij biedt een soundstage en bouwkwaliteit die door veel van de beste modellen ter wereld wordt behaald, maar doet dat aan een lagere prijs.

Je houdt van een nauwkeurige koptelefoon met opvallend geluid Als je een groeiende collectie open-back koptelefoons hebt, wil je de X3 daarbij. Hij is ongelooflijk uniek op vlak van geluid, heeft een warme toon met een breed geluidsbeeld en een robuust middenbereik waar we geen genoeg van kunnen krijgen.

Koop hem niet als...

Je geweldige sub-bas wil Als je van een afgesloten koptelefoon komt met een knallende bas, zul je het relaxte geluid Fidelio X3 waarschijnlijk niet fantastisch vinden.