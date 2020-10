Norton 360 Deluxe Antivirus

Het Norton 360 Deluxe abonnement kost dan wel wat, maar je krijgt duidelijk waar voor je geld met een volledig security pakket. De virusscans zijn tot in de puntjes in te stellen en de extra’s zijn ook zeker welkom. Het is wel duidelijk dat de extra’s ook echt extra’s zijn en geen volwaardig product.

Betalen voor een antivirus lijkt op het eerste gezicht overbodig, maar van zodra je een abonnement aanschaft, zal je zien dat je veel meer krijgt dan een eenvoudig antivirusprogramma. Wij gingen voor deze review aan de slag met het Norton 360 Deluxe abonnement dat een adviesprijs heeft van 94,99 euro per jaar (met een promoprijs van 49,99 euro voor je eerste jaar). Dat lijkt heel veel geld voor een antivirus, maar je krijgt hier dan ook veel extra’s om de prijs te verantwoorden.

Waar voor je geld

Laten we eerste kijken naar wat je precies krijgt bij het Norton 360 Deluxe abonnement. Allereerst krijg je natuurlijk de standaard antispyware, antivirus en bescherming tegen malware en ransomware, aangezien dat de essentie is van Norton. Daarnaast krijg je nog 50GB cloudopslag voor je pc, een ingebouwde firewall, een wachtwoordmanager, een console voor ouderlijk toezicht, een beveiligde VPN en SafeCam bescherming voor de webcam van je computer. Dit alles kan je maximaal instellen op vijf pc’s, smartphones en/of tablets.

Norton Antivirus

Na de installatie neemt Norton de bescherming van je systeem voor zijn rekening en hoef je zelf niets meer te doen. Er worden automatisch snelle scans uitgevoerd die je systeem controleren op bedreigingen, maar je kan die scans ook naar eigen wens instellen.

Naast de snelle scan, kan je namelijk kiezen uit een volledige systeemscan, een aangepaste scan en een aangepaste taak. Bij deze laatste twee opties kan je zelf aangeven welke delen van je systeem (specifieke mappen of schijven) gescand mogen worden.

Als je dieper in de instellingen duikt, vind je ook opties om scans op bepaalde momenten uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer je laptop niet in gebruik is, maar wel aangesloten is op netstroom). Je kan zelfs instellen of je systeem na de scan in sluimer/slaapstand moet gaan, aan blijft staan, heropgestart moet worden of zichzelf volledig uitschakelt! Op die manier kan je je beveiliging helemaal naar je eigen hand zetten.

Wil je je systeem van top tot teen laten scannen, dan is er de Norton Power Eraser. Deze optie gaat op zoek naar lastig te detecteren bedreigingen en pakt deze aan. Dit proces duurt wel aanzienlijk langer en Norton geeft ook de waarschuwing dat er een kleine kans is dat veilige programma’s ook verwijderd kunnen worden (maar dat je die achteraf wel kan terugzetten). Bij onze scan verliep alles gelukkig vlot en werden er geen veilige programma’s verwijderd.

Norton houdt tot slot tijdens al deze processen het geheugengebruik te allen tijde in de gaten zodat je computer niet vertraagt. Bij ons werkte dat erg goed waardoor we zelfs bij scans tijdens gamesessies geen haperingen opmerkten.

Handige, maar beperkte extra’s

Kijken we verder dan het antivirus zelf, dan hebben we enorm veel om naar te kijken. De twee meest interessante aspecten op vlak van beveiliging zijn de wachtwoordmanager en de ingebouwde VPN. Over de cloudopslag kunnen we niet veel zeggen behalve dat 50GB relatief beperkt is, zeker als je een back-up van je volledige systeem zou willen maken. De console voor ouderlijk toezicht gaat dan weer niet voor elke gebruiker even handig zijn.

Bij de wachtwoordmanager merkten we meteen een groot minpunt op. Er is namelijk geen optie om hem in te stellen op je desktop als los programma. Er zijn wel browserextensies beschikbaar voor de mainstream internetbrowsers en apps voor Android/iOS, maar helaas geen desktopprogramma.

Wie wachtwoorden van bijvoorbeeld games automatisch wil laten invullen, heeft hier dus pech. Je kan die login dan wel opslaan in de browserextensie, hoewel dat nogal omslachtig is. Je hebt hier, zoals verwacht, ook de optie om automatisch wachtwoorden te genereren en er wordt ook voortdurend gekeken of je gebruikte wachtwoorden in een datalek zaten.

De ingebouwde VPN (Secure VPN) doet zijn werk ook, hoewel hij weinig geavanceerde opties heeft. Voor beginnende gebruikers is dit natuurlijk een voordeel, aangezien zij niet verward kunnen worden door ingewikkelde instellingen.

Je activeert de VPN ook in het overzicht van Norton op “Inschakelen” te klikken. Er wordt dan automatisch een beveiligde verbinding tot stand gebracht, maar zonder je locatie te veranderen. Je regio aanpassen is wél mogelijk door in het drop-down menu “VPN-regio” aan te duiden, waarna je uit een twintigtal locaties kan kiezen.

Onze internetverbinding werd niet vertraag door de VPN, maar hij is niet waterdicht bij het deblokkeren van streaming services. Wij zagen gemende resultaten terug toen we de buitenlandse bibliotheken van Amazon Prime Video en Netflix probeerden te bekijken. Veel meer instellingen zijn er niet en zaken zoals een kill switch en split-tunneling zijn eveneens niet mogelijk.

Eindoordeel

Het Norton 360 Deluxe abonnement kost dan wel wat, maar je krijgt duidelijk waar voor je geld met een volledig security pakket. De virusscans zijn tot in de puntjes in te stellen en de extra’s zijn ook zeker welkom. Het is wel duidelijk dat de extra’s ook echt extra’s zijn en geen volwaardig product. Zo mist er een desktopprogramma van de wachtwoordmanager, is de cloudopslag beperkt en zijn er geen geavanceerde instellingen bij de VPN.