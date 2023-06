Moto G53 5G review

Over het geheel genomen is het moeilijk om de Moto G53 van Motorola van harte aan te bevelen, omdat het enige wat het toestel echt in huis heeft een batterij is die lang meegaat en een ongelooflijk lage prijs. Er zijn te veel andere tekortkomingen op vrijwel alle andere gebieden om dit een echt opvallend toestel te maken. Dit wordt nog duidelijker als je kijkt naar de concurrentie, zoals de Samsung Galaxy A14 5G, die je een full HD scherm, een sterkere processor en een gelijkwaardige batterij geeft voor iets meer geld.

Moto G53: Review in een notendop

Motorola's Moto G-serie van budgetvriendelijke smartphones heeft altijd als doel gehad om de belangrijkste functies te bieden die je nodig hebt van een telefoon zonder een torenhoog prijskaartje, en dat is zeker het geval met de Moto G53. Hoewel er altijd wel een paar nadelen zullen zijn als je het vergelijkt met een aantal van de beste telefoons die op dit moment verkrijgbaar zijn, blijft Motorola ongeëvenaard als het gaat om de algehele ervaring van een budgettelefoon.



Het is een robuust gebouwd toestel, ook al is het algemene ontwerp een beetje inspiratieloos, maar de ster van de show (behalve 5G) is de batterijduur, waarmee je meer dan een dag vooruit kunt.

Motorola heeft er ook goed aan gedaan om 120Hz refresh rate toe te voegen, vooral in een smartphone met een klein prijskaartje zoals deze. Dit helpt om de navigatie op de smartphone een iets minder budgetgevoel te geven, maar de beeldschermkwaliteit in het algemeen kan niks verhullen.

Elders zul je echter wat compromissen moeten sluiten. De camera is bijvoorbeeld niet zo geweldig als de specificaties doen geloven. Een 50MP camera klinkt aantrekkelijk, maar in de praktijk laat het veel te wensen over, vooral als je foto's probeert te maken bij weinig licht. Het is ook geen telefoon die je moet kopen als je van plan bent om zware games te spelen, want de processor is gewoon niet opgewassen tegen deze taak.

En hoewel het toestel prettig in de hand ligt en voorzien is van een goed reagerende vingerafdruklezer om het te ontgrendelen, betekent de plastic behuizing en het ontbreken van enige noemenswaardige waterdichtheid dat je extra voorzichtig moet zijn. Maar je moet niet vergeten hoe weinig de G53 kost en als je zo weinig mogelijk wilt uitgeven aan een telefoon, vermoeden we dat je niet in de eerste plaats op zoek bent naar vlaggenschipfuncties.

Motorola Moto G53 5G review: Prijs en beschikbaarheid

249,99 euro via Motorola (sommige retailers zijn goedkoper)

Nu beschikbaar bij alle retailers

De Motorola G53 5G is vanaf nu beschikbaar bij alle retailers. Bij Motorola zelf betaal je 249,99 euro voor het toestel, maar bij andere retailers kan je deze smartphone al voor veel minder geld aanschaffen.

Er is maar één configuratie en dat is de G53 5G met 4GB RAM en 128GB opslag.

Waarde: 4/5

Motorola Moto G53 5G review: Specs

Swipe to scroll horizontally Motorola Moto G53 5G specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 162,7 x 74,7 x 8,2 mm Gewicht: 183 gram Display: 6,5 inch HD+ LCD met 120Hz refresh rate Chipset: Snapdragon 480 Plus 5G RAM: 4GB Opslag: 128GB met mogelijkheid tot 1TB via microSD OS: Android 13 Primaire camera: 50MP (f/1.8) Macrocamera: 2MP (f/2.4) Selfiecamera: 8MP (f/2.2) Batterij: 5.000mAh Opladen: 10W Kleuren Ink Blue, Pale Pink, Arctic Silver

Motorola Moto G53 5G review: Design

Ziet er goed uit, maar een beetje inspiratieloos

Lichtgewicht en comfortabel, ondanks het grote formaat

MicroSD-uitbreiding zal de meeste gebruikers bevallen

De Moto G53 ziet er zeker niet slecht uit, maar heeft niet de wow-factor van sommige andere toestellen op de markt.



Met 183 gram is de Moto G53 5G praktisch een veertje en dankzij het lichte gewicht kan je het gemakkelijk met één hand vasthouden. Met een scherm van 6,5 inch is het een behoorlijk groot toestel. Het ontbreken van gestures is jammer.



Het vederlichte uiterlijk is te danken aan het plastic frame, en hoewel dit het toestel goedkoop kan laten aanvoelen (wat het ook is), voelt de G53 best goed aan. Het achterpaneel voelt bijzonder prettig aan.

Er is geen vermelding van Gorilla Glass op het scherm in de officiële specificatielijst van Motorola, dus een screenprotector is geen overbodige luxe. De G53 heeft ook geen officiële IP-classificatie, maar Motorola zegt dat het toestel wel een "waterafstotend" ontwerp heeft.



Het camerasysteem aan de achterkant steekt niet al te veel uit. Motorola levert de G53 ook met een doorzichtig hoesje waardoor de licht uitstekende camera's niet meer opvallen.



Over het geheel genomen is het een slank toestel met een dikte van slechts 8,2 mm, wat betekent dat je hem probleemloos in je broekzak kunt stoppen.

Aan de rechterkant van de telefoon is de aan/uit-knop te vinden, compleet met een snelle en responsieve ingebouwde vingerafdrukscanner, die ik snel en responsief vond. Het is erg handig dat je de knop niet echt hoeft in te drukken om hem te laten werken. In plaats daarvan hoef je alleen maar je vinger aan te raken en de G53 wordt ontgrendeld.



Aan de linkerkant van de G53 is de simkaartlade te vinden, waar ook een slot is voor een microSD-kaart zodat je tot 1TB extra opslagruimte kunt toevoegen aan de ingebouwde 128GB. Aan de onderkant vind je tot slot een USB-C oplaadpoort en een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, voor iedereen die nog steeds een bedrade hoofdtelefoon wil gebruiken.

Design: 3,5/5

Motorola Moto G53 5G review: Display

6,5 inch LCD met 120Hz refresh rate voor vloeiendere bewegingen

Gebrek aan full HD-resolutie is jammer

De Moto G53 beschikt over een 6,5 inch lcd-scherm, met een kleine uitsparing aan de bovenkant voor de frontcamera. De randen aan de zijkanten en bovenkant zijn relatief smal, maar er is een iets grotere rand aan de onderkant. Dit doet geen afbreuk aan de algehele kijkervaring.



Het scherm heeft een 1600 x 720 resolutie met 269ppi. Het is een beetje jammer dat Motorola de G53 niet heeft uitgerust met een 1080p scherm, vooral omdat je dat wel krijgt bij de Moto G62 (samen met een extra camerasensor) zonder al te veel meer geld uit te hoeven geven.

Ondanks het gebrek aan resolutie is het scherm van de G53 mooi helder, met een piekhelderheid van ongeveer 450 nits. Het is echter niet het meest kleurechte scherm ooit, met de hele kijkervaring die een beetje vlak aanvoelt, vooral in vergelijking met een OLED-scherm of een LCD-scherm op een duurder apparaat, en vooral zwarttinten zijn niet sterk genoeg. Motorola geeft je de optie om te kiezen tussen de modi Natuurlijk en Verzadigd in het menu met weergave-instellingen, waarbij de laatste de standaardinstelling is.



We hebben allebei de modi getest en Natuurlijk is de betere modus, want Verzadigd oogt heel erg nep.

De kleuren ogen verder erg goed, vooral voor een smartphone van deze prijs. De rode pakken van de familieleden van The Incredibles zagen er mooi uit en het was ook gemakkelijk om de losse elementen in de film van elkaar te onderscheiden. De kleuren kunnen natuurlijk niet tippen aan een OLED-scherm, maar dat weet je al.

Misschien wel de belangrijkste toevoeging aan het scherm is de 120Hz refresh rate. Dit is zeldzaam voor smartphones in deze prijsklasse, zelfs de iPhone 14 of iPhone 14 Plus heeft die niet.



Beweging tijdens het scrollen gaat erg vloeiend, hoewel er af en toe wat stottering te zien is wanneer je bijzonder snel beweegt, waarschijnlijk veroorzaakt door de mindere processor. Je hebt de optie om de refresh rate in te stellen op automatisch, of je kunt ervoor kiezen om deze vast te zetten op 120Hz of 60Hz, maar als je dit doet kan dit invloed hebben op de levensduur van de batterij.

Display: 3,5/5

Motorola Moto G53 5G review: Camera's

50MP hoofdcamera, 2MP macrocamera en 8MP selfiecamera

Maakt oké uitziende foto's bij goede belichting

Moeilijke autofocus en gebrek aan OIS betekent dat foto's bij weinig licht eronder lijden

Motorola heeft de Moto G53 uitgerust met een 50MP f/1.8 primaire camera en een 2MP f/2.4 macrocamera. Hoewel 50 megapixels veel lijkt, vertelt het niet het hele verhaal en staat het niet per se gelijk aan kwalitatief hoogwaardige beelden.



De sensor die Motorola gebruikt is een Samsung JN1, een relatief kleine sensor met kleine pixels die het moeilijker heeft om licht op te vangen. Dit heeft niet alleen invloed op hoe levendig en gedetailleerd foto's eruit zien, maar betekent ook dat de G53 moeite heeft om goed automatisch scherp te stellen.

In mooi, fel zonlicht kun je prima foto's maken. Het ontbreekt de foto's nog steeds aan echte levendigheid en helderheid, en de resultaten lijden onder verslechterende lichtomstandigheden. De Motorola had vaak moeite om scherp te stellen en het gebrek aan optische beeldstabilisatie hielp daar zeker niet bij. De resultaten waren onscherp en misten elke notie van kleur of detail.

Wat de macrolens betreft, verschijnt er een melding op het scherm dat je het onderwerp van dichtbij moet benaderen, maar de telefoon had moeite om scherp te stellen. De primaire camera deed het nog beter.



Camera: 2,5/5

Motorola Moto G53 5G review: Software & prestaties

Android 13

Oude Snapdragon 480 Plus processor

Heeft moeite met zware taken

De Moto G53 draait op de nieuwste versie van Android 13 en is grotendeels vrij van toegevoegde bloatware. Motorola heeft een eigen app aan boord waarmee je verschillende aspecten van de telefoon kunt aanpassen, zoals het kleurthema, de indeling van het startscherm (hoeveel rijen en kolommen met apps je kunt weergeven) en welke gebaren je eventueel wilt gebruiken om apps te openen of functies in te schakelen.



Op Geekbench 6 behaalde de Moto G53 5G een single-core score van 719, een multi-core score van 1743 en 979 in 3DMark Wild Life. Dit zijn allemaal vrij lage cijfers en je moet niet verwachten dat je er intensief mee gaat gamen, maar in vergelijking met sommige van zijn vergelijkbaar geprijsde concurrenten doet de G53 het eigenlijk best goed.

Maar benchmarkscores vertellen maar een deel van het verhaal en in het dagelijkse gebruik presteerde de G53 best redelijk. Navigeren door menu's stotterde af en toe en apps werden relatief snel geladen. De conclusie is dat je geen topprestaties hoeft te verwachten, want dit is een budgettoestel dat niet onderdoet voor zijn concurrenten. Het is misschien een kwestie van wat voor jou het minst kost, of als je een bepaalde affiniteit hebt met een bepaald merk dat je overhaalt om je geld uit te geven.

Software en prestaties: 3/5

Motorola Moto G53 5G review: Batterij

5.000mAh batterij gaat meer dan een dag mee

Langzaam opladen met slechts 10W bekabeld opladen, geen draadloos opladen

Motorola heeft een 5.000mAh batterij in de Moto G53 5G geplaatst, iets wat we inmiddels wel gewend zijn van de G-serie. Het is een prima smartphone die bij matig gebruik makkelijk een dag mee zou moeten gaan, met nog wat batterijduur over.



Met de resolutie op 720p en de schermhelderheid op 50% wist de smartphone 21,5 uur een natuurvideo te draaien zonder dat de telefoon uitviel. Hierna had de Moto G53 5G nog 8 procent batterij over.



Dit is zeer indrukwekkend en ondanks het scherm met 120Hz verversingssnelheid, helpt de HD-resolutie, in combinatie met een grote 5.000mAh batterij, de G53 ongetwijfeld om bijna twee dagen mee te gaan bij gemiddeld gebruik.



Dat is goed nieuws, want het duurt vrij lang om de batterij van de G53 volledig op te laden. De telefoon ondersteunt slechts maximaal 10W bedraad opladen. Dit betekent dat het iets meer dan twee uur duurt om de batterij tot 100% op te laden.

Batterij: 4,5/5

Motorola Moto G53 5G: Score

Swipe to scroll horizontally Attributes Notes Rating Design Ongelooflijk licht en heerlijk om vast te houden, maar geen IP-score helpt niet. 3,5/5 Display Groot en helder, maar geen full HD-resolutie in 2023 is erg jammer. 3,5/5 Camera's Gemiddelde prestaties bij zeer goede verlichting; als je goede opnamen bij weinig licht wilt, moet je elders kijken 2,5/5 Software & prestaties Normale workloads gaan prima, maar van zware workloads houdt hij niet. 3/5 Batterij Gemakkelijk de opvallendste functie, met een batterij van meer dan een dag, hoewel sneller opladen welkom zou zijn. 4/5 Waarde Het schoolvoorbeeld van een budgetprijs, je moet alleen beslissen of de prijs opweegt tegen het gebrek aan functies. 4/5

Moet ik de Motorola Moto G53 5G kopen?

Koop hem als...

Je een budget hebt

De Motorola Moto G53 5G is een ongelooflijk goedkoop toestel, dus als je op zoek bent naar een tweede toestel of als je gewoon een krap budget hebt, is dit een goede keuze.

Je een smartphone nodig hebt die lang meegaat

De batterijduur van de Moto G53 is een van de (weinige) opvallende kenmerken, dus als je een telefoon nodig hebt die gemakkelijk een dag meegaat (misschien tijdens een muziekfestival dat een weekend duurt), dan is dit de telefoon voor jou.

Koop hem niet als...

Je veel foto's neemt

De camera's van de Moto G53 5G zijn niet goed.. Als je fantastisch licht hebt, dan is het nog te doen maar anders is het niet fantastisch.

Je wil gamen op je smartphone

De zwakke GPU van de G53 betekent dat hij geen intense mobiele games aankan. Simpele spellen draaien prima, maar voor de rest zal de telefoon het moeilijk krijgen.

Hoe we de Motorola Moto G53 5G hebben getest

We hebben de Motorola Moto G53 5G voor een tweetal weken getest als daily driver. De telefoon hebben we vooral gebruikt voor social media, streaming, web browsen en af en toe een poging om foto's te nemen. In onze vrije tijd en/of pauzes hebben we ook wat gegamed op het toestel.

Lees hier meer over hoe we de producten reviewen.