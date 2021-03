Mio MiVue 866 review

Rijd je regelmatig in het donker? De Mio MiVue 866 kan ook dan jouw omgeving goed in beeld brengen. De dashcam van de Taiwanese fabrikant is makkelijk in gebruik, levert een beeldkwaliteit van 1080p en heeft een prima prijskaartje. Hoewel er dashcams met een hogere resolutie op de markt zijn, is het beeld van de MiVue 866 bruikbaar genoeg. We vinden het echter jammer dat je door de vaste sigarettenaansteker geen andere apparatuur gelijktijdig van stroom kunt voorzien.

Mio voorziet automobilisten wereldwijd al jarenlang van navigatiesystemen en dashcams. Daarnaast heeft het bedrijf uit Taiwan ook fietsnavigatie op de markt gebracht. Nu heeft Mio een nieuwe generatie dashcams uitgebracht, waaronder de MiVue 866. Deze dashcam beschikt over een 1080p resolutie met 60 fps en heeft daarnaast ondersteuning voor wifi en gps. Bovendien is er Night Vision aanwezig, waardoor je in omgevingen met weinig licht ook voldoende kwalitatieve beelden kunt opnemen.

Prijs en beschikbaarheid

De Mio MiVue 866 verscheen eind 2020 en is beschikbaar voor 199,99 euro. Rond dezelfde prijsklasse zijn er ook dashcams met QHD- of 4K-resolutie óf inclusief achteruitkijkcamera beschikbaar, al is het belangrijk om te weten dat deze niet over een nachtmodus beschikken. Je kiest dus voor het een of het ander.

Prestaties en functies

Bij een dashcam is het uitermate belangrijk dat deze de omgeving van je auto voldoende in beeld brengt. Kentekens moeten helder zichtbaar en goed af te lezen zijn. De Mio MiVue 866 voldoet prima aan deze eisen. Het heeft een brede kijkhoek van 150 graden waardoor alle naastgelegen rijbanen in beeld zijn. Ook op een vijfbaansweg houdt de Mio MiVue 866 de omgeving voor jouw in de gaten.

De dashcam beschikt over een resolutie van 1920 x 1080 en kan tot maximaal 60 fps opnemen. Het is daardoor niet het meest geschikt om je roadtrips mee te filmen, maar de belangrijkste gebruiksmethodes - beveiliging en juridische bescherming - is gedekt. Voor ongeveer dezelfde prijs biedt de Nextbase 522GW 1440p, al is dat wel maar tegen 30 fps. Voor een paar tientjes meer biedt Mio ook dashcams aan die 1440p aankunnen mét een achteruitkijkcamera.

De kentekenplaat van je voorganger is dan ook goed zichtbaar, en dit geldt ook voor auto's die aan de zijkant van de weg of op de oprit van huizen staan. Wordt de afstand tussen jou en je voorganger groter, dan wordt de zichtbaarheid hiervan een stuk minder. Dit hoeft echter geen groot probleem te zijn. Je kunt er zeker van zijn dat eventuele ongevallen waar jouw auto bij betrokken is worden opgenomen en dat de betrokkenen goed zichtbaar in beeld komen.

De Mio MiVue 866 is een dashcam die zowel overdag als 's avonds in het donker gebruikt kan worden. Het apparaat beschikt namelijk over Night Vision. Als je laat op de avond of zeer vroeg in de ochtend in je auto stapt, zijn de beelden van de MiVue 866 nog altijd prima zichtbaar in het donker. Tenminste, bij genoeg verlichting in de omgeving. Als er voldoende lantaarnpalen langs de weg staan, zijn kentekenborden nog goed af te lezen. Rijd je op onverlichte wegen in the middle of nowhere, is enkel het gebied binnen en rondom je autoverlichting zichtbaar.

Dankzij de gps-tracker kan de Mio MiVue 866 waarschuwingen geven over de snelheid van het voertuig en over naderende flitspalen. De dashcam is ook in staat om trajectcontroles te herkennen. Zo geeft de MiVue aan hoe hard je rijdt, wat je gemiddelde snelheid is en hoe lang de trajectcontrole nog duurt (in afstand en tijd).

Bij het naderen van flitspalen klinkt er een pieptoon. We merkten echter op dat de dashcam in sommige gevallen foutief aangeeft dat er ergens een flitspaal staat. Bijvoorbeeld midden in een woonwijk van een dorp.

Ook als je auto geparkeerd staat, kan de dashcam bewegingen en impact detecteren. Er is een passieve parkeerstand (tot de batterij na maximaal 48 uur op is) die bij impact een opname maakt. Daarnaast is er een parkeermodus die ook na die 48 uur gebruikt kan worden. Hiervoor is een aparte SmartBox (39 euro) benodigd. De G-sensor in het apparaat kan dan ook plotselinge bewegingen detecteren.

Installatie en gebruik

(Image credit: Mio)

Bijgeleverd is een bevestigingshouder met 3M-tape. De houder kleeft hierdoor zeer stevig vast aan je autoruit. De kans is dan ook klein dat de houder los zal laten, maar het is raadzaam om te dubbelchecken of de dashcam op de juiste positie zit voordat je het apparaat op de ruit bevestigt.

De installatie is zeer gemakkelijk. Dankzij een lange voedingskabel is de bedrading goed weg te werken in je auto. We vinden het gebruik van een vaste autolader een pijnpunt, aangezien de dashcam niet gebruikt kan worden in combinatie met een navigatiesysteem. Dat is iets wat wel gewenst is bij langere autoritten.

De dashcam wordt - indien deze is aangesloten op de sigarettenaansteker - automatisch ingeschakeld wanneer je de motor van je auto start. Met een stop and go-principe schakelt de dashcam zich automatisch weer uit als je de motor uitzet.

Het beeldmateriaal kan op verschillende manieren worden opgeslagen. De standaardruimte op de microSD-kaart wordt overschreven wanneer de opslagcapaciteit vol is. Er is echter een speciale opslagruimte voor gebeurtenissen - zoals een ongeluk - die je handmatig kunt toevoegen. Deze opslagruimte wordt niet overschreven.

Een microSD-kaart is niet inbegrepen. Deze kun je los aanschaffen. Aanbevolen wordt een Klasse 10-variant met een opslagcapaciteit van maximaal 256 GB. Als je de beelden van de Mio MiVue 866 wil bekijken, haal je de microSD-kaart uit de dashcam en bekijk je deze via je PC. De beelden worden in .MP4 formaat geschoten, waardoor je deze via de standaard videospeler van je PC kunt bekijken.

Je kunt ook gebruik maken van de MiVue Manager. Deze gratis software voor Windows of Mac stelt je in staat om de video's te bekijken, te delen en te ordenen. Bovendien geeft de Manager een GPS overlay in Google Maps, zodat de route van je auto op zowel het beeld als op Google Maps gelijk lopen. Een richtingsanalysator geeft daarnaast de rijrichting aan en toont de g-krachten op 3 assen. Met de MiVue Pro app voor Android en iOS kun je daarnaast via wifi beelden overzetten naar je smartphone, om deze te bekijken of te delen.

Eindoordeel

Voor de functies die de Mio MiVue 866 biedt, hangt er een prima prijskaartje aan. Het is een betaalbare dashcam met handige functies, waaronder een nachtmodus, parkeermodi en eventmodus. De beeldkwaliteit is niet haarscherp, maar wel scherp genoeg om kentekens en personen duidelijk in beeld te tonen (en dat is het belangrijkste). De kijkhoek is breed genoeg, waardoor alle rijbanen goed zichtbaar zijn op de opnames. Er is bovendien handige software beschikbaar om je beeldmateriaal te bekijken en te ordenen.