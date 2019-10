De Miele Scout RX2 is een prima stofzuiger en je vloer zal na een succesvolle schoonmaakbeurt stofvrij zijn. De kans dat hij een succesvolle schoonmaakbeurt volledig zelf uitvoert, is jammer genoeg niet zo groot en de bijbehorende app kan rechtuit frustrerend zijn.

Robotstofzuigers staan vaak nog niet helemaal op punt en hun prestaties lopen sterk uit elkaar. Ook producenten van traditionele stofzuigers wagen zich steeds meer aan robotstofzuigers. Voor deze review hebben we onze handen in de onze mouwen laten zitten en hebben we de Miele Scout RX2 het harde werk laten doen.

Installatie

De fysieke installatie van de Miele Scout RX2 verliep heel vlot. Het basisstation heeft wat open ruimte links en rechts nodig en er mogen geen obstakels staan één meter voor het station. Op de robotstofzuiger zelf moet je alleen de twee borsteltjes bevestigen en je bent klaar. Alles hier sprak voor zich en we waren al snel klaar om de Miele Scout RX2 op pad te sturen.

Dit gaat op twee manieren: met de afstandsbediening in de doos of met de app. De afstandsbediening werkte prima, maar je betaalt hier voor de app, dus hebben we die er natuurlijk ook bij genomen. Daar verliep alles iets minder vlot.

(Image credit: Miele)

De installatie in de app gebeurt stapsgewijs en je hebt hier de mogelijkheid om de app met of zonder een Miele-account te gebruiken. Voor bediening vanop afstand (buitenshuis) heb je die account wel nodig, omdat je commando's dan via de cloudservers van Miele gestuurd moeten worden.

De eerste stappen van de installatie liepen vlot, waarbij we in de app een wifinetwerk moesten selecteren en de barcode onderaan de stofzuiger moesten scannen. Vervolgens waren er een paar knoppencombinaties op de Scout RX2 nodig om verbinding te maken, maar daar liep het fout. In ons geval wilde de allerlaatste stap maar niet lukken, waardoor we achterbleven met een robotstofzuiger zonder app.

Het probleem werd hier veroorzaakt door ons wifinetwerk. We wilden de Miele Scout RX2 laten verbinden met ons 5Ghz-netwerk en de app had hier geen problemen mee tot bij de laatste stap. Toen we daarna het proces opnieuw doorliepen met onze 2.4Ghz-verbinding, werkte alles wel. We zijn wel van mening dat dit aangegeven mag worden in de app, aangezien we ruim een uur kwijt waren door herhaaldelijk de 5Ghz-verbinding te proberen.

Miele Scout RX2 app

Eens de installatie van de app achter de rug was, zag alles er overzichtelijk uit. In de app kan je de vier stofzuigopties aanduiden: Auto, Spot, Turbo en Silent. Je kan ook timers instellen zodat de Miele Scout RX2 op specifieke momenten begint aan een schoonmaakrondje. Je zal hem daarna wel handmatig naar zijn basisstation moeten sturen, anders blijft hij doorgaan tot de batterij leeg is (ongeveer twee uur).

Wij hebben voornamelijk de Auto-modus gebruikt. De Spot-modus kan gebruikt worden om de robotstofzuiger een bepaald gebied uitgebreider te laten schoonmaken. Toen we die modus wilden activeren, gaf de app een melding dat we alleen van modus konden wisselen als de Scout RX2 niet aan het schoonmaken was. Wil je van modus wisselen, dan moet je dus eerst de stofzuiger stopzetten, de nieuwe modus aanduiden en hem dan weer opstarten. Dit lijkt ons iets dat kan opgelost worden met een software-update, want momenteel duurt het net iets te lang om van modus te wisselen.

De Silent-modus heeft daarnaast weinig meerwaarde. De stofzuigmotor maakt inderdaad minder geluid, maar het meeste geluid komt van de wielen van de Scout RX2. In de praktijk was het apparaatje dus nog steeds even luid. De Turbo-modus heeft tot slot alleen betrekking op de stofzuigmotor. De Scout RX2 blijft dus aan hetzelfde tempo rijden, terwijl de zuigkracht van de motor wordt opgedreven.

(Image credit: Miele)

In het tweede tabblad in de app vind je Home Vision terug. Daar kan je meekijken met de Scout RX2 dankzij de twee camera's vooraan én hem vanop afstand besturen. Miele geeft aan dat de werking vanop afstand afhangt van hoe sterk en stabiel de internetverbinding. In ons geval werkte Home Vision prima als we thuis met hetzelfde netwerk verbonden waren, maar vanop afstand lukte het geen enkele keer. Na ongeveer een minuut gaf de app het op en zagen we niets van de videofeed. Het nut van Home Vision is net dat je vanop afstand kan controleren wat de Miele Scout RX2 aan het doen is, maar dat is ons dus niet gelukt. De kwaliteit van de video is bovendien niet fantastisch. Je kan zien waar de stofzuiger aan het schoonmaken is, maar het beeld is enorm korrelig.

De videokwaliteit is niet om over naar huis te schrijven, maar de twee lampjes vooraan zorgen er wel voor dat je iets beter kan zien. (Image credit: Miele)

Voor dat laatste kan je ook de Map gebruiken in het derde tabblad. Tijdens een schoonmaakbeurt kan je daar zien waar de Scout RX2 al geweest is en waar hij tegen een obstakel (meestal een muur) is gereden. Enorm duidelijk is dit jammer genoeg niet, maar dit is een algemeen probleem bij robotstofzuigers. Voor ons heeft de kaart in zijn huidige vorm dus weinig meerwaarde. Wat wel positief was, is dat de kaart (in tegenstelling tot Home Vision) werkte vanop afstand zodat we toch een idee hadden van wat er precies schoongemaakt was.

De kaart is niet enorm duidelijk. (Image credit: Miele)

Een laatste minpunt dat voor sommigen een dealbreaker zal zijn, is het gebrek aan integratie met Google Home. Als wij een nieuw smart home-product aankopen, is het belangrijk dat we dit kunnen integreren in ons bestaande Google-ecosysteem en dat is hier niet mogelijk. Tegen Google Assistant zeggen dat de Miele Scout RX2 aan een schoonmaakrondje moet beginnen of hem handmatig opstarten vanuit Google Home is dus geen optie.

Gebruik in de praktijk

Wat betreft de app, heeft Miele nog heel wat bij te leren. Het is nu hoog tijd om te kijken naar de schoonmaakkunsten van de robotstofzuiger. Zijn hoofddoel blijft nog steeds schoonmaken natuurlijk.

Over het algemeen deed de Scout RX2 het heel goed. Onze vloer was schoon en in het stofbakje vonden we altijd bewijs dat er goed was schoongemaakt. Zoals bij elke robotstofzuiger raden we je aan in de buurt te blijven terwijl hij bezig is. Losse kabels en schoenveters kunnen per ongeluk opgezogen worden en onze klapstoelen aan tafel zorgden er soms voor dat hij vast bleef zitten.

Als de Miele Scout RX2 vastzit, dan verschijnt er een error code op zijn display. Er zijn een tiental verschillende codes en in de handleiding kan je in een overzicht zien wat elke code betekent. Het nadeel is dat je bij een error de stofzuiger handmatig moet heropstarten. Via de app of met de afstandsbediening is het niet mogelijk om hem verder te laten schoonmaken. Je moet hiervoor op de start/pauzeknop op de robotstofzuiger zelf drukken. Ook dit lijkt ons iets dat wel in de app kan gebouwd worden.

Op het display worden (fout)melding weergegeven. (Image credit: Future)

Het meest vervelende aan de errorcodes is dat Home Vision op dat moment helemaal niet meer werkt. Op die momenten hadden we toch graag gezien waar onze robotstofzuiger precies was vastgelopen om hem eventueel zelf de juiste richting op te sturen.

Het werd ook duidelijk dat onze zitbanken te laag waren voor de Scout RX2. Het apparaatje is redelijk hoog, waardoor hij er niet onder kon rijden. Als het voor jou een must is dat je robotstofzuiger onder je zitbanken kan schoonmaken, controleer dan goed de afmetingen van de stofzuiger én je meubels zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

De tocht terug naar het basisstation verliep tot slot niet altijd moeiteloos. Hoe verder de Miele Scout RX2 van het station stond, hoe langer hij er over deed om daar te geraken. We hebben hem geregeld opgetild om hem er terug in te zetten omdat het zodanig lang duurde voordat hij zijn weg leek te vinden.

De Miele Scout RX2 is redelijk hoog, dus hij zal niet onder alle zitbanken passen. (Image credit: Miele)

Eindoordeel

De Miele Scout RX2 is een lastige robotstofzuiger om te beoordelen. Hij wist ons appartement prima schoon te houden zonder meubels om te stoten, wat het belangrijkste is bij een robotstofzuiger. De app liet dan weer enorm te wensen over: de Home Vision-functie heeft tijdens onze testperiode geen enkele keer van een afstandje gewerkt, om nog maar te zwijgen over het moeizame installatieproces in de app. Ook het gebrek aan integratie met Google Home is iets waar we zwaar aan tillen. Als je deze robotstofzuiger zonder app zou willen gebruiken, heb je er waarschijnlijk niets op aan te merken, maar je betaalt eenmaal voor een robotstofzuiger met een app. Dan verwacht je ook dat die app een zekere meerwaarde heeft, maar bij ons zorgde hij vooral voor meer frustraties.