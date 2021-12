HP Envy 6020e review

De HP 6020e is een veelzijdige all-in-one printer die voor een hele scherpe prijs beschikbaar is. Grootschalig printwerk ga je er niet mee doen, maar voor een student of iemand die thuiswerkt is dit een uitstekende optie.

De HP 6020e is een veelzijdige all-in-one printer die voor een hele scherpe prijs beschikbaar is. Grootschalig printwerk ga je er niet mee doen, maar voor een student of iemand die thuiswerkt is dit een uitstekende optie.

Als je op zoek bent naar een printer voor jouw thuiskantoor, zoek niet verder. De HP Envy 6020e is een compacte, handige en vooral betaalbare printer voor gezinnen.

De HP Envy 6020e heeft ruimte voor 100 vellen papier en print 10 pagina’s per minuut in zwart-wit, en 7 per minuut in kleur. Het apparaat is daarnaast voorzien van alle moderne features van HP, zoals HP+, Instant Ink, Smart Security en compatibiliteit met de HP Smart-app.

De printer kost 89,90 euro. Dit is een van de beste eigenschappen van de HP Envy 6020e. De prijs-kwaliteitverhouding is de belangrijkste reden om dit apparaat in huis te halen.

De HP Envy 6020e is verkrijgbaar via de website van HP.

Design en bouwkwaliteit

Het design van de HP Envy 6020e is een van de grootste pluspunten. De witte printer met grijze afwerking past in elk kantoor of thuiswerkplek. Het apparaat is daarnaast niet heel groot, waardoor het makkelijk weg te zetten is op een onopvallende plek. De printer heeft een breedte van iets meer dan 43 cm en een lengte van ongeveer 36 cm. Iets groter dan een vel A3-papier.

De papierlade zit subtiel weggewerkt onder de opvanghouder voor geprinte vellen. Deze houder is makkelijk in te klappen om de printer compact te houden. De ruimte om cardridges te vervangen zit onder de scanner weggestopt. De bouwkwaliteit voelt stevig aan. De printer staat stabiel en schuift niet zomaar over een tafel heen.

De bediening gaat via knoppen aan de voor- en achterzijde. Aan de achterkant zit een aan-uitknop en een resetknop voor de wifi-verbinding. Vooraan zit de bediening van de printer. Deze knoppen zijn vrijwel onzichtbaar, omdat ze in de behuizing zijn verwerkt. Wanneer je iets print, scant of kopieert worden de relevante knoppen zichtbaar door de ingebouwde verlichting.

Wat we wel missen op de printer is een display. De HP Envy 6020e gaat voor een subtiel, strak afgewerkt design. Een display past daar misschien niet goed in. Maar in de praktijk is het soms een beetje moeilijk om informatie van het apparaat af te lezen. Dit gaat door middel van gekleurde LED-verlichting en een indicator waar een getal op af te lezen is. Hierdoor moet je altijd de handleiding in de buurt houden, om te bepalen wat de lichtkleuren en cijfercodes betekenen.

Installatie en bediening

De installatie van de HP Envy 6020e kan een ietwat frustrerende ervaring zijn. De bijgeleverde handleiding verwijst je door naar de HP Smart-app om de installatie te voltooien. Het downloaden van de app is op zowel smartphone als pc zo gedaan. De app is intuïtief en gebruiksvriendelijk. De installatie van de printer daarentegen is een langzaam proces. Regelmatig liepen we tegen foutmeldingen aan, of moest het proces opnieuw, zonder dat duidelijk aangegeven werd wat misging. Hier is de afwezigheid van een display te merken. Aangezien de printer enkel via wifi werkt, is er geen mogelijkheid om hem te installeren zonder de HP Smart-app.

Wanneer het installeren eenmaal is gelukt, is de printer ontzettend eenvoudig om te bedienen. De HP Smart-app maakt scannen en printen eenvoudig, zelfs vanaf een smartphone. De applicatie maakt het zelfs mogelijk om met je telefoon een document te kopiëren, door er simpelweg een foto van te maken.

Wanneer je op hetzelfde wifi-netwerk zit als de printer, is het eenvoudig om ermee te verbinden. Het printen zelf gaat naar behoren. De printer reageert ontzettend snel op nieuwe printopdrachten. Het afdrukken zelf is daarentegen wat aan de langzame kant, maar dat kunnen we door de vingers zien. Dit is immers geen printer voor grootschalig gebruik.

Prestaties

Specificaties HP Envy 6020e Soort: all-in-one kleurenprinter Functies: printen, kopiëren, scannen, faxen Connectiviteit: Wifi Printsnelheid: 10 pagina's per minuut Papiercapaciteit: 100 vellen Printkwaliteit: 4.800 x 1.200 dpi Scankwaliteit: 1.200 x 1.200 dpi Mobiele printcapaciteit: Apple AirPrint, Chrome OS, HP Smart-app Cartridges bijgeleverd: twee cartridges (genoeg voor 120 zwart-wit en 75 kleurpagina's) Afmetingen: 432,5 x 361,1 x 132,1 mm Gewicht: 5,22 kg

In ons dagelijks gebruik met de HP Envy 6020e hebben we weinig ergernissen ontdekt. De printer doet wat hij moet doen. De printsnelheid van 10 pagina’s per minuut is niet al te vlot, maar dit is niet het soort printer waar je uitgebreid drukwerk op gaat doen. Wat ons betreft is het snel genoeg, vooral omdat je een print of scan overal in huis kunt starten met je laptop of smartphone. Tegen de tijd dat je naar de printer bent gelopen, ligt het document mogelijk al voor je klaar.

Geprinte documenten zien er prima uit. Met name zwartgedrukte teksten zijn goed leesbaar. Voor het printen van formulieren of documenten is deze printer zeer geschikt. Kleinere lettertypes zijn prima leesbaar en er is geen zichtbare vervaging van de inkt. De HP Envy 6020e komt echter wat tekort als het om foto’s en afbeeldingen met veel kleur gaat. Op het oog zien de kleuren van geprinte foto’s er prima uit, maar van dichtbij zijn er duidelijke printlijnen te zien. Dat is een kleine tegenvaller, maar foto’s printen en grafisch drukwerk zijn niet de hoofdfuncties van deze printer. Dit is een apparaat gemaakt voor het printen, kopiëren en scannen van documenten en formulieren. Dat doet hij naar behoren.

Scannen en kopiëren gaat in een handomdraai. De HP Smart-app maakt het makkelijk. Met een druk op de knop heb je een document gescand en opgeslagen als afbeelding of PDF. Kopiëren kan zelfs zonder de app met slechts één druk op de knop. Snelheid en gebruiksgemak staan vooraan.

Extra’s

De HP Envy 6020e is van verschillende gemakken voorzien. Zo ondersteunt de printer HP+, waarmee je printer altijd gebruiksklaar is door cloudgebaseerde connectiviteit. Eventuele verbindingsproblemen worden automatisch hersteld. Daarnaast is de printer ook extra beveiligd door middel van Smart Security. Dat houdt het apparaat veilig van hackers en malware-aanvallen.

Hiernaast krijg je bij de printer zes maanden gratis Instant Ink, waardoor je nooit zonder inkt-cartridges komt te zitten. Je printer bestelt automatisch nieuwe inkt wanneer de cartridges bijna leeg zijn. Na een half jaar kun je dit abonnement voorzetten als je tevreden bent.

Eindoordeel

De HP Envy 6020e is een slimme en gebruiksvriendelijke printer voor thuis. Voor iemand die geen grootschalig printwerk nodig heeft, is dit een perfecte oplossing. Documenten scannen en printen gaat in een handomdraai. Het installatieproces is echter niet gestroomlijnd en de afdruksnelheid valt een beetje tegen, Maar dat kunnen we vergeven vanwege de scherpe prijs van het apparaat. Via wifi print je gemakkelijk vanaf je smartphone of laptop met de bijbehorende HP Smart-app, van waar ook in huis op deze stijlvolle printer.