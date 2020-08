Hide.me VPN

Dit is een bekwame VPN met de beste selectie aan opties die we in lange tijd gezien hebben. De prijs is wat hoog, maar als je dit allemaal nodig hebt, dan is het dat waard.

Hide.me is een bedrijf uit Maleisië dat al gratis en commerciële VPN-oplossingen aanbiedt sinds 2012.

Het aanbod van Hide.me bestaat uit 1.800 servers, verspreid over 72 locaties in 46 landen. Dat is zeker niet slecht, maar nog ver van het aanbod van bijvoorbeeld ExpressVPN. Het merendeel van de locatie bevindt zich in Europe en de Verenigde Staten, maar er zijn ook locaties in Australië, Hong Kong, India, Japan, Korea, Marokko en Signapore.

Ondersteuning voor VPN protocols ondersteunt onder andere PPTP, L2TP/IPsec, SoftEther, SSTP, OpenVPN en IKEv2. Er is ook bescherming tegen DNS, IP en IPv6-lekken en port forwarding is beschikbaar indien nodig. Hide.me kan gebruik worden op Windows, MacOS, Android, iOS, Linux, routers, consoles en smart TV's.

Het gratis plan van Hide.me geeft je een zeer redelijke 10GB data per maand, maar je bent wel beperkt tot slechts vijf locaties in dat geval en je kan maximaal één apparaat tegelijkertijd beveiligen.

Met het betaalde plan krijg je onbeperkte data en 10 gelijktijdige verbindingen . Maandelijks zal dit je 12,99 euro kosten. Bij een jaarabonnement blijft daar nog 8,33 euro per maand van over. Besluit je om een abonnement van twee jaar te nemen, dan betaal je slechts 4,99 euro per maand. Dat bedrag ligt hoger dan bij andere VPN's, die al vaak te vinden zijn voor 2-3 euro per maand.

Betalen kan met kredietkaart, maar ook PayPal en zelfs Bitcoin.

Ben je nog niet helemaal overtuigd, dan kan je binnen de 30 dagen je geld terug vragen zonder dat je daar een uitleg bij moet geven.

Hide.me houdt geen logs bij. (Image credit: hide.me)

Privacy

Hide.me heeft een zeer strikt "no logging"-beleid. Volgens het bedrijf worden VPN-providers door overheden vaak verplicht om deze logs over te dragen en Hide.me kan dit simpelweg niet omdat ze er geen hebben.

Dat wil dus zeggen dat er geen sessies worden bijgehouden, geen surfgedrag, geen websites en niets anders gerelateerd aan je VPN-connectie. Er worden ook nooit IP-adressen opgeslagen of informatie over de duur van je sessies.

Het enige dat wel wordt bijgehouden is de totale hoeveelheid data die verbruikt wordt, maar dat is geen verrassing wanneer je een gratis plan van 10GB kan krijgen. Je e-mailadres wordt natuurlijk ook bijgehouden.

Verder wordt er geen data gedeeld met derde partijen. Het bedrijf gebruik Google Analytics op hun website, maar zelfs daar werd de toegang beperkt om de anonimiteit te garanderen.

Het bedrijf zal wettelijke verplichtingen natuurlijk opvolgen, maar claimt dat autoriteiten buiten Maleisië hier in veel gevallen niet het recht toe zullen hebben. En dan nog kan er weinig getoond worden.

Hide.me toont zijn beschikbare servers in een lijst. (Image credit: hide.me)

Apps

De PC-versie van Hide.me is enorm simpel en duidelijk. Het hoofdscherm heeft zoals vaak niet veel meer dan een knop met "Schakel VPN in" en daarmee maak je automatisch verbinding met de dichtste server. Wil je een specifieke locatie, dan kan je die met enkele klikken selecteren. Je huidige IP is ook steeds zichtbaar

De serverlijst toont je wel geen ping of andere nuttige informatie om te bepalen welke server de beste is voor jou, al kan je in het tabblad Streaming wel servers vinden die je specifiek kan gebruiken voor bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime. De zoekbalk maakt het makkelijk genoeg om een locatie te vinden en je kan ook servers toevoegen als favorieten.

(Image credit: hide.me)

De instellingen zijn zeer overzichtelijk. Bovenaan vind je meteen de informatie over je abonnement en veel gebruikte verbindingsinstellingen (Opstarten bij systeemstart, Geselecteerde locatie onthouden, Geminimaliseerd lanceren,...). Daaronder kan je als expert nog veel meer instellen dan bij de meeste concurrenten, zoals automatisch opnieuw verbinding maken.

Die geavanceerde instellingen komen we overal tegen. Split tunneling laat je bijvoorbeeld kiezen met welke apps je de VPN wil gebruiken en met welke je normale verbinding. Je kan ook kiezen wat er gebeurt als de verbinding wegvalt en de opties zijn daar uitgebreider dan enkel het netwerkverkeer blokkeren.

Ook in de taakbalk krijg je een hoop toegang door simpelweg rechts te klikken, waar je bij andere VPN's vaak alleen maar kan kiezen tussen Openen en Afsluiten. Je kan bijvoorbeeld kiezen om verbinding te maken en je krijgt ook toegang tot de Stealth Guard instelling die apps beheert wanneer de VPN niet aan staat.

Er zijn dus een hele hoop technische mogelijkheden, maar toch zal je als beginnende gebruiker weinig problemen hebben. Zit je toch vast, dan biedt de website meestal het antwoord, bijvoorbeeld via de FAQ of het accountoverzicht, waar je ook meteen contact kan opnemen met support.

Streaming

Hide.Me heeft een volledig tabblad met servers die geschikt zijn voor streaming en zo dus geoblocking tegengaan. Wij probeerden een server met BBC iPlayer en dat lukte ons na te hebben gewisseld van Google Chrome naar Microsoft Edge.

Let wel dat je voor veel streamingdiensten ook in het bezit moet zijn van een kredietkaart of PayPal-account uit dat land en dat enkel een werkende VPN niet genoeg is om ook effectief de content te bekijken. Zo geraakten wij bijvoorbeeld wel op de website van Hulu, maar konden we geen gratis proefperiode starten. Tegen hetzelfde probleem zal je ook bij Netflix lopen.

We testen de prestaties van elke VPN (Bron: OpenSpeedTest) (Image credit: hide.me)

Prestaties

Onze snelheidstest ging enorm vlot. Gebruikten we een Nederlandse server (46 Mbit), dan verloren we amper snelheid in vergelijking met onze eigen Belgische lijn (47Mbit). Ook met een server uit de Verenigde Staten verloren we slechts enkele Mbit aan snelheid (45 Mbit), wat volledig verwaarloosbaar is. De ping ging wel omhoog van 15 op onze eigen lijn, naar 20 op de Nederlandse en 86 op de Amerikaanse, maar dit valt volledig binnen de verwachtingen.

Zelfs de server uit Hong Kong leverde ons een zeer hoge snelheid (45 Mbit) op zonder verlies. De ping steeg wel naar meer dan 200. Dit zijn zeer sterke resultaten, want zelfs VPN's zoals PureVPN en ExpressVPN verliezen meer dan 10 procent. Wie dus niet wil inboeten aan snelheid zit hier goed.

Eindoordeel

Hide.me is snel, betrouwbaar en helemaal zelf in te stellen dankzij de vele professionele mogelijkheden. De VPN is niet goedkoop, maar als je pure prestaties wil, dan is dit de beste keuze. Probeer dus zeker de gratis versie.