Google Nest Doorbell (batterij) review

De Google Nest Doorbell (batterij) is gemakkelijk in gebruik, biedt draadloze vrijheid en werkt ontzettend goed als je al in het ecosysteem van Google zit. Beschik je bijvoorbeeld over een Google Nest Mini, Google Nest Hub of maak je al veel gebruik van de Google Home-app om slimme apparaten te bedienen, dan kun je nog meer uit de deurbel halen. Je hebt niet per se een abonnement nodig om een hoop van de functies te kunnen gebruiken. Wel heeft deze slimme deurbel, net als veel andere varianten, nog altijd last van een kleine vertraging. Dat is iets om simpelweg rekening mee te houden alvorens je tot aankoop overgaat.

Review in een notendop

De Google Nest Doorbell (batterij) is de nieuwste slimme deurbel van het bedrijf. Het apparaat is stijlvol en tijdloos, dankzij zijn wit-zwarte design. De Nest Doorbell beschikt over een 145 graden kijkhoek met beeldverhouding van 3:4. Hierdoor is de persoon die aanbelt van top tot teen zichtbaar op beeld en kunnen ook pakketjes die voor de deur liggen in de gaten gehouden worden.

Anders dan bij concurrenten als Arlo en Ring is het niet per definitie noodzakelijk om een abonnement aan te schaffen om de deurbel enigszins te kunnen gebruiken. Als je de Nest Doorbell enkel als slimme deurbel wil gebruiken en niet per se over alle extra functies wil beschikken, is een abonnement (5 euro per maand) niet nodig. Wil je het apparaat ook als beveiligingscamera gebruiken, dan is een Nest Aware-abonnement een must.

Erg handig is de gezichtsherkenningsfunctie. Het apparaat is in staat om gezichten te herkennen. Via de Google Home-app kun je namen toewijzen aan de gezichten, waardoor Google je kan laten weten wie er voor de deur staat.

De installatie van het apparaat verloopt erg gemakkelijk. Alle benodigdheden zijn meegeleverd in de doos. Je hebt enkel nog een boormachine of schroevendraaier nodig, afhankelijk van de plek waar je het apparaat ophangt.

Een slimme deurbel is niet zo snel als je 'domme' deurbel. Er zit een lichte vertraging tussen het indrukken van de bel en het ontvangen van een melding op je smartphone. Als je ook een Google Nest Mini of ander audio-apparaat van Google hebt aangesloten, kun je daar nog enkele seconden aan toevoegen.

Google Nest Doorbell (batterij): prijs en beschikbaarheid

De Google Nest Doorbell (batterij) is verkrijgbaar voor 199 euro. Dat is iets betaalbaarder dan de Google Nest Hello bij lancering, die voortaan door het leven gaat als Google Nest Doorbell (netvoeding). Deze bedrade variant heeft een adviesprijs van 279 euro, maar is tegenwoordig ook voor rond de 200 euro verkrijgbaar.

De slimme deurbel van Google neemt standaard 3 uur achter elkaar aan beeldmateriaal op. Let op: dit betekent dat de Nest Doorbell (batterij) gebeurtenissen van de afgelopen drie uur opslaat. Als er om drie uur 's nachts iets rondom je huis gebeurd, zul je het 's ochtends na zes uur dus niet meer terug kunnen vinden.

Met een Nest Aware abonnement (5 euro per maand) kun je tot dertig dagen gebeurtenissen opslaan. Er is ook een abonnementsvorm van 10 euro per maand, waarbij je tot zestig dagen kunt terugkijken.

Design

(Image credit: TechRadar)

De Google Nest Doorbell (batterij) heeft een strakke, minimalistische uitstraling en een langwerpig design. Het merendeel van het apparaat is wit, waarbij de camera in een zwarte cirkel verwerkt zit. Aan de onderzijde is een witte ronde deurbelknop te vinden. In het donker licht deze op.

Sommige nietsvermoedende aanbellers weten echter niet precies waar ze op moeten drukken. Zo drukten een aantal personen overdag op de cameralens, in plaats van op de deurbelknop. Het is aan te raden om een doekje in de buurt te houden om de vingerafdrukken van de lens te poetsen.

Dankzij de verticale kijkhoek van 145 graden (beeldverhouding 3:4) kan je precies zien wie er voor de deur staat. Ook houdt de slimme deurbel pakketjes in de gaten, die mogelijk voor jouw voordeur zijn geplaatst.

De nieuwste slimme deurbel van Google werkt op batterijen, waardoor je niet hoeft te klooien met kabeltjes. Je monteert de deurbel met de meegeleverde attributen gemakkelijk aan een muur of deurpost. Het apparaat is ook aan te sluiten op je bestaande deurbel, maar dat is niet noodzakelijk.

De Google Nest Doorbell stuurt meldingen door naar je smartphone en is te bedienen via de Google Home-app. Als je een Google Nest Mini of andere Google-speaker in huis hebt, kun je de meldingen laten doorsturen naar deze slimme speaker. Zo houdt Google Assistant je op de hoogte als er wordt aangebeld (en optioneel als er iemand voor de deur staat). Het is echter niet mogelijk om ander soorten draadloze beltonen te koppelen aan de slimme deurbel.

Het installeren van de Google Nest Doorbell verloopt erg gemakkelijk. Alles wat je nodig hebt, wordt meegeleverd in de doos. Er zit ook een houder in waarmee je de kijkhoek kunt veranderen. Door middel van een speciale sleutel kun je de Nest Doorbell van de muur halen, indien deze moet worden opgeladen.

Prestaties

(Image credit: TechRadar)

De beeldkwaliteit is scherp en helder, zowel 's nachts als overdag. Het apparaat biedt een resolutie van 960 x 1.280 pixels. Beelden worden opgenomen in 30 frames per seconden. De resultaten zijn in orde. Gezichten worden duidelijk weergegeven.

Door de beeldverhouding van 3:4 is het volledige lichaam van de persoon voor de deur zichtbaar, waardoor je ook makkelijk pakketjes in de gaten kunt houden die voor je deur zijn gelegd.

De camera kan goed onderscheidt maken tussen mensen, dieren, pakketjes en voertuigen. Je kunt aparte activiteitszones instellen. Zo kun je een aparte zone instellen waarbij je meldingen krijgt als er mensen worden gedetecteerd, terwijl je een andere zone instelt voor bewegingen van voertuigen.

Door middel van een Nest Aware-abonnement is het ook mogelijk om gebruik te maken van de gezichtsherkenning van de slimme deurbel. Je kan vaker terugkerende gezichten een naam geven, waardoor Google je precies kan vertellen wie er aanbelt. In de praktijk werkt dit redelijk goed, al hebben we in een enkel geval de melding gekregen dat buurman Jan voor de deur stond, terwijl dit toch echt een onbekende postbezorger was.

Als je gebruikmaakt van Nest Aware worden videobeelden, afhankelijk van je gekozen abonnement, dertig of zestig dagen opgeslagen. Zonder abonnement worden de beelden na drie uur verwijderd. Let op: het gaat niet om drie uur beeldmateriaal, maar om beelden van de afgelopen drie uur. Dit betekent dat je ‘s ochtends niet kunt terugkijken wat er de nacht ervoor potentieel voor jouw deur heeft plaatsgevonden.

Als de wifi het niet doet, kan de videodeurbel zestig minuten aan video lokaal opslaan. Als het netwerk weer online is, worden deze beelden weergegeven in de Google Home-app.

In principe kan je met de Google Nest Doorbell (batterij) goed uit de voeten zonder Nest Aware-abonnement. Dat is het geval als je het slimme apparaat enkel als deurbel wil gebruiken, bijvoorbeeld omdat je wil weten wie er aanbelt voordat je de deur opent.

Als je de slimme deurbel ook als beveiligingscamera wil gebruiken, is een abonnement op Nest Aware wel noodzakelijk. Het goedkoopste abonnement kost 5 euro per maand en het kan ook gebruikt worden voor andere Nest-camera's in en rond je huis.

Google Home-app

De Google Home-app is simplistisch en daardoor makkelijk in gebruik. Je kunt geen gebruikmaken van de oudere Nest-app. De Google Home-app is ook te gebruiken met een hoop andere smart home-toepassingen, zoals slimme speakers, een slimme thermostaat of andere slimme camera's in huis.

Via de app kan je ook de beltoon aanpassen. Die is hoorbaar voor iedereen die op de deurbel drukt en bij jou in huis als je een Google-speaker hebt aangesloten. Rond Halloween en kerst zijn er tijdelijk een aantal extra deuntjes beschikbaar die bij de tijd van het jaar passen.

Let er wel op dat de Google Nest Doorbell (batterij) lang niet zo snel is als een ‘domme’ deurbel. Er passeren enkele seconden alvorens je een melding ontvangt op je smartphone, alsook via de Google-speaker. Een ongeduldige pakketbezorger was tegen de tijd dat we open konden doen in enkele gevallen al richting zijn bezorgbus gelopen. Daarbij moet gezegd worden dat we ons toen steeds op de eerste verdieping van onze woning bevonden en eerst nog de trap af moesten lopen.

Batterij

(Image credit: TechRadar)

De Google Nest Doorbell werkt op batterijen. Hoe lang het apparaat het volhoudt tussen de oplaadbeurten door is afhankelijk van hoeveel de deurbel wordt gebruikt. Hoe vaker er op de deurbel wordt gedrukt en hoe vaker er beweging wordt gedetecteerd, hoe sneller de batterij leegloopt.

Google beweert dat de Nest Doorbell het een halfjaar uithoudt, maar in onze eigen beleving gaat er zo'n tien procent batterijsap per week doorheen. Dit is in een situatie waarbij er dagelijks ongeveer twee á drie keer wordt aangebeld en gemiddeld acht bewegingen per dag worden gedetecteerd (bijvoorbeeld van een postbode of wijzelf). Dit betekent dat de Doorbell in ons geval ongeveer elke twee á drie maanden aan de lader moet worden gehangen.

Moet ik de Google Nest Doorbell (batterij) kopen?

Koop het als...

Je op zoek bent naar draadloze vrijheid

Je kunt de Google Nest Doorbell (batterij) aansluiten naast iedere voordeur, aangezien het apparaat op batterijen werkt. Het is niet noodzakelijk om hem aan te sluiten op een bestaande deurbel.

Je niet verplicht een abonnement wil afsluiten

In theorie is de Nest Doorbell (batterij) goed te gebruiken zonder Nest Aware-abonnement. Wil je alles uit het apparaat halen of hem ook als beveiligingscamera gebruiken, dan is een abonnement zo goed als noodzakelijk.

Je andere producten van Google Nest gebruikt

Als je al in het ecosysteem van Google Nest zit, is het raadzaam om een slimme deurbel van Google te nemen, in plaats van een variant van concurrenten. Het Nest Aware-abonnement is namelijk geschikt voor meerdere Nest-apparaten.

Koop het niet als...

Je geen postbezorgers wil mislopen

Net als andere slimme deurbellen heeft de Google Nest Doorbell (batterij) last van een kleine vertraging tussen het moment van aanbellen en het ontvangen van een melding. Het is niet extreem, maar een ongeduldige postbezorger is mogelijk al met de noorderzon vertrokken.

Je geen liefhebber bent van Google Assistant

Google Assistant is de enige stemassistent die je kunt gebruiken in combinatie met de Google Nest Doorbell (batterij). Als je liever gebruikmaakt van Siri, is dit niet de deurbel voor jou.