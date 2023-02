(opens in new tab)

Je denkt waarschijnlijk dat je geen draagbare batterij nodig hebt... tot dat ene moment waarop de stroom thuis uitvalt. Voor dat soort situaties is de EcoFlow River 2 Max de ideale oplossing. Hij heeft genoeg stroom om je een hele werkdag verder te helpen en is toch licht genoeg om mee te nemen als je een dag de wijde wereld gaat ontdekken. Voor elk apparaat is er wel een aansluiting, hij is razendsnel opgeladen en de app is een waardevolle toevoeging.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Inmiddels heeft bijna iedereen wel een powerbank in huis om hun smartphone onderweg op te laden. Soms kom je echter in een situatie waarin je iets meer stroom nodig hebt. Denk dan aan een kampeertochtje of wanneer het stroom uitvalt. Daarvoor zijn er gelukkig draagbare batterij en het bedrijf EcoFlow geeft je hier een uitgebreide keuze. Wij gaan voor deze review aan de slag met een van hun goedkopere batterijen, de EcoFlow River 2 Max.

Hoe lang kan je apparaten van stroom voorzien met deze draagbare batterij en is het handig om hem als back-up aan te schaffen?

EcoFlow River 2 Max review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 599 euro

Beschikbaar op de website van EcoFlow en selecte retailers

De EcoFlow River 2 Max heeft een adviesprijs van 599 euro. Daarmee zit hij in de lagere prijsklasse van het merk. Het goedkoopste instapmodel is de EcoFlow River 2 en heeft momenteel een adviesprijs van 299 euro. Voor dat geld krijg je vrij letterlijk de helft van de features (aansluiting, capaciteit...).

599 euro is zeker niet goedkoop, maar je krijgt er heel wat voor terug. EcoFlow hanteert namelijk een garantie van vijf jaar en geeft aan dat de River 2 Max bij dagelijks gebruik tot tien jaar aan de volledige capaciteit kan werken. Daarna zakt dat naar 80% van de totale batterijcapaciteit, wat alsnog geen reden is om hem naar het recyclagepark te brengen. Dit kan zomaar eens de draagbare batterij zijn die je voor de rest van je leven kan gebruiken.

Koop hier de River 2 Max op de webshop van EcoFlow (opens in new tab) of Amazon (opens in new tab)

(Image credit: Ecoflow)

EcoFlow Delta Max 2000 review: Design en features

X-Boost voor hogere oplaadsnelheid

Ruim voldoende aansluitingen

Relatief compact (6 kg) met handvat

EcoFlow Delta Max specs Capaciteit: 512Wh

AC Output: 500W (1000W met X-boost)

Laadcycli: 3.000 cycli voor capaciteit naar 80% zakt

Usb-opladers: 1x 100W USB-C, 3x USB-A

Andere aansluitinge: DC-in, DC-out

Dimensions: 270 x 260 x 196 mm

Gewicht: 6kg

Garantie: Vijf jaar

Hoewel je niet het meest moderne, gelikte ontwerp krijgt, is de selectie aansluitingen dat wel. Je krijgt drie gewone usb-poorten, één USB-C-poort die met maximaal 100W kan opladen, twee reguliere stopcontacten, een DC-input-poort en twee DC-output-poorten. Achteraan zitten nog twee oplaadpoorten, eentje om de batterij op te laden met een autolader en de andere om hem met een normaal stopcontact op te laden.

Wij vinden het vooral handig dat je via meerdere aansluitingen de EcoFlow River 2 Max kan opladen. Als je wil, kan dat onder andere met de 100W USB-C-poort. Wie zich helemaal wil laten gaan, kan bij EcoFlow zelfs zonnepanelen aankopen waarmee je de batterij buiten kan opladen. Dit zouden we niet meteen aanraden als je hem uitsluitend als back-up voor thuis aanschaft, maar voor avonturiers en kampeerders is dit enorm nuttig.

De EcoFlow River 2 Max is duidelijk gemaakt om mee te nemen. De buitenkant is van plastic gemaakt waardoor hij relatief licht blijft met zijn gewicht van 6 kg. Met het handvat achteraan blijft het gewicht ook goed verdeeld als je hem draagt.

(Image credit: Ecoflow)

EcoFlow River 2 Max review: Prestaties en app

Binnen een uur volledig opgeladen

100W-aansluiting haalt bijna altijd volledige snelheid

Genoeg stroom om een volledige dag een kleine laptop op te laden

Zoals hierboven aangegeven, heeft de EcoFlow River 2 Max een capaciteit van 512Wh en als we dat omrekenen naar mAh (wat we vaak voor smartphones gebruiken), komen we aan een kleine 140.000mAh. Heeft je smartphone een batterij van 5.000mAh, dan kan je die 28 keer opladen.

Daarnaast kan hij bijna elk apparaat optimaal opladen. We hebben verschillende laptops en smartphones opgeladen met de 100W-aansluiting en ze haalden bijna allemaal hun maximale snelheid. Dit is minder dan vanzelfsprekend dan het lijkt, aangezien elk bedrijf zijn eigen snellaadtechnologie gebruikt.

Daar stopt het niet, want de EcoFlow River 2 Max laadt zichzelf ook razendsnel op. Toen we hem met een regulier stopcontact oplaadden, zat hij na iets meer dan een uur weer volledig vol. Het is verbazingwekkend dat je dit proces tien jaar lang bijna elke dag kan uitvoeren voordat de capaciteit begint af te nemen. Bij zowel smartphones als laptops degradeert de batterij aanzienlijk sneller.

(Image credit: Ecoflow)

Wie gewoon een draagbare batterij zoekt, zal al blij zijn met het display van de EcoFlow River 2 Max dat aangeeft hoeveel stroom je nog overhebt met een aantal uren. Dat aantal zal in de praktijk nooit helemaal juist zijn, aangezien het afhangt van hoeveel apparaten je aan het opladen bent. Ook het resterende batterijpercentage klopte niet altijd. Gelukkig is er de EcoFlow-app (Android en iOS) waar alles gek genoeg vaker klopte.

De app geeft niet alleen aan hoeveel stroom je nog over hebt, maar heeft ook tal van instellingen. Zo kan je aangeven wat de maximale output/input moet zijn, of hij moet stoppen met opladen bij een bepaald batterijpercentage en de nieuwe X-Boost inschakelen waarmee de maximale output van 500W naar 1000W wordt opgedreven.

Als laatste test hebben we het scenario van een stroomstoring nagebootst. We hebben onze laptop (een 14-inch Acer Spin uit 2018) heel de dag in de EcoFlow gestopt. We begonnen de dag met een volle batterij en eindigden eveneens met een volle batterij. De EcoFlow River 2 Max had nog een tiental procentjes over aan het einde van die dag waardoor we in theorie onze smartphone nog snel konden opladen.

Moet je de EcoFlow River 2 Max kopen of niet?

Koop hem als...

Je een batterij zoekt voor korte stroomstoringen Als je met een ongelukkige stroomstoring van maximaal een dag zit, dan is de River 2 Max ideaal om toch nog je werk te kunnen doen. De batterij van een kleine laptop blijft een hele dag volledig vol terwijl je ook nog je smartphone kan opladen.

Je alles razendsnel wil opladen Het grootste pluspunt voor ons is de razendsnelle laadsnelheid in beide richtingen. De River 2 Max zelf is in minder dan uur opgeladen terwijl smartphones hun maximale laadsnelheid zeker halen met de 100W-aansluiting (behalve als je bijvoorbeeld een OnePlus 10T (opens in new tab) hebt).

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten Met een adviesprijs van 599 euro is dit geen materiaal voor een snelle impulsaankoop of als je met een beperkt budget zit. Wil je toch een soort back-up thuis, dan is de kleine EcoFlow River 2 van 299 euro misschien een optie.

Je het hele gezin langere tijd van stroom wil voorzien De EcoFlow River 2 Max is genoeg als je één persoon een hele dag aan het werk wil houden. Wil je meerdere laptops van stroom voorzien voor een hele dag, dan heb je een tweede River 2 Max of een andere batterij van EcoFlow nodig.

Eindoordeel

Je denkt waarschijnlijk dat je geen draagbare batterij nodig hebt... tot dat ene moment waarop de stroom thuis uitvalt. Voor dat soort situaties is de EcoFlow River 2 Max de ideale oplossing. Hij heeft genoeg stroom om je een hele werkdag verder te helpen en is toch licht genoeg om mee te nemen als je een dag de wijde wereld gaat ontdekken. Voor elk apparaat is er wel een aansluiting, hij is razendsnel opgeladen en de app is een waardevolle toevoeging.