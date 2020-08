De devolo Magic 2 WiFi next is de ideale oplossing om een stabiele en sterke wifiverbinding in heel je huis te krijgen. De installatie is erg eenvoudig en in een mum van tijd heb je je eigen meshnetwerk ingesteld. Zowel de signaalsterkte, stabiliteit als snelheid zijn van topklasse en de kans dat je enige vertraging opmerkt tegenover je originele internetverbinding is minimaal.

Als je gebruikmaakt van de router van je internetprovider, is de kans groot dat je wifiverbinding niet het volledige oppervlak van je woning kan dekken. Daarvoor hoef je geen landhuis te hebben, want ook appartementen hebben soms dit probleem. Een van de meest betrouwbare oplossingen voor stabiel internet is een powerline-systeem. Wij zijn aan de slag gegaan met het nieuwste mesh powerline-systeem van devolo, namelijk de devolo Magic 2 WiFi next

Eenvoudige installatie

Om de installatie van de devolo Magic 2 WiFi next tot een goed einde te brengen, heb je geen diepgaande technische kennis nodig. In de doos zit een duidelijke snelstartgids die je stapsgewijs uitlegt hoe de installatie werkt. Wij hebben de stappen nauwgezet opgevolgd en hadden ongeveer een kwartier nodig om de installatie tot een goed einde te brengen. Als je toch tegen problemen zou aanlopen, dan raden we aan om op de productpagina van de devolo Magic 2 WiFi next het pdf-bestand met de volledige handleiding te downloaden.

De installatie zelf bestaat uit niet veel meer dan de adapters in stopcontacten te stoppen en geduldig te wachten tot de automatische configuratie is uitgevoerd. Er zijn twee witte lampjes aanwezig op de adapters om aan te geven wat ze precies aan het doen zijn en of er een probleem is opgetreden. In de volledige handleiding vind je een overzichtelijke tabel die uitlegt wat de verschillende signalen betekenen en hoe je eventuele problemen zou moeten oplossen.

Na de fysieke installatie kan je verdergaan in de app van devolo (Android/iOS), het stuurprogramma op je laptop (Windows, macOS, Linux) of de configuratiepagina in je browser.

Mesh WiFi instellen en algemene prestaties

We raden je aan om meteen na de installatie ook het meshnetwerk te activeren. Dit staat ook bij in de snelstartgids van de devolo Magic 2 WiFi next, dus je hoeft alleen maar de pagina om te slaan. Dit zorgt ervoor dat de adapters geen afzonderlijk wifinetwerk zijn maar mee opgenomen worden in je bestaande netwerk. Op die manier hoef je ook geen afzonderlijke wachtwoorden voor de adapters in te geven als je een nieuw toestel wil verbinden met je wifinetwerk. Ook hier was het een kwestie van de juiste knopjes op de adapters indrukken en na een tiental minuutjes was ons meshnetwerk klaar.

Een nadeel voor sommigen is dat je dan niet direct kan zien met welke adapter je toestel verbonden is. Als je mesh wifi hebt ingesteld, zal je namelijk niet aan de naam van het wifinetwerk kunnen zien met welke adapter je bent verbonden, aangezien het volledige meshnetwerk dezelfde naam heeft als je originele netwerk. De devolo Magic 2 WiFi next beslist ook automatisch welke adapter de beste verbinding geeft en laat die verbindingen ook naadloos in elkaar overlopen, zodat je altijd het sterkst mogelijke signaal hebt.

In de praktijk zijn wij na anderhalve maand testen nooit meer zonder internetverbinding gevallen en hadden we altijd een signaal op volledige sterkte, dus we kunnen met zekerheid zeggen dat de technologie in de devolo Magic 2 WiFi next naar behoren werkt. De Mesh Wifi kan daarnaast een maximumsnelheid van 2400Mbps halen en gezien de gemiddelde wifiverbinding in België een snelheid van 100Mbps (in optimale omstandigheden) heeft, mag je er zeker van zijn dat je internet niet trager zal worden.

Elke adapter heeft ook twee gigabitpoorten zodat je met een ethernetkabel nog sneller internet krijgt. Ons persoonlijke wifinetwerk is een 100Mbps verbinding van Proximus en wij merkten alvast geen enkele vertraging met de devolo Magic 2 WiFi next. Daarbij komt nog de Multi-user-MIMO-technologie waarmee automatisch bepaald wordt welke “hoeveelheid” wifi een bepaald apparaat nodig heeft zodat je netwerk optimaal benut kan worden.

Stuurprogramma’s voor mobiel en desktop

Als je de devolo Magic 2 WiFi next aanschaft met een betere en stabielere wifiverbinding als enige einddoel, dan hoef je na de installatie niets meer te doen. Wil je daarentegen in de geavanceerde instellingen van de adapters duiken, dan kan dat op drie verschillende manieren: via de app op je smartphone, het stuurprogramma op je pc of het configuratiescherm in je browser. Wij hebben deze drie manieren uitgeprobeerd om te bekijken wat de mogelijkheden van de devolo Magic 2 WiFi next zijn.

De algemene indruk is dat de programma’s er allemaal redelijk oubollig uitzien. Het belangrijkste is hier echter niet het design, maar de functionaliteit en het gebruiksgemak. Een groot pluspunt is dat de mobiele app (devolo Home Network) en het desktopprogramma (devolo Cockpit) dezelfde mogelijkheden bieden. Je zal dus nooit naar je pc moeten stappen omdat je op je smartphone of tablet een bepaalde optie niet vindt. Waar de smartphone-app alle functies gebundeld heeft, opent de desktopversie een venster in je browser wanneer je de configuratieopties van een bepaalde adapter wil bekijken en aanpassen.

Voor de kinderbeveiliging heb je het MAC-adres van de toestellen in kwestie nodig.

Die opties zijn tot slot heel uitgebreid. De devolo Magic 2 WiFi next is namelijk niet alleen een meshnetwerk, maar bevat ook opties voor kinderbeveiliging, gastnetwerken en tijdbesturing (instellen wanneer het netwerk on- en offline is). Die instellingen zouden wel wat eenvoudiger mogen worden. Voor de kinderbeveiliging moet je namelijk per adapter instellen welke toestellen het netwerk kunnen gebruiken tijdens een bepaald tijdsslot aan de hand van het MAC-adres van dat toestel. Qua eenvoud en gebruiksvriendelijkheid is er bij sommige geavanceerde opties dus nog ruimte voor verbetering.

Eindoordeel

De devolo Magic 2 WiFi next is de ideale oplossing om een stabiele en sterke wifiverbinding in heel je huis te krijgen. De installatie is erg eenvoudig en in een mum van tijd heb je je eigen meshnetwerk ingesteld. Zowel de signaalsterkte, stabiliteit als snelheid zijn van topklasse en de kans dat je enige vertraging opmerkt tegenover je originele internetverbinding is minimaal.

De besturingsprogramma's mogen er dan niet heel modern uitzien, maar werken wel naar behoren. Enkele stap-voor-stap tutorials om de geavanceerde instellingen verder toe te lichten, zouden tot slot welkom zijn.