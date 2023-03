(opens in new tab)

Devolo Magic 2 WiFi 6: Review in een notendop

Mesh Wi-Fi systemen zijn de afgelopen jaren als warme broodjes over de toonbank gegaan, aangezien miljoenen mensen over de hele wereld nu vertrouwen op hun Wi-Fi thuis om elke dag vanuit huis te werken. Mesh-systemen kunnen echter behoorlijk duur zijn, vooral als ze de nieuwe Wi-Fi 6-standaard gebruiken. Toch is mesh niet altijd een goede oplossing.



Veel huizen hebben dikke muren, plafonds of andere obstakels die zelfs het snelste Wi-Fi-signaal kunnen blokkeren. Dat is waar powerline-producten zoals Devolo's Magic-serie een redder in nood kunnen zijn. Powerline gebruikt het elektriciteitsnet in je woning om je internet naar alle kamers te brengen. Als dat geen Magic is, dan weten wij het ook niet meer.



Devolo is een specialist op het gebied van powerline en heeft tal van producten met deze technologie. De Magic-reeks combineert powerline-adapters met extra Wi-Fi features en deze Magic 2 WiFi 6 ondersteunt nu de nieuwste Wi-Fi 6-standaard.

(Image credit: Devolo)

Devolo Magic 2 WiFi 6: Prijs en beschikbaarheid

De Devolo Magic 2 WiFi 6 is niet goedkoop, met adviesprijzen vanaf 249,90 euro voor een kit met twee adapters. De Multiroom Kit in deze review bevat drie adapters en krijgt een adviesprijs van 429,90 euro. Wil je nog extra adapters toevoegen aan je netwerk? Dan betaal je 189,90 euro per losse adapter.

Gezien de features kan de Devolo Magic 2 WiFi 6 zijn adviesprijzen verantwoorden. Koop hem weliswaar alleen als je alle features ook echt nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld geen Wi-Fi 6, dan zijn er tientallen goedkopere opties te vinden, zowel van Devolo zelf als van andere merken.

Devolo Magic 2 WiFi 6: Design en features

Het ontwerp van de Magic 2 WiFi 6 is niet veel veranderd ten opzichte van het vorige model dat Wi-Fi 5 gebruikte. Het oudere model blijft trouwens beschikbaar, dus let erop dat je de juiste adapters in huis haalt. De adapters zien eruit als grote lompe stekkers die rechtstreeks in elk stopcontact kunnen worden gestoken en bevatten zelf een ingebouwd stopcontact zodat je niet moet puzzelen met al je elektronische apparaten.

Maar hoewel de drie adapters in de Multiroom Kit er vrijwel identiek uitzien, zijn er enkele belangrijke verschillen. De eerste adapter is eigenlijk iets kleiner dan de andere twee en heeft een enkele Gigabit Ethernet-poort waarmee je de adapter kunt aansluiten op je router.



Dat betekent natuurlijk dat de eerste adapter moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van je router. Alleen op die manier kan hij dan gegevens verzenden naar de andere adapters via het elektriciteitsnet van je huis, met een topsnelheid van 2,4 Gbps.

Alle andere adapters sluit je aan in de ruimtes die slechte ontvangst hebben. Die hebben elk twee Ethernet-poorten, zodat je twee apparaten in die ruimte kan voorzien van een bekabelde verbinding. De Magic 2 Wi-Fi 6 mag dan snellere Wi-Fi ondersteunen, maar veel gebruikers geven de voorkeur aan een bekabelde verbinding.



Bovendien kunnen deze adapters ook hun eigen Wi-Fi-signaal uitzenden, met behulp van dual-band Wi-Fi 6 op de 2,4GHz- en 5,0GHz-band. Hun Wi-Fi snelheid is relatief bescheiden met 1,8 Gbps, maar dat is nog steeds meer dan voldoende voor privégebruik.

(Image credit: Devolo)

Devolo Magic 2 WiFi 6: Set-up en prestaties

Er zijn twee opties om met de Magic 2 WiFi 6 aan de slag te gaan. Beginners kunnen gewoon de Devolo Home Network-app downloaden en de app hen door het eerste installatieproces laten leiden. Er is daarnaast een webbrowserinterface beschikbaar voor meer ervaren gebruikers als ze preciezere controle over de netwerkinstellingen willen.



We waren blij dat Devolo zijn app heeft bijgewerkt sinds onze laatste Magic-review. Deze keer detecteerde de app automatisch alle drie de adapters zodra we ze inplugden. Daarna werden ze meteen met elkaar verbonden om één groot netwerk te maken dat dekking gaf over de hele woning.

(Image credit: Future)

De app houdt het ook eenvoudig. Standaard voegt hij de 2,4GHz en 5,0GHz banden van de adapters samen tot één netwerk. Dat nieuwe netwerk krijgt verder dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord als je bestaande Wi-Fi-netwerk.

Maar als je meer controle wilt, kun je met de app ook de twee banden scheiden en twee aparte Wi-Fi-netwerken aanmaken met eigen namen en wachtwoorden.

(Image credit: Future)

De eerste adapter die op je bestaande router is aangesloten, levert geen eigen Wi-Fi-signaal, dus het maakt geen verschil voor de Wi-Fi-prestaties in die kamer. Maar ik heb bijvoorbeeld een kantoor waar ik thuiswerk en altijd moeite heb om een goed Wi-Fi-signaal te krijgen.



Normaal vertrouw ik op een oude set powerline-adapters om een bekabelde verbinding voor mijn werklaptop tot stand te brengen, maar de hybride Magic 2 WiFi 6 kan zowel powerline- als Wi-Fi-connectiviteit bieden, zodat ik in dat kantoor eindelijk volledig draadloos kan werken. De Magic 2 WiFi 6 stelt ook niet teleur, met zowel 2,4GHz als de 5,0GHz voor downloadsnelheden van 100Mbps in de Ookla speedtest, en 12,5MB/s voor Steam-downloads. Dit is hetzelfde resultaat als met een rechtstreekse verbinding met de router.



Powerline-adapters zoals deze bieden niet de volledige dekking van een uitgebreider mesh-netwerksysteem. Maar als je de Wi-Fi op een specifieke locatie wilt verbeteren, zoals een kantoor of slaapkamer, dan kan de combinatie van powerline en Wi-Fi connectiviteit van de Magic 2 WiFi 6 de ideale oplossing zijn.

Moet je de Devolo Magic 2 WiFi 6 kopen?

Koop hem als...

Je in een oud huis woont Oudere gebouwen met dikke muren kunnen zelfs het sterkste Wi-Fi-signaal blokkeren, dus een hybride powerline-adapter die ook het bereik van je Wi-Fi kan vergroten is een geweldige oplossing.

Je Wi-Fi 6 (en wat extra geld) hebt Je betaalt wel wat voor de nieuwste Wi-Fi 6 technologie. Er zijn goedkopere powerline kits die nog de oudere Wi-Fi 5 gebruiken of uitsluitend vertrouwen op powerline alleen voor een bekabelde verbinding.

Je zowel draadloze als bekabelde verbindingen wil De Magic 2 WiFi 6-adapters bieden ook twee Gigabit Ethernet-poorten voor bekabelde verbindingen. Dat kan stabieler en sneller zijn dan zelfs de allernieuwste Wi-Fi.

Koop hem niet als...

Je een lager budget hebt De Magic 2 WiFi 6 is een geweldige powerline kit, maar als je geen WiFi 6 hebt of alleen via kabel verbinding wil maken, zijn er goedkopere alternatieven.