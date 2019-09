De Cooler Master MH751 stereo gamingheadset is zeker niet slecht. Zijn geluidskwaliteit is degelijk, de afneembare microfoon is van topkwaliteit en hij zit enorm comfortabel, ook na enkele uren. Zijn hoge prijs blijft echter zwaar op de maag liggen.

Er zijn veel goede premium gamingheadsets tegenwoordig. De meeste zijn volgepropt met toeters en bellen, zoals RGB-verlichting, wat de prijzen stevig heeft opgedreven. Als we een van de beste gamingheadsets kunnen vinden die zich op het meest essentiële concentreert, proberen we hem al te graag zelf uit. In dit geval zijn we aan de slag gegaan met de Cooler Master MH751-headset.

De Cooler Master MH751 kost 69,99 euro en in ruil krijg je een solide stereo headset met een afneembare microfoon. Je krijgt geen onnodige snufjes, maar alleen het meest essentiële van een gamingheadset: geluid, draagcomfort en gebruiksgemak.

Op dit prijspunt concurreert hij met budget headsets zoals de Logitech G Pro, maar het gebrek aan virtuele 7.1 surround-ondersteuning is voor sommigen een groot gemis. De Cooler Master MH751 lijkt eerder te concurreren met de veel goedkopere Corsair HS50 stereo gamingheadset.

Rechtvaardigt de Cooler Master MH751 zijn meerprijs ten opzichte van Corsairs stereo headset?

Design

De Cooler Master MH751 heeft een comfortabel ontwerp in het matzwart zonder overdreven kleurenaccenten. Deze headset is voorzien van lederen oorschelpen met een pluche vulling, die ook om de metalen hoofdband gewikkeld is.

Omdat er niet veel functies zijn ingebouwd, is het ook een buitengewoon lichte headset. Het gewicht, gecombineerd met de zachte vulling zorgt voor een van de meest comfortabele headsets die we ooit hebben gedragen - misschien wel een van de meest comfortabele hoofdtelefoons in het algemeen.

Aan de onderkant van het linkeroorstuk zit een poort voor de verwijderbare microfoon. We houden van het idee van een verwijderbare microfoon, en in de praktijk zit hij mooi en knus. We hadden echter graag een dopje gezien om de poort te vullen als de microfoon niet op zijn plaats zit.

De afneembare microfoon is een goede manier om te laten zien dat de focus op draagbaarheid hier ligt. We hebben je al verteld hoe licht de headset is, maar omdat de oorschelpen plat kunnen draaien, is hij makkelijk in een rugzak op te bergen. En omdat hij er niet uitziet als een gaming headset, kan hij prima dienstdoen als gewone hoofdtelefoon.

Dat laatste is trouwens zo gek nog niet. Omdat hij gebruik maakt van een analoge kabel, met een aparte breakaway-kabel, kan je makkelijk muziek van je smartphone luisteren.

De kabel zelf is gevlochten en dik, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat hij gemakkelijk versleten raakt. Als de kabel echter versleten raakt, is deze vervangbaar.

Het ontwerp van de Cooler Master MH751 is uiteindelijk gericht op een comfortabele constructie die niet te sterk opvalt. In die opzet is de headset zeker geslaagd.

Prestaties

Toen we de prijs van de Cooler Master MH751 en de specificaties zagen, waren we een beetje sceptisch. De Cooler Master MH751 is een stereo gaming headset met 40mm neodymium drivers en een relatief lage impedantie van 26 ohm. Vergeleken met de goedkopere Corsair HS50, een andere stereo headset met 50mm drivers en een hogere impedantie, ziet hij er op papier niet al te best uit.

Het formaat van de driver geeft meestal aan hoe luid en vol de geluidskwaliteit van een apparaat zal zijn. De impedantie is dan weer een goede maatstaf om te weten bij welk volume de speakers overbelast en beschadigd raken.

Cijfers zijn echter niet alles, want de Cooler Master MH751 klinkt geweldig - zolang je het volume maar niet te hoog zet. Toen het volume te hoog stond, hoorden we soms wat gezoem, maar op een gemiddelde volume klonk hetzelfde geluidsfragment perfect.

Tijdens games was dit ook het geval. Of we nu Metro 2033 speelden, ons klaarmaakten voor Metro Exodus, of gewoon aan het chillen waren in World of Warcraft, de Cooler Master MH751 deed wat hij moest doen.

Wat hier vooral opvalt - en dit verbaasde ons - is hoe goed die verwijderbare microfoon is. We hebben hem eerst getest in Audacity en hij klonk beter dan de Razer Nari Ultimate die we dagelijks gebruiken. Dat resultaat zagen we ook in de praktijk terug toen we enkele games speelden met een vriend op PS4.

Uiteindelijk zijn de premium functies van de Cooler Master MH751 iets te beperkt voor zijn prijs. Dit probleem zal waarschijnlijk merkbaar worden als je gewend bent om premium audioapparatuur te gebruiken. Je kunt dezelfde audio-ervaring krijgen van een goedkopere headset, maar de microfoon kan die tekortkoming goedmaken als je veel games met andere mensen speelt.

Eindoordeel

De Cooler Master MH751 is niet je alledaagse gamingheadset (of net wel), en het is moeilijk om de juiste persoon te vinden om hem aan te bevelen. De headset is ongetwijfeld enorm comfortabel, maar dat is niet genoeg om zijn meerprijs te verantwoorden.

Voor 69,99 zijn er een heleboel headsets verkrijgbaar die krachtigere hardware bevatten en ook comfortabel zijn. Als de Cooler Master MH751 ongeveer 20 euro goedkoper was en rechtstreeks tegenover de Corsair HS50 stond, zouden we hem sneller aanraden. Tot die tijd wacht je best op een mooie korting, tenzij dat lichtgewicht comfort en de uitstekende microfoon het extra geld waard zijn.

Bron afbeeldingen: TechRadar