AOC U32E2N review

De AOC U32E2N biedt een geweldige 4K-ervaring aan voor een redelijk prijskaartje. Met een beeldverversing van 60Hz en het ontbreken van HDR is deze monitor niet voor de meest veeleisende gebruikers geschikt, maar voor de doorsnee gebruiker is het een meer dan waardige upgrade voor je (thuis)kantoor.

De AOC U32E2N is een nieuw 31,5 inch 4K-scherm van het monitormerk AOC. Met het scherm wil AOC zich richten op de zakelijke markt en thuisgebruikers die hun thuiswerkplek van een UHD-upgrade willen voorzien. Het heeft een aantrekkelijke prijs en biedt meer dan genoeg waarde voor je geld.

De monitor is dan ook het meest geschikt voor standaard dagelijks gebruik, waaronder het lezen en schrijven van documenten, surfen op het internet en het bekijken van je favoriete films en series.

Het design van de monitor is fatsoenlijk doch simpel. Omdat het scherm enkel aan de onderkant een rand heeft, beschikt de monitor over een strakke uitstraling die in ieder interieur past. Bovendien loopt het naadloos over in een set-up met meerdere schermen, al is dat bij een 31,5 inch scherm wellicht iets te veel van het goede.

Vanwege de verversingssnelheid van 60Hz is het scherm in mindere mate geschikt voor gaming. Al moet erbij vermeld worden dat er nog altijd vrij weinig 4K-monitoren in omloop zijn met een hogere verversingssnelheid dan 60Hz. Gamers zullen dan ook sneller willen uitwijken naar een QHD-monitor met hogere beeldverversing. Ook het ontbreken van HDR zorgt ervoor dat je er minder snel een next-gen gaming console op aan wil sluiten.

Prijs en beschikbaarheid

De AOC U32E2N is verkrijgbaar sinds november 2020. Het is een van drie nieuwe modellen in de E2-serie, naast een 31,5 inch QHD-scherm (Q32E2N) en een 1080p ultrawide (21:9) scherm (Q34E2A).

Het 31,5 inch 4K-scherm van AOC is verkrijgbaar voor een bedrag van 389 euro, wat het een van de betaalbaardere schermen in de 32 inch UHD-klasse maakt. Er zijn echter ook monitors beschikbaar in dit segment die wél over HDR beschikken.

Ontwerp

(Image credit: AOC)

De AOC U32E2N heeft dankzij het design van zwart geborsteld aluminium een premium doch subtiele uitstraling. Het scherm heeft eigenlijk slechts één zichtbare rand en is dus aan drie zijden frameloos. Dit maakt het beeldscherm uitermate geschikt om in duo-opstelling te gebruiken. Echter is een kleiner schermformaat in dat geval aan te raden, vanwege de grootte en platte vorm van de U32E2N. Aan de onderkant van het display bevindt zich een rand waarin het logo (midden) en de bedieningsknoppen (rechts) gesitueerd zijn.

De schermgrootte van 31,5 inch zorgt ervoor dat het veel ruimte in beslag neemt op je bureau, maar dat is dan ook een bewuste keuze als je voor een monitor van dit formaat kiest. Niet alleen de lengte van het bureau is van belang; de diepte van het bureau bepaalt de afstand tussen jouw ogen en het scherm. Een bureaudiepte van minstens 90 cm is aan te raden. De vierkante standaard biedt een stabiele basis voor het scherm en is compact genoeg zodat het beeld zo ver mogelijk van je ogen af kan staan. Er is daarnaast de mogelijkheid om de monitor op te hangen door middel van een VESA-beugel (100x100).

De kijkhoek van 178 graden zorgt ervoor dat tekst op de monitor goed af te lezen is. Omdat het geen curved monitor is, wil je echter zoveel mogelijk recht voor het grote beeldscherm zitten voor de prettigste ervaring. De monitor is verticaal kantelbaar, waardoor je een prettige kijkhoek kunt creëren.

De monitor beschikt over twee HDMI 2.0-poorten en één DisplayPort 1.2. Dat is genoeg om een desktop, laptop én gameconsole te kunnen aansluiten. Er is overigens automatische broninvoer aanwezig, waardoor het scherm automatisch overschakelt naar een actieve invoer. Ook is er een 3,5 mm koptelefoonaansluiting ingebouwd, evenals onboard speakers. We missen echter een praktische manier om kabels weg te werken. Dat is iets wat we in een kantoorgeoriënteerde monitor wel zouden verwachten.

Schermprestaties

(Image credit: AOC)

Een 31,5 inch scherm is voor veel mensen een gigantische upgrade ten opzichte van hun oude monitor. Het biedt veel schermruimte waarbij je gemakkelijk meerdere vensters naast elkaar kunt openzetten. Dat is bevorderend voor je productiviteit. Gelukkig beschikt dit grote scherm over een 4K-resolutie (3840 x2160) met een pixeldichtheid van 140 pixels per inch (ppi), waardoor het beeld er scherp uit ziet. Lange lappen tekst zijn goed leesbaar en de gezichten van acteurs in films en series komen voldoende gedetailleerd over.

Doordat het om een MVA-paneel gaat, zijn de contrasten sterker dan bij een IPS-paneel. De contrastverhouding bedraagt 2.500:1. De zwartwaardes zijn hierdoor aardig zwart en ook kleuren komen goed naar voren. De AOC U32E2N heeft een 8-bit kleurdiepte. Dat houdt in dat het scherm 16,7 miljoen kleuren kan weergeven. Als je je op professioneel niveau met foto- of videobewerking bezig houdt, raden we echter een 10-bit monitor aan voor een nog betere weergavekwaliteit van beeldmateriaal.

Door de helderheid van 350 candela per vierkante meter (cd/m²) is de monitor geschikt voor ruimtes met veel lichtinval. Door de aanwezigheid van een blauwlichtfilter (LowBlue-modus) en een Flicker Free-functie is het scherm minder belastend voor je ogen.

Er zijn drie verschillende 'HDR'-modi beschikbaar, hoewel er eigenlijk geen HDR aanwezig is: HDR Picture, HDR Game en HDR Movie. HDR staat voor High Dynamic Range en zorgt ervoor dat de kleuren gedetailleerder zijn en een groter bereik hebben. Er is wel DCR (Dynamic Contrast Ratio) beschikbaar. Zelf zijn we niet zo'n fan van DCR, omdat het aanpassen van het contrast bij snel bewegend beeld (in actiefilms) iets te duidelijk zichtbaar is.

De 'HDR'-modi geven alledrie een mooiere beeldweergave. HDR Game lijkt de meest natuurgetrouwe kleuren weer te geven, wat voor ons de voorkeur heeft in de meeste situaties. HDR movie is iets warmer van kleur en HDR Picture bevat de meeste levendige roodtinten. Schakel je HDR uit, dan voelen de kleuren standaard wat 'plat' aan en missen ze punch. De kleuren zijn echter alleen aan te passen in de niet-HDR-modus. Enkel dan werkt de LowBlue-modus, wat een oogvriendelijke functie is die blauw licht filtert. Het voordeel is wel dat je het beeld volledig naar eigen wens kunt instellen.

Doordat het scherm een beeldverversing kent van 60Hz, is de monitor niet uitermate geschikt om op te gamen. Al is dat afhankelijk van de soort games die je speelt. De AOC U32E2N heeft een reactietijd van 4 ms. Hoewel dit zeker niet rampzalig is, zijn monitors met een snellere responstijd en een hogere verversingssnelheid geschikter voor het spelen van shooters en racegames, waar een hogere reactiesnelheid benodigd is.

Koop het als...

Je een groot én scherp beeld wil

Met een groot 31,5 inch scherm gaat er een wereld voor je open, maar hoe groter het formaat, hoe meer pixels er nodig zijn om de scherpte te behouden. Gelukkig beschikt dit scherm over een 4K-resolutie, waardoor het beeld lekker scherp wordt weergegeven.

Je op zoek bent naar een kwalitatief, betaalbaar scherm

Ben je op zoek naar een goede, kwalitatieve monitor, maar wil je niet de absolute hoofdprijs betalen? De AOC U32E2N biedt je precies dat, zonder al te veel poespas.

Koop het niet als...

Je een kleine werkplek hebt

Een 31,5 inch scherm neemt veel ruimte in beslag. Het is belangrijk dat er voldoende afstand tussen jouw ogen en de monitor zit. Als je bureau minder dan 90 cm diep is, zal je waarschijnlijk te dicht op het scherm zitten. Een 27 inch scherm (of zelfs kleiner) biedt dan uitkomst.