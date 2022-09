Intel werkt aan app die beste features van MacBooks overneemt

Intel voegt een gloednieuwe functie toe voor pc's in de vorm van de Unison-app. Hiermee kunnen gebruikers bellen, sms'en en bestanden delen tussen Windows en Android. Het is een functie die Apple al jaren heeft voor communicatie tussen iPhone, iPad en Mac, waardoor gebruikers makkelijk hun werk kunnen verderzetten op een ander toestel.

Volgens Engadget (opens in new tab) is dit een gevolg van Intel's overname van het Israëlische bedrijf Screenovate, waardoor het zijn tool voor telefoonintegratie helemaal heeft herwerkt. Via Unison is Intel ook in staat om draadloze verbindingen via Wi-Fi, Bluetooth en mobiele netwerken te verwerken.

De Unison-app maakt het mogelijk om snel bestandsoverdrachten, zoals foto's of video, tussen smartphone en pc uit te voeren. Op dit moment zijn er echter nog geen gegevens over de snelheid.

Volgens Josh Newman, Intel's VP van mobiele innovatie, zullen initieel slechts enkele HP 12e-generatie Evo pc's over Unison beschikken. Volgend jaar zal het beschikbaar zijn voor 13e-gen pc's. Hoewel het mogelijk lijkt dat de app oudere Intel-chips zou kunnen ondersteunen, verklaarde Newman dat Intel eerst wil zien hoe goed alles werkt met de nieuwere chips.

Hoe kan Unison van Android en Windows één geheel maken?

De Unison-app zal functies bieden die Mac-gebruikers al jaren hebben en heeft het potentieel om een essentiële Windows-functie te worden. Zeker als je bedenkt dat het gaat om het delen van oproepen, sms'en en bestanden, met vernieuwde netwerkverbindingen om de app echt te laten stralen.

Het is nog lang niet zo naadloos als Mac en iOS, maar het is al beter dan Microsoft's Link met Windows die alleen meldingen tussen Windows-apparaten mogelijk maakt. Met een beetje meer tijd en geld zou Unison bijna onmiddellijk bestanden kunnen delen tussen Windows en Android.

Het lijkt erop dat ondersteuning uiteindelijk zal afhangen van hoe goed Unison het doet op de 12e en 13 gen Intel Evo-pc's, maar het potentieel is er zeker en we kijken ernaar uit om Unison op meer pc's te zien.