Krijg nu hoge Black Friday korting én een gratis Google Nest Hub bij deze JBL speaker

Wees er snel bij, want dit is een van de beste deals die we op bol.com voorbij hebben zien komen! De JBL Link Portable is op zichzelf al in de aanbieding voor 99 euro (opens in new tab) en de Google Nest Hub (Gen 2) is los in de aanbieding voor 49 euro. Als je dus sowieso al geïnteresseerd bent in deze smart speaker, dan is dit op het moment een fantastische deal, want dan krijg je de Google Nest Hub er gratis bij voor dezelfde prijs als de losse speaker.

Ook als je juist geïnteresseerd bent in de Google Nest Hub is dit een interessante deal. De Nest Hub is los op het moment wel goedkoper te krijgen, maar als je die huidige actieprijs verdubbelt, krijg je er meteen een smart speaker bij om je smart home nog verder mee aan te vullen. Je kunt ze in verschillende kamers instellen of je kunt de JBL-speaker ook naast de Nest Hub zetten, zodat je een betere geluidskwaliteit krijgt voor het afspelen van je muziek.

Het fijne van deze JBL Link Portable is dat het een smart speaker is met ingebouwde Google Assistant, maar dat er ook een batterij in zit met ongeveer 8 uur speeltijd, zodat je de speaker ook door het huis heen kunt verplaatsen zonder gedoe met stekkers. Je kunt hem ook mee naar buiten nemen en via Bluetooth gebruiken. Dit is dus een van de beste Black Friday smart home-deals die we zijn tegengekomen dit jaar.

JBL Link Portable met gratis Google Nest Hub