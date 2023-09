Deze kleine laptop kan alles wat Chromebook zo populair maakt. Met een eenvoudig maar vertrouwd ontwerp is dit de perfecte laptop voor studenten, hybride werknemers of mensen die willen kennismaken met de wereld van ChromeOS. Het prettige toetsenbord en dunne ontwerp zorgen samen voor een draagbare, eigenzinnige en professionele laptop die je met één keer opladen door je werk- of schooldag loodst.

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Review in een notendop

Het allerbeste aan de Acer Chromebook Spin 314 is het gemak waarmee je hem mee kunt nemen. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat of welke tas je hebt, deze laptop wordt je handigste reisgenoot. Ik was aangenaam verrast toen ik de laptop ontving en hem in mijn kleine draagtas kon stoppen, met ruimte over voor zowat alles.



Wat betreft het ontwerp, voor wat de Chromebook te bieden heeft in termen van eenvoud en draagbaarheid denk ik dat het eruit ziet als de perfecte machien voor productiviteit. Geen overdreven designkeuzes of overbodige tierelantijnen, dit is waarschijnlijk mijn favoriete Chromebook-ontwerp tot nu toe. De Acer Chromebook Spin 314 zou wel eens de beste laptop voor jou kunnen zijn als je alleen maar iets wilt om op te werken en misschien een paar series te kijken.

Ik heb een aantal dagen met deze laptop gewerkt en eerlijk gezegd was dit de meest stressvrije test die ik in tijden heb gehad. Omdat hij zo dun en licht is, kon ik hem in mijn tas stoppen en vervolgens praktisch vergeten dat ik hem mee had. Met een batterijduur van maar liefst 10 uur ging hij soms wel een dag of twee mee, puur omdat ik geen haast had om hem aan te sluiten en op te laden. Zoals gebruikelijk is de eenvoudige ChromeOS-interface ontdaan van onnodige apps of rommel en kun je hem binnen enkele seconden opstarten en verder gaan met werk.



Als je op zoek bent naar de beste Chromebook voor studenten, dan ben je hier aan het juiste adres. De Acer Chromebook Spin 314 is alles wat je nodig hebt en meer om het schooljaar door te komen zonder een schrikbarende hoeveelheid geld uit te geven. Het touchscreen maakt het lezen van digitale tekstboeken of het maken van aantekeningen een fluitje van een cent, en het glasachtige trackpad is een genot om te gebruiken.



De Intel Pentium-processor zorgt ervoor dat je kan werken of stream zonder dat dit invloed heeft op de prestaties, waardoor multitasken makkelijker wordt. Natuurlijk is dit deels de verdienste van Google dat ChromeOS zo'n zuinig besturingssysteem is geworden. Over het geheel genomen heb ik echt genoten van mijn tijd met de Acer Chromebook Spin 314 en ik ben eigenlijk best verdrietig dat ik hem niet voor altijd kan houden.

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 369 euro

369 euro Wanneer is het beschikbaar? Vanaf nu beschikbaar

Chromebooks worden vaak geprezen om hun betaalbaarheid in vergelijking met andere laptops, en de Acer Chromebook Spin 314 maakt dat meer dan waar. Dit is waarschijnlijk een van de beste goedkope laptops die je op dit moment kunt kopen als het gaat om puur waar voor je geld.



Houd er wel rekening mee dat het goedkopere prijskaartje vaak duidt op wat beperkte mogelijkheden, dus als je games wilt spelen die verder gaan dan mobiele apps (via de Google Play Store), zul je elders moeten kijken.



Dit geldt ook voor gebruikers die op zoek zijn naar een apparaat met serieuze rekenkracht, want nogmaals: Chromebooks zijn bedoeld voor alledaagse basistaken. Als je intensieve software wilt draaien, zul je iets anders moeten zoeken. Voor alles wat dit apparaat biedt, is de prijs zeer redelijk.

Prijs-kwaliteit: 5 / 5

(Image credit: Muskaan, Future)

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Specs

Er zijn een paar verschillende modellen van de Acer Chromebook Spin 314 en de onze was in feite het instapmodel. Er is ook een goedkopere Spin 314 die gebruik maakt van een MediaTek Kompanio-processor, maar dat model is ouder en heeft een iets ander chassis.

Swipe to scroll horizontally Acer Chromebook Spin 314 Prijs: Rond de 369 euro CPU: Intel® Pentium® N6000 Processor GPU Intel shared graphics RAM: 4 GB DDR4 Display: 14” Full HD 1920 x 1080p Opslag: 128 GB eMMC Aansluitingen: USB Type-C x 2, USB 3.1 x 1 , HDMI x 1 Draadloos: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Camera: 720p Gewicht: 1,55 kg Afmetingen: 26,5 x 326 x 227 mm

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Design

Robuust, functioneel chassis

Slank en stijlvol

Comfortabele type-ervaring

Ik ben helemaal weg van het ontwerp van deze laptop. Misschien komt het door mijn jeugd, maar hij ziet er retro uit op de beste manier. De zilverkleurige plastic behuizing en het ronde ontwerp doen me denken aan de laptops die vroeger helemaal in waren en waar de game naar keuze Mijnenveger was of Pinball. De keuze om 'back to basics' te gaan was een slimme zet van Acer.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Natuurlijk zou hij geen Spin heten als het niet zou draaien, soort van in ieder geval. Het FHD-touchscreen biedt indrukwekkend scherpe kleuren zonder al te fel aan te voelen en de mogelijkheid om je dunne laptop om te toveren in een ietwat lompe tablet dankzij het 360-graden scharnier, is perfect als je lekker in bed wilt liggen om je favoriete series te bekijken.



Qua aansluitmogelijkheden krijg je een goede selectie, waaronder twee USB-C-poorten, standaard USB-A en HDMI. Je kunt dus voldoende randapparatuur aansluiten en zelfs een monitor.

Typen op deze laptop is een droom als je eenmaal gewend bent aan de Alles-knop (alomtegenwoordig op ChromeOS-apparaten) die de caps lock vervangt. Als iemand die een hekel heeft aan de meeste laptop touchpads, is die van de Acer Chromebook Spin zeer tactiel.

Hoewel het minimalistische uiterlijk misschien niet voor iedereen is weggelegd, kan ik het ontwerp van de Acer Chromebook Spin 314 niet echt bekritiseren; het is waarschijnlijk mijn favoriete Chromebook tot nu toe.

Design: 5 / 5

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Prestaties

Goede prestaties

Snel in opslaan

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Benchmarks Dit is hoe de Acer Chromebook Spin 314 (2023) presteerde in onze benchmarks: Mozilla Kraken (minder is beter): 608,1ms

Speedometer: 301

JetStream 2 (meer is beter): 213,4 punten

TechRadar batterijtest: 10u15m

Natuurlijk draait de Acer Chromebook Spin 314 op Google's ChromeOS, het eenvoudigste systeem om te gebruiken en te leren als je net begint. Het is geschikt voor de meeste dagelijkse taken, zoals surfen op het web, samenwerken aan documenten, het streamen van een favoriete serie of gewoon YouTube kijken. De laptop is over het algemeen gericht op lichte web-based activiteiten, maar dat wil niet zeggen dat het geen sterke kanshebber is voor onze lijst van beste studentenlaptops of zelfs de beste Chromebooks.



De Acer Chromebook Spin 314 haalt een behoorlijk niveau qua snelheid en rekenkracht uit zijn Intel Pentium Silver N6000-processor, en zowel in de benchmarks als in de algemene stresstests.



Deze laptop wordt geleverd met 4GB DDR4 RAM, wat ik onvoldoende zou vinden voor een Windows laptop, maar wat hier minder een probleem is. Er is ook slechts 128GB lokale eMMC-opslag, wat opnieuw een probleem zou kunnen zijn als ChromeOS niet zou vertrouwen op cloudopslag via Google Drive. Natuurlijk zijn deze specificaties over het algemeen bescheiden, maar dat is geen groot probleem voor een Chromebook.

(Image credit: Future)

Terwijl ik hem gebruikte, dacht ik aan mijn jongere ik, op school en de universiteit, en vroeg me af hoeveel makkelijker mijn leven had kunnen zijn als ik een laptop als deze in handen had gehad.



Zelf had ik een Chromebook, ook van Acer, die ik toen al erg fijn vond, maar vergeleken met deze laptop was dat een veredelde smartphone. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer ik deze laptop aanbeveel aan studenten.



Als je een studie doet waar je veel moet schrijven, kijk dan eens naar de Acer Chromebook Spin 314. Dankzij het ecosysteem van Google kun je op elk apparaat verder gaan waar je gebleven was met je werk.



Bovendien is het heel verfrissend om op een apparaat te werken zonder de rommel van gewone desktops, maar met alles wat je nodig hebt om de dag door te komen.

Prestaties: 4 / 5

Acer Chromebook Spin 314 (2023): Batterijduur

(Image credit: Future)

Batterij van 10 uur

De hele dag te gebruiken na één keer volledig opladen

De batterijduur van de Acer Chromebook Spin 314 komt overeen met de schatting van 10 uur van Acer.



In de tijd dat ik hem heb getest, hoefde ik hem maar twee keer op te laden en dat is behoorlijk indrukwekkend. Mijn grootste ergernis bij het reviewen van laptops is dat ze constant in het stopcontact moeten zitten. Je kunt het huis verlaten, er de hele dag op werken, thuiskomen en minstens twee uur Netflix-tijd hebben voordat je hem weer moet aansluiten.

Batterijduur: 4 / 5

Moet je de Acer Chromebook Spin 314 (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Acer Chromebook Spin 314 (2023) Categorie Opmerkingen Score Prijs Goede prijs voor wat je krijgt, zeker betaalbaar voor gebruikers die niet te veel geld willen uitgeven. 5 / 5 Design Soms is eenvoudiger beter. Het strakke ontwerp van de Spin 314 is aantrekkelijk maar ook professioneel. 5 / 5 Prestaties Presteerde geweldig in onze benchmarks en kan zo'n beetje alles aan wat je er tegenaan gooit, mits het niet te intensief is. 4 / 5 Batterijduur Met de batterijduur van deze laptop kom je de dag wel door. 4 / 5

Koop hem als...

Je een student bent met een klein budget

Acer houdt het simpel maar doeltreffend: dit is een eenvoudige laptop die is ontworpen om je door de dag te helpen. Voor de prijs krijg je een goed, betrouwbaar product.

ChromeOS jouw ding is

ChromeOS is populairder geworden en is echt een heel goed besturingssysteem, vooral als je op meerdere apparaten werkt en wilt profiteren van het Google-ecosysteem.

Je vaak onderweg bent

Er zijn lichtere en kleinere laptops, maar voor een 14-inch laptop is deze stevig (en goedkoop) genoeg om de drukte van het woon-werkverkeer met plezier te doorstaan.

Koop hem niet als...

Je een krachtigere laptop nodig hebt

Chromebooks zijn perfect voor alledaags werk, maar als je een laptop nodig hebt om statistische programma's te draaien of om zware taken aan te kunnen, dan is dit niets voor jou.

Je specifieke programma's moet gebruiken

Als je videobewerkingssoftware wilt gebruiken, wilt animeren of de nieuwste games wilt spelen, zul je dat niet doen op een Chromebook.

Acer Chromebook Spin 314 (2023): alternatieven

Als je door onze Acer Chromebook Spin 314 review andere opties overweegt, zijn hier nog twee laptops...

Acer Chromebook 516 GE

Als je op zoek bent naar cloud-gaming, dan is Acer's ietwat duurdere laptop een uitstekende keuze. Lees hier onze Acer Chromebook 516 GE review

Acer Chromebook Spin 713

Er valt iets te zeggen voor een omklapbaar scherm, en de 713 voelt erg vergelijkbaar met de Chromebook 514 buiten het inklapbare karakter en het glanzende scherm. Als je meer flexibiliteit wilt, is dit een geweldige keuze. Lees hier de Acer Chromebook Spin 713 review

Hoe we de Acer Chromebook Spin 314 hebben gesten

Meerdere uren per dag gedurende een week

Kantoorwerk, algemeen webgebruik, Android games en apps, media afspelen

Techradar benchmark suite, praktijktests, gebruik van de laptop voor werk

Ik heb de Acer Chromebook Spin 314 een paar dagen gebruikt als mijn hoofdcomputer voor mijn werk en in het weekend als persoonlijke computer, en heb hem in totaal een week lang getest. Ik heb er al mijn gebruikelijke werk mee gedaan, wat voornamelijk bestaat uit tekstverwerken, online onderzoek en videogesprekken, en heb hem vervolgens in tabletmodus gebruikt om thuis YouTube te kijken.



Lees meer over hoe we testen