De beste gratis tekensoftware van 2020: gratis apps voor creatievelingen

Gratis tekensoftware heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd, en er zijn nu prachtige programma's volledig gratis beschikbaar die een realistische weergave bieden van aquarel, oliën, pastels, houtskool en meer.

Deze tools werken goed met een muis, maar beter nog met een stylus pen of een touchscreen waarmee je directe controle hebt over je virtuele kwasten en pennen.

Een aantal van de nieuwste tekensoftware laat je ook werken in drie dimensies, zo kun je je eigen modellen creëren en vervolgens je eigen texturen en verfeffecten toevoegen. Je kunt deze combineren met 2D schetselementen om scènes te creëren, en om ze te printen in 3D.

We hebben de allerbeste gratis tekensoftware voor Windows uitgekozen. Een aantal van deze tools zijn ontworpen voor echte tekentalenten, terwijl anderen het meest geschikt zijn voor kinderen. Er is voor ieder wat wils, de enige beperkingen zijn je verbeelding en je vaardigheid.

(Image credit: The Krita Foundation)

1. Krita

Tekensoftware van topkwaliteit, volledig gratis voor alle creatievelingen

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux

Mooi ontworpen kwasten en tools

Toegankelijke interface

Handige tekenhulpjes

Krita is een professioneel en kwalitatief tekenprogramma, dat gecreëerd is door een team van kunstenaars met het nobele doel om de allerbeste creatieve tools beschikbaar te maken voor iedereen.

Je kunt Krita gebruiken voor elke vorm van tekenen en illustreren, maar het is met name goed voor stripverhalen en manga. Naast de gebruikelijke kwasten, vullingen en pennen, zijn er paneelsjablonen, halftone filters en tools die werken met perspectieven. Elke kwast is volledig aanpasbaar, en je kunt zelfs je op maat gemaakte kwasten bewaren om later te gebruiken.

Als je je muis op het canvas houdt en op de rechtermuisknop klikt, krijg je een selectiewiel te zien. Je kunt dan een nieuw gereedschap kiezen en binnen enkele seconden een kleur selecteren. Dit systeem is een stuk makkelijker dan het bladeren door menu's en instellingen.

Krita is gemaakt door kunstenaars en voor kunstenaars, en dat kun je zien aan de tientallen kleine opties die het makkelijker maken om geweldige schilderijen te creëren. Er zijn handige tekenhulpjes voor het maken van rechte lijnen, het laten verdwijnen van punten en het maken van zachte vormen. Je krijgt ook lagen, maskers, verschillende transformatie tools, HDR-ondersteuning en geavanceerde selectiefuncties.

Krita is een ongelooflijk krachtig tekenprogramma, en je kunt het geheel gratis downloaden en gebruiken.

(Image credit: Boris Eyrich Software)

2. Artweaver Free

Realistische traditionele media, met een enorme selectie aan penselen

Besturingssysteem: Windows

Realistische media

Ondersteunt lagen

Kindvriendelijke interface

Artweaver Free maakt het mogelijk om prachtige realistische digitale tekeningen te maken. Je kan dit doen met je muis of met een stylus als je een touchscreen voor handig hebt met ultra-realistische effecten als resultaat.

Naast de bekende kwasten zoals conte kwasten, kalligrafiepennen en airbrushes, beschikt deze gratis tekensoftware ook over een grote reeks aan patronen en pennen. Hiermee kun je met minimale inspanningen hele complexe beelden produceren. Het ondersteunt ook lagen, dus je kunt je meesterwerk opbouwen in lagen, zonder dat je hier iets aan hoeft te veranderen.

Artweaver Free is ontworpen voor kunstenaars van alle leeftijden, maar we vonden het met name handig voor kinderen. Kinderen houden van het experimenteren met verschillende kwasten, en het feit dat je achteraf niks hoeft op te ruimen spreekt ons ook wel aan.

(Image credit: Microsoft)

3. Microsoft Paint 3D

Kindervriendelijke tekensoftware voor het maken van 3D modellen

Besturingssysteem: Windows

Zet tekeningen om naar 3D modellen

Grote keus aan schilder-effecten

3D-effecten zijn nogal eenvoudig

Net als de klassieke versie van Microsoft Paint (die eigenlijk vervangen zou worden), biedt Paint 3D een kleine selectie van tekentools voor het schetsen op een plat canvas. Echter, het ware plezier begint als je op de 3D Objects knop klikt. Hier kun je een model kiezen om te importeren (huidige keuzes zijn mensen en dieren), of nog beter, teken je eigen vorm en 'blaas het op' om het in een driedimensionaal model te veranderen, dat geroteerd en bekeken kan worden vanuit verschillende hoeken.

Je kunt kiezen uit een afwerking voor je vorm (de opties waar je uit kunt kiezen zijn mat, glans, metaal en geslepen metaal), schilder het oppervlak en voeg daar lichteffecten aan toe. Er is geen manier om de dichtheid aan te passen van het 3D-effect, dus je object zal altijd lijken op iets wat gemaakt is met Puff Paints, maar als gratis tekensoftware is het leuk voor kinderen van alle leeftijden.

Meerdere modellen kunnen gepositioneerd worden in verschillende dieptes, en gecombineerd worden om een scène te creëren en je kunt zelfs je schetsen echt maken als je toegang hebt tot een 3D printer.

(Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Fresh Paint

Een andere kindvriendelijke app van Microsoft, met realistische penselen

Besturingssysteem: Windows

Realistische meng-effecten

Makkelijk voor kinderen om van te genieten

Goed voor touchscreens

Fresh Paint is een andere tekenapp van Microsoft. Deze app probeert het fysieke gevoel van een kwast/pen op papier na te bootsen.

De interface gaat er echt op in met een plastic kleurenpalet dat spat als je je virtuele kwast in de verf doopt, het laat zien welke tint je op dit moment gebruikt en maakt daarbij een aangenaam gespetter. Je kunt de borstelharen in een kopje met water wassen, voordat je een andere kleur gaat gebruiken, of je gebruikt hem meteen daarna en je mengt de kleuren samen op het penseel.

Fresh Paint kan aquarel simuleren, plakkaatverf en allerlei soorten ander materiaal. Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met je werk omgaan alsof het nog niet helemaal droog is, door het in te smeren en de kleuren te mengen op het canvas.

Ervaren kunstenaars kunnen tot geweldige resultaten komen met tools die zich gedragen als hun tegenhangers in de echte wereld, terwijl kinderen en beginners er een zelfde rommeltje van maken. Gratis tekensoftware voor iedereen.

(Image credit: MyPaint)

5. MyPaint

Open source software voor creatievelingen die de tijd hebben

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux

Sterk aanpasbaar

Ontworpen voor grafische tablets

Steile leercurve

MyPaint is het geestenkind van kunstenaar Martin Renold, die gefrustreerd was dat er zoveel beperkingen op zijn Wacom-tabletsoftware zaten. Daarom besloot hij om heft in eigen handen te nemen. Vandaag de dag is de open source gratis tekensoftware een voltooide tool voor ware kunstenaars.

Zijn achtergrond als Linux app betekent dat MyPaint een beetje anders werkt dan de meeste Windows apps, en het duurt even om de interface onder de knie te krijgen. Maar het is de moeite waard als je een hobby illustrator bent.

MyPaint werkt het beste als je het met een grafische tablet gebruikt, maar je kunt het ook gebruiken met een ander invoerapparaat, inclusief touchscreens.

Er is de gebruikelijke selectie van aanpasbare kwasten, plus ondersteuning voor lagen en een handige schetspad voor het creëren van schetsen. Je kunt ook extra penseelpakketten downloaden en installeren die gemaakt zijn door andere gebruikers.