Beste back to school laptop deals in Nederland

Het nieuwe schooljaar komt er weer aan en de back to school deals vliegen als een gek in het rond. Veel studenten gaan in deze periode op zoek naar een nieuwe laptop die hen kan helpen bij hun studies. Iedereen heeft natuurlijk een ander budget en andere wensen voor hun laptop.

Om ervoor te zorgen dat jij de beste laptop voor je studie kan vinden, zijn wij in alle back to school deals gedoken en hebben we deze lijst met de beste laptopdeals samengesteld.

Bekijk hier onze lijst met de beste laptops

Hier vind je de beste studentenlaptops

Beste Chromebook-deals

Beste laptop-deals onder de 500 euro

Beste back to school laptops

Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we alle laptops gesorteerd per merk. In deze lijst vind je laptops terug van Acer, Lenovo, HP, Asus en zelfs een paar MacBooks.

Let op! Chromebooks maken gebruik van hun eigen OS, namelijk ChromeOS. Hierdoor kan je vaak niet je standaard Windows-applicaties zoals Office en Outlook installeren. Het is wel gewoon mogelijk om de webversies te gebruiken van deze apparaten.

Acer back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze versie van de Acer Aspire 3 is voor studenten die op zoek zijn naar een krachtige laptop voor weinig geld. Dankzij de AMD Ryzen 5 3500U heb je moeiteloos tientallen tabbladen open zonder dat hij begint te haperen. Zijn batterijduur van maximaal 8 uur helpt je daarnaast door bijna een volledige lesdag, zelfs als er geen stopcontacten in de buurt zijn. Koop de Acer Aspire 3 bij Cooblue voor 499 euro i.p.v. 549 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Wie meer aangesproken is door een Chromebook, zal meteen overtuigd zijn door de Acer Chromebook Spin 314. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een 2-in-1 laptop met touchscreen zodat je hem makkelijk als tablet kan gebruiken. Door de 128GB aan ingebouwde opslag, kan je hier ook heel wat bestanden lokaal bewaren en je krijgt hier maar liefst 10 uur aan batterij. Koop de Acer Chromebook Spin 314 bij BCC voor 349 euro i.p.v. 469 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) De Acer Chromebook Spin 514 is in elke opzicht het grotere broertje van de Spin 314. In plaats van een Intel Celeron-processor beschikt de 514 namelijk over een AMD Ryzen 3. Dankzij deze processor is het mogelijk om zwaardere programma's en applicaties te draaien, zolang deze compatibel zijn met ChromeOS natuurlijk. Koop de Acer Chromebook Spin 514 bij Coolblue voor 479 euro i.p.v. 579 euro. (opens in new tab)

Lenovo back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze deal van de Lenovo IdeaPad 3 geeft je enorm veel waar voor je geld. Wie graag een groot scherm en lange batterijduur heeft, ziet hier zeker goed. De AMD Ryzen 3 3250U is niet de snelste processor, maar wel een enorm zuinige. Met een batterijduur van maximaal 6 uur kom je al een heel eind. Koop de Lenovo IdeaPad 3 bij Coolblue voor 399 euro i.p.v. 549 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Lijkt de IdeaPad serie van Lenovo je wel wat, maar wil je ook een beetje kunnen gamen als je klaar bent met je schooldag? Dan is de Lenovo IdeaPad Gaming 3 iets voor jou. Deze 15,6 inch gaming laptop beschikt over een Ryzen 5 CPU en een GeForce RTX 3050 waarmee je de nodige games kunt spelen. Elden Ring op Ultra-settings zal niet lukken, maar daar is de prijs ook niet naar. Koop de Lenovo IdeaPad Gaming 3 bij Bol.com voor 779 euro i.p.v. 859 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Met de Lenovo Chromebook Duet 5 kan je gewoon niet misgaan. Deze 13,3 inch Chromebook beschikt over een heldere, kleurrijke OLED-scherm en die vind je niet zo snel in een laptop in deze prijsklasse. Vanwege de Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 is hij ook nog eens razendsnel, en in onze review ging de laptop maar liefst 13 uur mee op een oplaadbeurt. Koop de Lenovo Chromebook Duet 5 bij Coolblue voor 489 euro i.p.v. 539 euro. (opens in new tab)

HP back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze versie van de HP 14s vinkt bijna alle vakjes van de ideale studentenlaptop aan. Met zijn display van 14-inch is hij erg compact en dankzij de opslag van 512GB kan je niet alleen schoolwerk, maar ook je favoriete films en series lokaal opslaan. Koop de HP 14s bij Coolblue voor 499 euro i.p.v. 599 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) De HP Chromebook x2 is een indrukwekkende functierijke laptop met een gunstige prijs. Je kan het 11 inch beeldscherm, met een resolutie van 2160x1440 (2K) , ontkoppelen waardoor je de display als losse tablet kan gebruiken. Met een snelle Snapdragon 7c Gen 2-processor en 8GB RAM en 128GB opslag zit je voorlopig wel goed. En als bonus beschikt deze Chromebook ook over een geïntegreerde vingerafdruksensor. Koop de HP Chromebook x2 bij Bol.com voor 399 euro i.p.v. 594 euro. (opens in new tab)

Asus back to school laptop deals

(opens in new tab) De Asus VivoBook 17 is een van de grotere studentenlaptops. Met zijn display van 17,3 inch is hij perfect voor studenten die graag meerdere vensters naast elkaar geopend hebben. Ook op vlak van opslag is hij een grote jongen met een capaciteit van 512GB. Je krijgt hier dus een grootse laptop met een klein prijskaartje. Koop de Asus VivoBook 17 bij bol.com voor 479 euro i.p.v. 569 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Als je bij de VivoBook-serie wilt blijven, maar een snellere laptop nodig hebt voor foto- of videobewerking of andere zware applicaties, dan is de Asus VivoBook Pro 15 OLED voor jou. Dankzij de GeForce RTX 3050 en de Ryzen 7 processor is deze laptop razendsnel, en met een 15,6 inch OLED-scherm spatten de kleuren van het scherm. Koop de Asus VivoBook Pro 15 OLED bij bol.com voor 1.019 euro i.p.v. 1.089 euro. (opens in new tab)

Apple back to school laptop deals

(opens in new tab) Voor de Apple-fanaten onder ons hebben we ook de 13,3 inch MacBook Air (2020) op de lijst gezet. MacBooks staan al jarenlang synoniem met foto- en videobewerking en dat is bij dit model niet anders. Dankzij de M1-chip en 16GB RAM kan je moeiteloos programma's zoals Final Cut Pro gebruiken en de batterij gaat ook lekker lang mee. Koop de MacBook Air (2020) voor 1.299 euro i.p.v. 1.449 euro. (opens in new tab)