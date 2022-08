Beste back to school deals 2022 in Nederland: laptops onder 500 euro

Jump To:

Het nieuwe schooljaar komt er weer aan en de back to school deals vliegen als een gek in het rond. Veel studenten gaan in deze periode op zoek naar een nieuwe laptop die hen kan helpen bij hun studies. Het budget voor die studentenlaptop is echter niet altijd heel hoog en ga je op zoek naar een goedkope laptop die het hopelijk vijf jaar kan volhouden.

Om ervoor te zorgen dat jij de beste laptop voor je studie kan vinden, zijn wij in alle back to deals gedoken en hebben we deze lijst met laptops onder 500 euro samengesteld.

Bekijk hier onze lijst met de beste laptops

Hier vind je de beste studentenlaptops

Beste back to school laptops onder 500 euro

Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we alle laptops gesorteerd per merk. In deze lijst vind je laptops terug van Acer, Lenovo, HP en Asus. Waarom geen Macbooks? Omdat er momenteel nog geen Macbook bestaat die minder dan 500 euro kost.

Acer back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze versie van de Acer Aspire 3 is voor studenten die op zoek zijn naar een krachtige laptop voor weinig geld. Dankzij de AMD Ryzen 5 3500U heb je moeiteloos tientallen tabbladen open zonder dat hij begint te haperen. Zijn batterijduur van maximaal 8 uur helpt je daarnaast door bijna een volledige lesdag, zelfs als er geen stopcontacten in de buurt zijn. Koop de Acer Aspire 3 bij Cooblue voor 499 euro i.p.v. 549 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Deze configuratie van de Acer Aspire 3 verschilt niet veel van die hierboven. Het belangrijkste verschil is de Intel Core i5-1035G1 processor. Die is namelijk krachtiger dan de AMD processor van het model hierboven, maar iets minder zuinig. Dit is daarom een goede optie voor studenten die een krachtige laptop willen voor weinig geld. Koop de Acer Aspire 3 bij MediaMarkt voor 449 euro i.p.v. 639 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) We doen er nog een derde configuratie van de Acer Aspire 3 bovenop. Deze versie heeft een nieuwe Intel Core i5-1135G7 processor, die op elk vlak iets beter is dan de processor van de Aspire 3 hierboven. Dit is daarom ook de duurste van de drie. Koop de Acer Aspire 3 bij bol.com voor 489 euro i.p.v. 549 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Wie meer aangesproken is door een Chromebook, zal meteen overtuigd zijn door de Acer Chromebook Spin 314. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een 2-in-1 laptop met touchscreen zodat je hem makkelijk als tablet kan gebruiken. Door de 128GB aan ingebouwde opslag, kan je hier ook heel wat bestanden lokaal bewaren en je krijgt hier maar liefst 10 uur aan batterij. Koop de Acer Chromebook Spin 314 bij BCC voor 349 euro i.p.v. 469 euro. (opens in new tab)

Lenovo back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze deal van de Lenovo IdeaPad 3 geeft je enorm veel waar voor je geld. Wie graag een groot scherm en lange batterijduur heeft, ziet hier zeker goed. De AMD Ryzen 3 3250U is niet de snelste processor, maar wel een enorm zuinige. Met een batterijduur van maximaal 6 uur kom je al een heel eind. Koop de Lenovo IdeaPad 3 bij Coolblue voor 399 euro i.p.v. 549 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) We doen er nog een derde model van de Lenovo IdeaPad 3 bovenop. Deze versie heeft een iets krachtigere en zuinigere processor dan die hierboven. De AMD Ryzen 3 5000U geeft je hier niet alleen betere prestaties, maar ook ongeveer 7 uur batterijduur. Koop de Lenovo IdeaPad 3 bij bol.com voor 479 euro in plaats van 599 euro. (opens in new tab)



(opens in new tab) Deze configuratie van de Lenovo IdeaPad 3 is een goed alternatief voor studenten die bovenstaande laptop te groot vinden. Dit model heeft een kleiner display van 14 inch en een iets sterkere processor (AMD Ryzen 3 5300U). Deze processor mag dan sneller zijn, maar hij blijft erg zuinig. Koop de Lenovo IdeaPad 3 bij MediaMarkt voor 469 euro i.p.v. 549 euro. (opens in new tab)

HP back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze versie van de HP 14s vinkt bijna alle vakjes van de ideale studentenlaptop aan. Met zijn display van 14-inch is hij erg compact en dankzij de opslag van 512GB kan je niet alleen schoolwerk, maar ook je favoriete films en series lokaal opslaan. Koop de HP 14s bij Coolblue voor 499 euro i.p.v. 599 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Deze HP 15s is in feite de grotere versie van de HP 14s hierboven. Hij heeft namelijk een grote 15,6-inch display, maar een kleinere opslagcapaciteit van 256GB. Inmiddels zijn er wel voldoende opties om je documenten in de cloud op te slaan om hiervoor te compenseren. Koop de HP 15s bij MediaMarkt voor 399 euro i.p.v. 499 euro. (opens in new tab)

Asus back to school laptop deals

(opens in new tab) Deze Asus X415EA is de beste vriend van elke student die hun oplader soms vergeet. Door zijn zuinige Intel Core i3 1115G4 processor krijg je geen topklasse prestaties, maar wel een batterijduur van 8 uur. Met zijn display van 14 inch is hij tot slot erg compact en de beste vriend van elke student die door de dag heen van de ene les naar de andere moet rennen. Koop de Asus X415EA bij Coolblue voor 409 euro i.p.v. 529 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) De Asus VivoBook 17 is een van de grotere studentenlaptops. Met zijn display van 17,3 inch is hij perfect voor studenten die graag meerdere vensters naast elkaar geopend hebben. Ook op vlak van opslag is hij een grote jongen met een capaciteit van 512GB. Je krijgt hier dus een grootse laptop met een klein prijskaartje. Koop de Asus VivoBook 17 bij bol.com voor 479 euro i.p.v. 569 euro. (opens in new tab)