Beste back to school Chromebook deals in Nederland

School gaat bijna weer beginnen en dan weet je waar het tijd voor is: de back to school-deals. Laptops gaan als warme broodjes over de toonbank en elke student is op zoek naar de beste deal. Het budget voor een ‘studielaptop’ is echter meestal niet erg hoog, dus daarom helpen we je maar al te graag.

Wij hebben alle back to school-deals doorgespit en zijn op dit lijstje van de beste Chromebook-deals uitgekomen. Pluspunt: aangezien Chromebooks over het algemeen goedkoper zijn dan traditionele laptops, vind je hier niets boven de 500 euro.

Hier vind je de beste studentenlaptops

Toch liever een reguliere laptop? Hier vind je de beste back to school deals voor reguliere laptops!

Beste back to school Chromebooks onder 500 euro

Om alles overzichtelijk te houden, hebben we de Chromebooks gesorteerd per merk. In deze lijst vind je laptops terug van Acer, HP, Lenovo en Asus.

Let op! Chromebooks maken gebruik van hun eigen OS, namelijk ChromeOS. Hierdoor kan je vaak niet je standaard Windows-applicaties zoals Office en Outlook installeren. Het is wel gewoon mogelijk om de webversies te gebruiken van deze apparaten.

Acer back to school Chromebook deals

(opens in new tab) De Acer Chromebook 314 is de ideale keuze voor studenten die een lichte, snelle laptop zoeken die met slechts 1,5 kg gemakkelijk mee kan in de rugzak. Je hoeft niet bang te zijn dat je zonder stroom komt te zitten, want dankzij de uitstekende batterij kan je makkelijk tot twaalf uur lang gebruik te maken van deze Acer. Koop de Acer Chromebook 314 bij Coolblue voor 239 euro i.p.v. 319 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Deze configuratie van de Acer Chromebook 314 verschilt niet veel van die hierboven. Net zoals zijn voorganger heeft deze versie 4GB RAM en 64GB interne opslag. Ook de processor is hetzelfde, maar het grootste verschil is dat deze versie beschikt over een touchscreen. Ideaal voor studenten die graag direct op het scherm willen werken, of niet werken natuurlijk. Koop deze configuratie van de Acer Chromebook 314 voor 349 euro, slechts 110 euro duurder dan de eerder genoemde Acer. (opens in new tab)

(opens in new tab) Wie meer aangesproken is door een Chromebook, zal meteen overtuigd zijn door de Acer Chromebook Spin 314. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een 2-in-1 laptop met touchscreen zodat je hem makkelijk als tablet kan gebruiken. Door de 128GB aan ingebouwde opslag, kan je hier ook heel wat bestanden lokaal bewaren en je krijgt hier maar liefst 10 uur aan batterij. Koop de Acer Chromebook Spin 314 bij BCC voor 349 euro i.p.v. 469 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) De Acer Chromebook Spin 514 is in elke opzicht het grotere broertje van de Spin 314. In plaats van een Intel Celeron-processor beschikt de 514 namelijk over een AMD Ryzen 3. Dankzij deze processor is het mogelijk om zwaardere programma's en applicaties te draaien, zolang deze compatibel zijn met ChromeOS natuurlijk. Koop de Acer Chromebook Spin 514 bij Coolblue voor 479 euro i.p.v. 579 euro. (opens in new tab)

Lenovo back to school Chromebook deals

(opens in new tab) Met de Lenovo Chromebook Duet 5 kan je gewoon niet misgaan. Deze 13,3 inch Chromebook beschikt over een heldere, kleurrijke OLED-scherm en die vind je niet zo snel in een laptop in deze prijsklasse. Vanwege de Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 is hij ook nog eens razendsnel, en in onze review ging de laptop maar liefst 13 uur mee op een oplaadbeurt. Koop de Lenovo Chromebook Duet 5 bij Coolblue voor 489 euro i.p.v. 539 euro. (opens in new tab)

HP back to school Chromebook deals

(opens in new tab) De HP Chromebook x2 is een indrukwekkende functierijke laptop met een gunstige prijs. Je kan het 11 inch beeldscherm, met een resolutie van 2160x1440 (2K) , ontkoppelen waardoor je de display als losse tablet kan gebruiken. Met een snelle Snapdragon 7c Gen 2-processor en 8GB RAM en 128GB opslag zit je voorlopig wel goed. En als bonus beschikt deze Chromebook ook over een geïntegreerde vingerafdruksensor. Koop de HP Chromebook x2 bij Bol.com voor 399 euro i.p.v. 594 euro. (opens in new tab)

(opens in new tab) Chromebooks zijn vaak snel, maar het gebrek aan interne opslag is, ondanks cloudopslag, soms wel een nadeel. Met de 256GB SSD-opslag die bij de HP Chromebook 14b aan boord zit, zal je echter niet snel zonder ruimte komen te zitten. Dankzij de i5-processor en 8GB RAM is deze Chromebook nog sneller dan de meeste Chromebooks. Met de Intel Iris Xe-grafische kaart en het 14 inch Full HD IPS-paneel kan je zelfs de nodige games op de Google Play Store spelen. Koop de HP Chromebook 14b-nb0300nd voor 499 euro i.p.v. 569 euro. (opens in new tab)

Asus back to school Chromebook deals

(opens in new tab) De Asus CX1500CKA is je grote vriend als je krap bij kas zit, maar wel een snelle Chromebook nodig hebt voor je studie. Dankzij WiFi 6 en Bluetooth 5.2 ben je razendsnel verbonden met het internet en/of randapparaten. Het Full HD 15,6 inch TN-paneel is groot genoeg om productief bezig te zijn, en hebben we al gezegd dat hij erg goedkoop is? Koop de Asus Chromebook CX1500CKA bij Bol.com voor 199 euro i.p.v. 339 euro. (opens in new tab)