Beste apps voor videobewerking op Android, iPhone, en iPad

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Met de beste videobewerkingssoftware voor Android en iPhone kun je content monteren en clips bijsnijden, waar je ook bent.

We kijken overal naar video's, of dat nu in de trein is, de wachtkamer of je bed. Daarom hebben we een explosie gezien van premium, maar ook gratis videobewerkingssoftware . Hoewel je met applicaties niet hetzelfde niveau van editing haalt dat wordt gebruikt door professionele editors in Hollywood zoals een DaVinci Resolve, zijn er veel goede alternatieven voor Adobe Premiere Pro waarmee je op je tablet of telefoon nog steeds goed kan werken.

Maar of je nu video’s wilt creëren voor je social media, deel uitmaakt van een marketingteam of gewoon coole clips voor je vrienden wilt maken, met deze applicaties op zowel Android en iOS kom je al heel ver. Het voordeel is dat je geen peperdure computer of laptop nodig hebt.

Met applicaties zoals Google Foto’s kan je video’s vaak al inkorten, maar deze tools geven je minder controle over je video dan de applicaties op deze lijst.

Wij hebben de beste applicaties voor Android, iPhone en iPad getest waarmee je jouw ideeën in het echt kan uitvoeren.

Beste apps voor videobewerking van 2022

(Image credit: Adobe)

Adobe Premiere Rush is onze keuze voor de beste app om video's te bewerken. De app is gemakkelijk en gevoelsmatig te gebruiken, met een heerlijk eenvoudige interface en regelmatige updates.

Het beste van alles is dat Premiere Rush op verschillende platforms te gebruiken is. Dankzij de Creative Cloud-ondersteuning kun je video's bewerken op Android, iOS en desktop zonder ook maar één frame te hoeven missen.

Toen we de beste videobewerkingssoftware testten, vonden we dat de applicatie gebruikers een simpele toegang tot videobewerking bood op zowel telefoon als tablet. Laten we eerlijk zijn: je zal geen Oscar-waardige film monteren op een klein schermpje, maar onderweg snel een video bewerken moet wel goed komen.

Buiten de overzichtelijke interface waren we blij met de updates die Premier Rush krijgt. Denk hierbij aan een steeds groter wordende mediabibliotheek voor stockbeelden, een sterke transcriptietool en grote prestatieverbeteringen. Volgens Adobe is de applicatie ook geoptimaliseerd om het exporteren van de beelden sneller te maken en om zoveel mogelijk batterij te besparen.



Adobe Premiere Rush is beschikbaar als onderdeel van een Creative Cloud-abonnement, als een losse bundel samen met Premiere Elements, of als onderdeel van het volledige Creative Cloud All Apps-pakket.

Lees hier onze Adobe Premiere Rush review

(Image credit: Lumafusion)

2. LumaFusion Best video editing app voor iPhone en iPad De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Eenvoudige interface en gebruikerservaring + Professionele bewerkingsfuncties + Veel extra tools Redenen om te vermijden - Exclusief voor Apple

LumaFusion is een applicatie die bijna kan tippen aan echte computerprogramma’s voor op de desktop. Deze app is niet krachtig genoeg om voorgoed afscheid te nemen van je computer, maar er zijn genoeg videobewerkers die complete projecten hebben afgerond met alleen maar LumaFusion.

In plaats van een app te maken die videobewerking vereenvoudigt, omarmt LumaFusion de complexiteit van het proces, maar maakt het toegankelijker. Je hebt toegang tot een multi-track editor die plaats biedt voor maar liefst zes tracks voor video’s, audio’s, graphics en meer, plus nog zes tracks voor video-effecten, muziek en voice-overs. Je kan de tracks individueel vergrendelen, verbergen en dempen waardoor alles overzichtelijk blijft, zelfs op een iPhone.

Het is makkelijk om naar willekeurige punten in je montage te springen, ook al bewerk je 4K-beelden. Met LumaFusion heb je veel effecten, tools voor kleurcorrectie en zelfs de mogelijkheid om zelf je audio te mixen. Zelfs de instapkosten, die wellicht hoog lijken, zijn schappelijk als je bedenkt dat het een eenmalige aankoop is, en geen abonnement.

Kortom, als je video's moet bewerken op je iPhone en iPad, dan is LumaFusion een sterke eerste keuze, tenzij je niet overweg kunt met de interface of de app een beetje overkill is. Op dit moment is LumaFusion volgens ons de beste app voor videobewerking.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

3. CyberLink PowerDirector De beste deals van vandaag PowerDirector Ultra (opens in new tab) US$ 79,99 (opens in new tab) Site bezoeken (opens in new tab) bij CyberLink (opens in new tab) Redenen om te kopen + Eenvoudig + Video's importeren, bewerken en exporteren is gemakkelijk + Geweldig voor concepten en ideeën + Ideaal voor Android-gebruikers Redenen om te vermijden - Niet zo verfijnd als de concurrentie - Neemt het op iOS tegen iMovie en LumaFusion op

CyberLink PowerDirector is een van de beste apps voor videobewerking op desktop en gelukkig kan hetzelfde worden gezegd van de mobiele versie voor Android en iOS.

Als je Apple gebruikt, dan bevindt deze app zich een beetje tussen LumaFusion en iMovie in. Voor Android-gebruikers is deze applicatie te vergelijken met die van KineMaster.

Als je clips importeert, staan ze keurig op een rij in de tijdlijn. Als je een van deze clips selecteert, krijg je via de bewerkingsknop direct toegang tot een lijst aan tools om de clips te bewerken. Het is minder elegant dan iMovie of zelfs KineMaster, maar de app reageert heel snel en het gebrek aan rommel maakt CyberLink PowerDirector fijn om te gebruiken.

Als je de app installeert, krijg je bijvoorbeeld stripboek-achtige gedachtenwolkjes te zien die je duidelijk maken waar alle tools en instellingen zich bevinden. Daarom kan dit wel eens de beste video editing-app voor beginners zijn.

PowerDirector komt in grote lijnen overeen met iMovie, en is daarom een goede plek om ideeën concreet te maken en niet per se om een volledig project af te ronden. Voor enthousiaste beginners is dit een goede starttool. Deze app leent zich wel meer voor Android-gebruikers, want iOS-gebruikers kunnen kiezen tussen het superieure LumaFusion of iMovie.

Lees hier onze review voor de desktopversie van CyberLink PowerDirector

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

4. Kinemaster Beste video editing app voor professionals De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Gemakkelijk te gebruiken + Gratis versie beschikbaar Redenen om te vermijden - Sommige functies zitten achter een paywall

Normaal is het nooit een goed teken als je een app, zoals KineMaster, opstart en het je meteen wilt verleiden om een abonnement af te sluiten. Maar het wordt al snel duidelijk dat KineMaster een krachtige en handige videobewerkingsapp is, of je er nu voor wilt betalen of niet.



Het importeren van clips is een makkie en de app maakt goed gebruik van de (beperkte) schermruimte. Grote voorbeelden worden vaak vergezeld door een werkbalk voor de essentiële acties (zoals ongedaan maken, instellingen etc.) en een camera-achtige knop met icoontjes eromheen voor snelle toegang tot media, audio en overlays. Het ziet er wellicht rommelig uit, maar als je bezig bent, voelt het erg efficiënt aan.



Als je de app gratis wilt gebruiken, krijg je toegang tot het grootste gedeelte van de tools en de assets, maar als je een video hebt gemonteerd en hebt geëxporteerd, wordt deze video wel voorzien van een watermerk. Je kan de tool tenminste wel gratis uitproberen.

Voor een jaarabonnement betaal je ongeveer 23 euro per jaar, een competitieve prijs als je bedenkt wat je er allemaal voor krijgt. iPhone/iPad-gebruikers kunnen echter beter voor LumaFusion kiezen.

(Image credit: Future)

(Image credit: Apple)

5. Apple iMovie Beste gratis videobewerkingsapp voor Apple De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Gratis + Erg gemakkelijk om te gebruiken Redenen om te vermijden - Exclusief voor Apple - Te simpel voor ervaren videobewerkers

Op de desktop heeft iMovie allang de reputatie dat het een gebruiksvriendelijk programma is dat de klus klaart. Het is geen Final Cut Pro, maar je komt er wel erg ver mee. Hetzelfde kun je ook zeggen van de mobiele versie van iMovie. De app is een van de beste video editing apps voor iPhone en iPad-gebruikers.

Je laadt een reeks clips in en iMovie rangschikt ze automatisch op een tijdlijn met slechts een track. Je kan de clips onderling van plek wisselen en je kan gemakkelijk in- en uitzoomen.

Daarnaast kan je verschillende lettertypes, kleuren en achtergronden toevoegen en verder kan je nog filters en overgangen aan de clips toevoegen. Het is ook mogelijk om de snelheid van de clips aan te passen, audio-overlays toe te voegen en te experimenteren met greenscreen, split screen en picture in picture-effecten.

iMovie ruilt complexe processen in voor gebruiksgemak en snelheid, en daarom is de app niet onze topkeuze voor de beste videobewerking. De meeste functies zijn gericht op nieuwkomers, zoals de toegankelijke (maar beperkte) interface waar gebruikers kunnen leren over verschillende opnames en filmconstructies.

Toch kan iMovie ook fijn zijn voor professionals. De app is ideaal als je snel wat clips samen wilt voegen om zo een verhaallijn te bedenken in een interface die snel en efficiënt is zonder al te veel toeters en bellen.

(Image credit: Future)

(Image credit: Apple)

6. Apple Clips Beste gratis video editor app voor leuke edits De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Gratis + Veel leuke extra's en hulpmiddelen + Eenvoudig en gebruiksvriendelijk + Kleurrijke en vriendelijke interface Redenen om te vermijden - Exclusief voor Apple - Voor een video editor wel erg basic

Apple Clips probeert de eenvoud en elegantie van iMovie te combineren met de snelheid die nodig is om video's te maken voor social media.

De workflow is nogal vreemd vergeleken met die van de andere videobewerkingsprogramma's. Toch werkt het goed en ben je gefocust op zaken die echt belangrijk zijn.

Idealiter laat Clips je in de app zelf opnames maken, maar je kunt wel gewoon bestaande opnames importeren, soort van. In plaats van een clip toe te voegen aan je tijdlijn, plaats je hem in de preview, scrol je naar waar je wilt beginnen en druk je op de opnameknop om het gewenste deel vast te leggen.

Verder is de app een bonte verzameling van leuke functies, zoals cartoon filters, tekst overlays, Memoji's en ondertitels. Sommige van deze functies hebben veel weg van een gimmick, maar Clips heeft desalniettemin een aantal functies waarmee je leuk en creatief bezig kan zijn zodat je razendsnel kleine filmpjes kunt maken voor social media.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

7. Stop Motion Studio Pro Beste video editing app voor animators De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Veelzijdige, all-in-one editor + Ideaal voor animators Redenen om te vermijden - Stop-motion focus is zeer specifiek

Stop Motion Studio Pro houdt zich niet bezig met het bekende filmwerk. Dit programma is speciaal ontworpen om stop-motion animatie te creëren op je telefoon.

Dit is een veelzijdige videobewerkingsapp, waarin je kunt filmen met de ingebouwde camera waarbij je een eigen levende wereld creëert met alledaagse objecten.

Maar de app kan ook bestaande afbeeldingen en video's importeren, die dan worden omgezet in stilstaande beelden. Elk frame kan worden aangepast en het is mogelijk om meerdere geluidsfragmenten te laten overlappen die tegelijkertijd kunnen worden afgespeeld en bewerkt.

Vanwege de simpele uitvoering van veel functies (filters worden bijvoorbeeld standaard over de hele productie gegooid in plaats van losse frames) bereikt de app niet helemaal zijn volledige potentieel.

Maar om onderweg een paar ideeën 'uit te werken' voor je plezier of als inspiratie voor een groter project, is Stop Motion Studio Pro een fijne app.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

8. GoPro Quik Beste videobewerkingsapp voor GoPro fans De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Doet veel van het harde werk voor je + Gratis versie met upgrade in abonnementsvorm + Veel tools Redenen om te vermijden - Niet zo compleet als het zou kunnen zijn - Niet vergelijkbaar met de originele Quik app

Soms wil je niet de volgende Michael Kahn zijn en je verdiepen in de details van video editing. Je wilt dat de beste videobewerkingsapp al het harde werk voor je doet. De originele Quik was daar geweldig voor. Dus de GoPro versie zou wel eens ideaal kunnen zijn.

Quik is grotendeels hetzelfde. Je kan nog steeds video's selecteren die de app automatisch verandert in een highlight video. Vervolgens kun je zelf het thema, de muziek en de opmaak aanpassen en de individuele clips korter of langer maken.

GoPro heeft echter ook wat aangerommeld. De traditionele Quik-app maakt veel dynamischere en leukere video's met dezelfde beelden. Ook wil de nieuwere app graag dat je een abonnement afsluit voor extra filters, thema's en muziek, samen met een betere slow motion tool en back-up in de cloud.

Al met al voelt GoPro Quik zowel als een achteruitgang als een innovatie. Desondanks is deze app wellicht de beste video editing app voor GoPro-liefhebbers.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

9. VideoGrade Beste video editing app voor kleurencorrectie De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Ongelooflijke videocorrectietools + Eenvoudig te navigeren en te gebruiken + Voorbeeld van veranderingen in real-time Redenen om te vermijden - Geen traditionele videobewerkingsapp

Kleurcorrectie maakt een groot gedeelte uit van de workflow van elk project. Voor elke doordachte video is het belangrijk dat de kleuren in je video passen bij het eindproduct dat je probeert te maken.

Videograde biedt je enorm veel creatieve controle over je project, verpakt in een interface die iedereen kan begrijpen. Voor de prijs van een goedkope lunch krijg je een programma waarmee je de kleuren van beelden met allerlei functies subtiel kan veranderen: denk hierbij aan de scherpte, verzadiging, diverse kleurkanalen en je kan nog experimenteren met bloom en andere effecten.

De app biedt een real-time preview met de mogelijkheid om het scherm te splitsen waardoor je het verschil meteen kan zien,en je kan deze instellingen opslaan onder verschillende presets. Deze beelden kan je daarna gewoon exporteren naar je apparaat. VideoGrade biedt een uitstekend balans tussen kracht en snelheid.

Hoe kies je de beste app voor videobewerking

Er zijn verschillende factoren die belangrijk zijn om de juiste applicatie te kiezen. Het belangrijkste is wat je doel is, wat jouw vaardigheid is met betrekking tot video editing en welk platform je wilt gebruiken om je beelden te bewerken.



De meest van de sterke video editing apps zijn beschikbaar op zowel iOS als Android. Er zijn alsnog veel apps die exclusief zijn voor Apple, dus dat weegt allemaal mee.

In deze lijst hebben we waar nodig alternatieven genoemd die op allebei, of op een van de platforms beschikbaar zijn.

Hoe testen we de beste videobewerkingsapps

Wanneer we videobewerkingsapps testen om de beste te identificeren, kijken we naar een aantal factoren die belangrijk zijn voor gebruikers. Denk hierbij aan een goede interface en gebruikerservaring. Gebruikers moeten gemakkelijk kunnen begrijpen hoe ze een videobewerkingsapp moeten gebruiken en, met de juiste begeleiding, de app snel onder de knie krijgen... vooral wanneer ze een telefoon gebruiken om clips te bewerken.

We verkennen de prestaties van alle beste apps voor video editing, van het bewerkingsproces tot het eindproduct. Zelfs bij het bewerken op een telefoon verwachten gebruikers terecht dat hun video's eruit zien zoals ze voor ogen hadden, zonder haperingen, schokken of lelijke onverwachte effecten.

We kijken ook naar de prijs. Als een app wordt aangeprezen als gratis, willen we er zeker van zijn dat hij ook echt gratis is, met duidelijke betalingsopties. Als de prijzen vergelijkbaar zijn met die van andere apps, controleren we hoeveel waarde de app biedt in vergelijking met de concurrentie.

Tot slot kijken we hoe goed de videobewerkingsapp voldoet aan de behoeften en verwachtingen van gebruikers. Wie bijvoorbeeld VideoGrade downloadt, zal heel andere tools nodig hebben dan gebruikers van Adobe Premiere Rush.