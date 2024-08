Summer giveaway #4: win een setje Motorola moto buds+

Traditiegetrouw vieren TechRadar en TechPulse de zomer met een reeks winacties. Vier weken lang maken onze lezers kans op prijzen. Elke woensdag om 12u30 verschijnt een nieuwe winactie. Deze week mogen we een lezer blij maken met oortjes van Motorola: de moto buds+.

Met de moto buds+ bracht Motorola een paar draadloze oortjes op de markt, en dat deed het merk ook meteen goed. Voor het geluid klopte het gsm-merk aan bij Bose, dat al langer gekend is omwille van zijn audio-apparatuur. Het resultaat? Een paar oortjes dat uitzonderlijke geluidskwaliteit weet te bieden, aan een vrij uitzonderlijke prijs.

Ook de actieve ruisonderdrukking werd ontwikkeld bij Bose, waardoor je met dit paar oortjes verzekerd bent van kwaliteit. Je kan je muziek trouwens beluisteren met Hi-Res-audio, en als je dat wilt kan het zelfs met Dolby Atmos. Sterker nog: de oortjes ondersteunen ook Dolby Head Tracking, waardoor het geluid mee beweegt met je hoofd. Anders gezegd: als de gitaren zich links bevinden en jij jezelf 180 graden draait, dan spelen de gitaren plots van rechts. Het is dus alsof je met de muzikanten in dezelfde ruimte staat.

Met de oortjes kan je bovendien 8 uur aan een stuk muziek luisteren. Met het doosje erbij, dat je trouwens draadloos of met usb-c kan opladen, heb je in totaal 38 uur aan luisterplezier in je zak zitten.

de moto buds+ in het Forest Grey