Bose QuietComfort Ultra Earbuds review

Als je naar de Bose QuietComfort Ultra Earbuds kijkt, denk je misschien dat er in een jaar tijd niet veel veranderd is. En dat klopt, totdat we wat diepgaander kijken. Onder de motorkap krijg je nu Snapdragon geluidscertificering met aptX Adaptive ondersteuning, plus Bose's gloednieuwe Immersive Audio om een uitgebreid, bewegend geluidsbeeld om je heen te creëren. Waarom dan toch die vier sterren? Op dit niveau verwachten we multipoint-connectiviteit en draadloos opladen als standaard in 2023.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Om je de moeite te besparen, je leest inderdaad over de Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Maar ja, ze lijken inderdaad opvallend veel op de beste noise cancelling oordopjes uit 2022, de QuietComfort Earbuds 2, die je overigens ook nog steeds kan kopen.

Gezien dat feit denk je misschien 'Nou, dat is toch goed! Vijf sterren toen, vijf sterren nu, toch?

Het antwoord is echter niet zo simpel. Als je een vernieuwd ontwerp verwachtte om slechts een jaar na de lancering van het oudere model een nieuwe Ultra iteratie te rechtvaardigen, dan kom je bedrogen uit. Afgezien van een paar tweaks aan de gesprekskwaliteit en de siliconen bandjes is er fysiek weinig om over naar huis te schrijven.

Voor de meesten onder ons zullen deze oordopjes redelijk goed passen (je krijgt drie stabiliteitsbandjes en drie afzonderlijke dopjes om uit te kiezen), maar het is wellicht beter als Bose een alternatief had bedacht voor het vastklemmen van de oordopjes met stabiliteitsbandjes, want deze siliconen accessoires slijten en daardoor wordt de afdichting slechter.

Maar het fysieke ontwerp is maar de helft van het verhaal. De troef van Bose en de reden voor de Ultra-naam is de geheel nieuwe Immersive Audio-technologie. En dankzij de Snapdragon Sound Suite krijg je nu ook aptX Adaptive ondersteuning.

Geluidstechnisch zijn ze net zo krachtig en meeslepend als de oortjes die ze vervangen, en hoewel we hadden gehoopt op een beetje extra dynamische nuance en detail in onze muziek, is de actieve ruisonderdrukking nog steeds top.

Het is niet de kleinste case op de markt, maar hij is wel opbergbaar. (Image credit: Future)

Allemaal lovende woorden, dus waarom het zeer goede in plaats van uitstekende oordeel? Toen de QCE II in september 2022 op de markt kwam, hadden we de Technics EAH-AZ80 nog niet ontdekt. Deze kwam in mei 2023 en leverde zeer heldere gesprekken, een evenwichtig en veelzeggend geluid.

Draadloos opladen ontbreekt op de specs. Zowel de Technics als de Sony WF-1000XM5 uit juli 2023 kunnen meteen draadloos opladen. Nu kan Bose je wel een hoesje voor de case verkopen (die ook zal werken voor de QCE II) om draadloos op te laden, maar voor 59,95 euro is dat nogal een verhoging van de vraagprijs voor een vergelijkbaar aanbod.

Nog even over Bose's nieuwe Immersive Audio en het tabblad Modi (omdat deze een beetje verwarrend kunnen zijn in een verder zeer gebruiksvriendelijke app-ervaring): als je gewoon 'Quiet' selecteert in het menu Modi, krijg je maximale ANC, maar staat Immersive Audio standaard uitgeschakeld. Hetzelfde geldt voor 'Aware', en dat is soms een beetje onhandig. Je kan via het 'Immersive' tabblad wel alsnog deze modus aanzetten, maar de losse 'Immersie' modus zet standaard ANC op zijn hoogst en speelt ook Immersive Audio af in de Motion-instelling waardoor de driedimensionale audio met je meebeweegt als je je hoofd draait, in plaats van je bronapparaat als referentiepunt te gebruiken.

Wat dat betekent, is dat je de app nodig hebt om bijvoorbeeld de Immersive Audio in de Aware modus te kunnen gebruiken of om te wisselen tussen Motion en 'Still' voor de Immersive Audio.

Maar veruit de beste modus is getiteld 'Werk'. Je krijgt hier namelijk een ANC-regelaar met tien standen en de optie om Immersive Audio uit, stil of in beweging te zetten. Als je deze functie gebruikt en Immersive Audio op Stil zet, dan zal je erg snel vergeten dat je oordopjes draagt. Bovendien lijkt elk apparaat dat je in combinatie hiermee gebruikt opeens beter qua audio.

De meeslepende audio en modi zijn erg leuk om mee te experimenteren, maar houd er rekening mee dat je ze niet heel gemakkelijk tegelijk kunt gebruiken in sommige modi (dat moet dan op onhandige wijze via de app geregeld worden). (Image credit: Future)

Tot slot (en laat ik duidelijk zijn, de ruisonderdrukking hier is de meest effectieve die je kunt vinden in oordopjes vandaag de dag) wordt de geluidskwaliteit op het gebied van detail en dynamisch bereik nipt overtroffen door de opties van Sony en Technics. Dat wil niet zeggen dat de Bose QuietComfort Ultra Earbuds slecht zijn om naar te luisteren, verre van dat, maar de concurrentie is moordend op dit niveau.

De QuietComfort Ultra Earbuds van Bose bieden een indrukwekkende geluidskwaliteit, hoewel Bose niet meer de onbetwiste marktleider is in dit veld. Zodra je de earbuds in doet, word je begroet door een orkestraal geluid, een unieke feature die het geluid voor elk oor individueel kalibreert. De afstemming door Bose zorgt voor heldere klanken en een diepe bas die aangenaam is voor het oor. Hoge tonen zijn schoon en zonder scherpte. Voor degenen die het willen, is er de mogelijkheid om de equalizer aan te passen met enkele voorinstellingen in de Bose Music mobiele app.

Maar muziek van bijna studiokwaliteit hoeft hier niet je eerste prioriteit te zijn. Misschien pak je regelmatig het vliegtuig en wil je iets wat je makkelijke mee kunt nemen en waarmee je het lawaai om je heen kan uitsluiten en ook nog lekker muziek kan afspelen? Dat is wat je hier krijgt. Merk op dat hoewel de batterijduur van de QCUE eronder kan lijden (en je in het gunstigste geval toch maar zes uur krijgt, voordat je het hoesje nodig hebt) de ruisonderdrukking hier uitstekend is.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds review: Prijs & releasedatum

Officiële prijs €349,95

Beschikbaar in oktober 2023

Te krijgen bij alle retailers

Voor de Bose QuietComfort Ultra Earbuds betaal je officieel 349,95 euro en ze zijn vanaf half oktober verkrijgbaar. Deze prijs komt aardig in de buurt van Sony's 2023 vlaggenschip WF-1000XM5. Deze kostte €299,99 bij release.

Onthoud wel dat als je draadloos wilt opladen, je 59,95 euro extra moet betalen voor een hoesje dat je over je Bose QCUE case kunt schuiven.

Bose heeft het simpel gehouden door de QuietComfort Ultra Earbuds uit te brengen met dezelfde adviesprijs als de Bose QuietComfort Earbuds II, maar gezien de concurrentie in 2023 kan dit aanvoelen als een gok.

De pluspunten van Bose zijn de uitstekende ANC- en Immersive Audio-niveaus, maar de beperkte batterijduur en het feit dat deze oortjes nog steeds geen multipoint-connectiviteit hebben, is gewoon jammer.

Niet de kleinste oordopjes, maar ze zitten goed. (Image credit: Future)

Bose QuietComfort Ultra Earbuds review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 10 mm Active noise cancellation Ja Batterijduur 6 uur (oordopjes) 24 uur (met case) Gewicht 6,24 gram per oortje Connectiviteit Bluetooth 5.3, USB-C, aptX Adaptive, Snapdragon Sound Frequentiebereik Niet vermeld Waterproof? Ja, IPX4 Andere functies Immersive Audio, geluidsmodi

Moet je de Bose QuietComfort Ultra Earbuds kopen?

Swipe to scroll horizontally Functies Uitstekende ANC en Immersive Audio, maar geen multipoint of draadloos opladen. 4 / 5 Geluidskwaliteit Over het algemeen erg sterk, maar het dynamische bereik kan ietsje beter. 4 / 5 Design Zeer weinig veranderingen ten opzichte van de QCE II; beetje aan de grote kant ten opzichte van andere oordopjes in 2023. 4 / 5 Waarde Een enorme hit voor ANC, maar het feit dat je een hoes moet kopen voor draadloos opladen heeft wel invloed op de score. 4 / 5

Koop hem als...

Je de beste ANC wilt

Alleen voor ruisonderdrukking zijn deze al top. Selecteer 'Werk', stel de ANC-schuifregelaar in, stel Immersive Audio in op 'Stilstaand' of 'Beweging' en geniet.

Je ruimtelijke audio wilt op Android die de bewegingen van jouw hoofd volgt

Dankzij aptX Adaptive trekken deze oordopjes zich niets aan van je bronapparaat of streamingdienst. Ze geven je fantastische ruimtelijke audio die met je meegaat als je dat wilt.

Je van oordopjes houdt met steeltjes

Sommige gebruikers met kleinere oren vinden deze oordopjes misschien iets te groot, maar als je van het steeltjes-design houdt, dan zijn deze oordopjes misschien wel iets voor jou.

Koop hem niet als...

Je van multipoint-connectiviteit houdt

Dat is er hier helaas niet. Er is een tabblad in de app voor je eerder verbonden apparaten, maar het is hier strikt één-in, één-uit.

Je draadloos wilt opladen

Je kunt dit bij Bose krijgen, maar dan moet je meer betalen voor een hoesje voor over de case, terwijl Sony en Technics je voor hetzelfde geld oordopjes verkopen die dit meteen kunnen.

Je van kleinere oordopjes houdt

In een tijd waarin elke fabrikant met elke nieuwe versie het gewicht wil verkleinen, voelen deze oordopjes een beetje lomp en groot aan.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds review: Overweeg ook

Swipe to scroll horizontally Bose QuietComfort Earbuds Ultra Technics EAH-AZ80 Sony WF-1000XM5 Prijs €349,95 €320 €249 Drivers 9,3 mm 10 mm 8,4 mm Active noise cancellation Ja Ja Ja Batterijduur (volgens merk) Tot 6 uur (oordopjes); tot 24 uur (case) Tot 7 uur (oordopjes); tot 25 uur (case) 8 uur (oordopjes); 24 uur (case) Gewicht 6,24 gram per oordopje 7 gram per oordopje 4,2 gram per oordopje Connectiviteit Bluetooth 5.3, aptX Adaptive Bluetooth 5.3, LDAC Bluetooth 5.3, LDAC Frequentiebereik Niet bekend 20Hz - 40kHz Niet bekend Waterproof? Ja, IPX4 Ja, IPX4 Ja, IPX4 Andere functies Immersive Audio Dirac Virtuo Sony 360 Reality Audio

Technics EAH-AZ80

Ze voelen beter aan in onze oren dan de Bose-optie. Bovendien krijg je multipoint naar drie apparaten, wat er twee meer zijn dan de Bose QCUE biedt, en geluidstechnisch steekt de Technics EAH-AZ80 er ook bovenuit.



Lees hier onze Technics EAH-AZ80 review.

Bose QuietComfort Earbuds II

Ondanks de naam vinden we de Sony WF-1000XM5 comfortabeler en discreter. De actieve ruisonderdrukking en omgevingsfuncties van Bose behoren echter tot de beste in de sector.



Lees hier onze Bose QuietComfort Earbuds II review.

Sony WF-1000XM5

Een veel kleiner oordopje en een hoesje dat gemakkelijk in je zak past, met alle toptechnologie van Sony. Dat gezegd hebbende, denken we niet dat de Adaptive Noise Cancellation in deze specifieke versie kan tippen aan die van de Bose optie hierboven, of de nieuwe Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Lees hier onze Sony WF-1000XM5 review.

Hoe we de Bose QuietComfort Ultra Earbuds testen

Het is een beetje aan de grote kant, maar de oortjes zitten goed vast. (Image credit: Future)

10 dagen getest, tegenover de Bose QuietComfort Earbuds II, Technics EAH-AZ80 en Sony WF-1000XM5 gezet.

Gebruikt op het werk en in de vrije tijd.

We hebben de oordopjes over een periode van 10 dagen gebruikt als onze dagelijkse audio-voorziening tijdens werk, vervoer van en naar werk en in onze vrije tijd. In deze periode hebben we verschillende muziekgenres beluisterd, podcasts, audioboeken en dat op verschillende apparaten.