Beeldkwaliteit van Philips-tv's wordt beter dan ooit dankzij deze nieuwe functie

Vorig jaar is de introductie van Dolby Vision 2 relatief stil gebeurd en het was nog niet duidelijk welke tv's deze opvolger van het originele Dolby Vision zouden ondersteunen. Stilaan komt er meer duidelijkheid hierover en zonet heeft Philips aangekondigd dat ook zij Dolby Vision 2 zullen ondersteunen op hun nieuwe OLED TV's voor 2026.

Even herhalen

De introductie van Dolby Vision 2 is al enkele maanden geleden, dus we herhalen even kort de belangrijkste punten. Kort gezegd, is Dolby Vision 2 de opvolger van Dolby Vision en is het ontworpen om videomakers en content creators meer creatieve vrijheid te geven. Zo kan jij thuis genieten van beter beeld.

Dolby Vision 2 is beschikbaar in twee "smaken", Dolby Vision 2 (de basisversie) en Dolby Vision 2 Max (de geavanceerdere versie). Philips zal tv's met beide versies ontwikkelen. De basisversie zal voor de middenklasse tv's zijn, terwijl de topmodellen Dolby Vision 2 Max ondersteunen.

Content Intelligence is een belangrijk onderdeel van Dolby Vision dat de tv in staat stelt om op een authentieke en automatische manier het beeld te optimaliseren op basis van de content. De functies die beschikbaar komen op de Philips Ambilight TV’s zijn onder andere Precision Black, Light Sense 2 en optimalisaties voor sport en gaming. Dit alles verbetert de helderheid en zorgt voor vloeiende beweging over verschillende genres heen.

Wanneer komen de nieuwe Philips-tv's?

De eerste Philips-tv van 2026 die Dolby Vision 2 introduceert, is de DLED-serie PUS9001, oftewel de Philips The One Ambilight TV, die in het tweede kwartaal wordt verwacht. Daarna volgen de nieuwe OLED-modellen: de OLED 811, OLED+911 en OLED+951, evenals de mini-LED TV's. Die zijn gewoonlijk vanaf de herfst verkrijgbaar.