ASUS ExpertBook B9400 review

Deze ASUS ExpertBook B9400 slaat in zijn opzet om een meerwaarde te bieden aan de zakelijke gebruiker. Met zijn 880 gram en dikte van amper 14,9 millimeter is hij enorm compact en draagbaar, waardoor je hem overal mee naartoe kan nemen. Verder is hij uitbreidbaar en voorzien van de laatste nieuwe technologieën.

De voorbije week gingen we aan de slag met de ASUS ExpertBook B9400, een laptop die zich meer nog dan de ZenBook richt op de zakelijke gebruiker. Met die doelgroep in het achterhoofd komt de laptop dan ook goed uitgerust met allerhande functionaliteiten. Denk daarbij aan extra aansluitingen, een vingerafdrukscanner, antireflectiescherm en meer. Bovendien is de ExpertBook B9 met zijn 880 gram ook de lichtste laptop die we al gebruikten.

Na verschillende modellen in de ZenBook line-up getest te hebben dit jaar kunnen we niet anders dan stellen dat ASUS het segment van de dunne, draagbare laptops met hoge prestaties stilaan aan het perfectioneren is. Laptops zoals de ZenBook UM425 hebben volgens ons alles dat we nodig hebben voor onderweg, maar met de ExpertBook B9 toont ASUS ons dat er dingen zijn waarvan we niet wisten dat we ze missen.

Ontwerp

Dit werd meteen duidelijk tijdens onze unboxing, want deze laptop heeft een matte magnesium-lithium behuizing. Het is een keer iets anders dan de geborstelde aluminium look van de ZenBooks en het spreekt ons wel aan. Waar de ZenBooks qua ontwerp passen bij young professionals met een los hemd en opgerolde mouwen, doet deze ExpertBook ons eerder denken aan een ervaren professional in kostuum. Een bijkomend voordeel is het ontbreken van vingerafdrukken op het deksel en rond het touchpad. Ze zijn er wel, maar zijn niet zichtbaar en dat is zeer welkom na onze avonturen met de veelzijdige ZenBook Flip S UX371.

Zoals we ondertussen verwachten van ASUS, proberen ze op het vlak van connectiviteit te voldoen aan de noden van zo veel mogelijk gebruikers. Daarom werd er voorzien in een dubbele Thunderbolt 4-aansluiting, USB 3.2 Gen 2 en een HDMI-poort. Speciaal voor de ExpertBook B9, werd er ook voorzien in een RJ45-aansluiting voor netwerktoepassingen, een aansluiting voor Kensington-sloten en meteen ook een koptelefooningang. Deze was opvallend afwezig bij de nieuwe ZenBooks. Een goede keuze naar onze mening, maar de poort zal bij veel gebruikers ongetwijfeld welkom zijn.

De gekozen aansluitingen zijn nauw verbonden met de ruimte die beschikbaar is voor het toetsenbord en we vragen ons dan ook af wat er eerst kwam: Het toetsenbord of de aansluiting. Wij zijn een grote fan van het edge-to-edge-toetsenbord van de ZenBook line-up en vinden het jammer dat dit ontwerp niet naar deze ExpertBook gebracht is. Mogelijk was daar door de aansluitingen geen ruimte voor, of werden de beschikbare poorten belangrijker gevonden dan het toetsenbord. Wij hadden het liever anders gezien, want hoewel dit (verlichte) toetsenbord prima typt, is het toch niet zo aangenaam als de edge-to-edge-variant en merken we net wat meer weerstand op bij het typen. Het touchpad is in dit geval voldoende breed en aangenaam in gebruik. Het doet ook weer dienst als NumPad met een simpele druk op een knop.

AI noise cancellation

Naast Delete bevinden zich twee knoppen die je wel kan gebruiken op een zakelijke laptop: Een exemplaar om de microfoon te muten en eentje om de AI noise-cancellation speaker in en uit te schakelen. Nee, dit is geen typefout. De ExpertBook B9 heeft immers software aan boord die je microfoon én luidspreker van AI noise cancellation kan voorzien. Deze eerste spreekt voor zich en je kan de functionaliteit aanpassen afhankelijk van het aantal personen dat de microfoon gebruiken. Om dit te testen speelden we wat muziek op onze smartphone en we merkten op dat deze verdween vanaf het moment dat we de noise cancellation inschakelden.

De ruisonderdrukking voor de luidsprekers werkt in de andere richting en kan lawaai op de achtergrond bij je gesprekspartner onderdrukken. Naar onze mening een meerwaarde omdat het de kwaliteit van je gesprekken naar boven haalt, waardoor deze beter past bij de uitstekende Harman/Kardon luidsprekers waarmee deze laptop is uitgerust. Denk er wel aan om ruisonderdrukking uit te zetten voor je muziek begint te luisteren, anders blijft er niet al te veel van over.

Display en prestaties

Het antireflectiepaneel van deze ExpertBook zorgt ervoor dat je de laptop kan gebruiken in een omgeving met veel kunstmatige lichtbronnen en natuurlijk ook daar waar het extra zonnig is. Dat maakt van het 14-inch NanoEdge-display een zeer leuk beeldscherm om op te werken. Met 400 nits heb je bovendien een schermhelderheid die hoog genoeg ligt en de randen zijn met hun 4 millimeter dun genoeg zodat je je ook daar niet aan stoort. Bovenaan is er iets meer plaats voorzien voor de middelmatige camera, die voorzien is van een privacyluikje.

Intern valt er ook heel wat te beleven bij deze ExpertBook B9 en dat komt natuurlijk door de aanwezigheid van de nieuwe 11e generatie Intel Core i7 1185G7-processor, Iris Xe graphics, 32GB RAM en maar liefst 4TB opslag zoals dat in ons testexemplaar te vinden is.

Met deze configuratie haalden we in GeekBench een single-core score van 1512 en multi-core score van 5294. De B9400 lijkt zich op de Benelux-markt echter te beperken tot een Intel Core i7 1165G7 CPU, 8 of 16GB RAM en 512GB of 1TB opslag. Hiermee komt de laptop theoretisch in lijn te liggen met de prestaties van de ZenBook UX371, die in GeekBench resultaten van 1376 en 4244 wist te halen.

Ons besluit daar was dat de 11e generatie Intel-processoren uitblinken in single-core prestaties, maar verslagen worden door de multi-core scores van de AMD Ryzen 4000 CPU’s, zoals we die in de ZenBook UM425 zagen. De ExpertBook B9 is echter niet beschikbaar met AMD CPU en dat zorgt ervoor dat je in dit geval moet beslissen of je de vele extra’s van de ExpertBook wil of eerder voor een minder uitgeruste, maar goedkopere ZenBook wil kiezen.

Batterijduur

Een zakelijke laptop wil je natuurlijk de hele dag met je mee kunnen nemen en dat mag geen probleem zijn met de ASUS ExpertBook B9. Op de instelling betere batterij met de helderheid op 100 procent zagen we een video afspeeltijd van 9-10 uur. Bij kantoorwerk kan je gelijkaardige en zelfs betere prestaties verwachten. Bovendien kan je dankzij fast-charge al tot 60 procent opladen in 49 minuten.

Daarmee voldoet de laptop aan de eisen om het Intel Evo-certificaat te krijgen. Intel EVO stelt minimumvereisten voor laptops met een 11e generatie processor en Intel Iris Xe grafische kaarten. Zo moet een laptop met FHD-display minsten 9 uur meegaan en moet je minimum voor 4 uur batterij kunnen bijladen in 30 minuten. De laptop moeten ook binnen 1 seconde uit de slaapstand kunnen komen. Geen van deze zaken bleek een uitdaging voor deze ExpertBook.

Wat biedt de ASUS ExpertBook nog meer?

We hebben het al gehad over het antireflectiescherm en de extra poorten, maar er zijn nog redenen om voor een ExpertBook B9 te kiezen. Zo is de laptop bijvoorbeeld voorzien van een vingerafdrukscanner om makkelijk in te kunnen loggen en is er ondersteuning voor Windows Hello. ASUS maakt ook gebruik van AdaptiveLock, een eigen technologie die detecteert wanneer je rechtstaat en het scherm meteen uitschakelt. Het werkt dus als een nabijheidssensor en kan je kostbare batterij besparen. Met de nadruk op kan, want in ons geval bleek de functionaliteit niet te werken. Nochtans was alles correct ingesteld in de MyASUS-app en waren alle drivers up-to-date. In ons geval gaat het wel om een engineering sample, dus mogelijk ligt daar de oorzaak. Windows Hello werkte wel prima en we zien dan ook weinig reden waarom AdaptiveLock het niet zou doen. Als het werkt, zien wij alvast de voordelen ervan op de werkvloer.

Een andere reden om voor de ExpertBook te kiezen is de uitbreidbaarheid ervan. Wil jij ook 4TB aan opslag? Dan kan je de opslag van je laptop uitbreiden via twee m.2 SSD-sloten. Een expert hoef je hiervoor niet te zijn, maar je moet wel even de onderkant van je laptop eraf schroeven.

Lukt dat niet, dan kan je misschien hulp vragen aan Alexa, want de digitale assistent is aanwezig, samen met een eigen lichtbalk om haar status weer te geven. Hoewel ik persoonlijk fan ben van Alexa, is ze bij ons veel minder populair dan in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk. Een doorslaggevende factor om voor de ZenBook te kiezen zou ik het dan ook niet noemen, maar ze kan je helpen bij het afspelen van muziek, het controleren van bepaalde smart home-apparaten, het instellen van herinneringen en veel meer.

Ben je vaak onderweg, dan is het belangrijk om weten dat de ASUS ExpertBook B9 ook tegen een stootje kan. Zo mag er tot 30 kilogram druk uitgeoefend worden op het deksel zonder dat het LCD-paneel zal breken, moet hij een val van maximaal 1m20 overleven en kan hij tegen extreem warme en extreem koude temperaturen. Bovendien kunnen de toetsen meer dan 10 miljoen aanslagen verwerken, gaan de scharnieren makkelijk 50.000 keer open en dicht en kan je je lader tot 5.000 keer aansluiten zonder dat de poort het begeeft. We hebben het zelf niet getest omdat ook technologie recht heeft om respectvol behandeld te worden, maar we kunnen wel zeggen dat de ExpertBook overal zeer kwalitatief en stevig aanvoelt, dus we zien dan ook geen reden om deze claims in twijfel te trekken.

Voor we afsluiten nog even een complimentje naar ASUS toe omtrent de verpakking. Deze ziet er niet alleen goed uit, maar is ook functioneel. De doos waar de lader in zit kan immers hergebruikt worden als laptophouder. Dit is mogelijk dankzij het ergolift-scharnier, dat het toetsenbord van de tafel tilt en zorgt voor een betere type-ervaring en ventilatie, maar tegelijk ook dient als ankerpunt zodat de laptop niet wegschuift. De steun ziet er even minimalistisch uit als de laptop zelf en we vonden het hoogteverschil enorm handig wanneer we een extern display, muis en toetsenbord aansloten.

ASUS ExpertBook B9400: Eindoordeel

Deze ExpertBook slaat in zijn opzet om een meerwaarde te bieden aan de zakelijke gebruiker. Met zijn 880 gram en 15 millimeter dikte is hij enorm compact en draagbaar, waardoor je hem overal mee naartoe kan nemen. Verder is de laptop uitbreidbaar, op verschillende manieren extra te beveiligen en voorzien van de laatste nieuwe technologieën. Aan prestaties is er dankzij de laatste nieuwe chipset ook geen gebrek. Fotobewerking is daardoor prima mogelijk en zelfs wat video editing is mogelijk. Gamen zal je er niet op doen, maar als entertainment-apparaat zal hij je ook na de kantooruren niet teleurstellen.