ASUS lanceert 2-in-1 Windows-laptop VivoBook 13 Slate OLED

ASUS heeft al langer een aanbod van twee-in-één laptops, waaronder de ZenBook Flip S, maar een exemplaar met afneembaar toetsenbord zagen we nog niet eerder. Daar komt echter verandering in met de VivoBook 13 Slate OLED (T3300) die vandaag werd voorgesteld tijdens het ‘Wow the World”-evenement op YouTube.

(Image credit: ASUS)

Laptop of OLED-tv?

Het apparaat werd geïntroduceerd als ideaal voor werk én entertainment, zodat je niet langer meerdere apparaten nodig hebt. Hiervoor werd er door ASUS voorzien in een OLED touchscreen met Pantone-validatie voor kleuraccuraatheid en Dolby Vision, de HDR-standaard die vaak gebruikt wordt in televisies, met als doel kleuren zo accuraat mogelijk te tonen. Het display heeft een contrastratio van 1.000.000:1, goed voor extra veel detail in zelfs de donkerste beelden. Om de entertainment-ervaring compleet te maken is er ook voorzien in Dolby Atmos-audio en WiFi 6.

Het toetsenbord van de VivoBook 13 Slate OLED heeft een mega-size touchpad en is volledig afneembaar, zodat de laptop in een handige tablet verandert. Hiervoor is een kickstand voorzien om het toestel in een hoek tot 170 graden te kunnen gebruiken. Beide delen samen wegen 785 gram en de slate meet 30,9 x 19 x 0,79 centimeter.

Om ook op werk of school een impact te maken is de VivoBook 13 Slate OLED voorzien van een quad-core 3.3 GHz Intel CPU en wordt de ASUS Pen 2.0 meegeleverd, die niet snel verloren zal gaan dankzij de magnetische pennenhouder. De batterij moet ongeveer negen uur meegaan, wat wil zeggen dat je tijdens je werkdag niet moet bijladen, al kan het wel via eender welke usb-c-lader.

(Image credit: ASUS)

Prijs en beschikbaarheid

Helaas is het nog even wachten op de VivoBook 13 Slate OLED. Een lancering staat immers pas gepland voor ergens in 2022. Ook een prijs werd niet vermeld.