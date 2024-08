Zoom senza paura: fino a un milione di partecipanti in una chiamata

La prossima grande telefonata aziendale di Zoom potrebbe essere un vero e proprio blockbuster dopo che l'azienda ha annunciato un importante aggiornamento della capacità delle chiamate.

La piattaforma di videoconferenza sarà ora in grado di supportare fino a un milione di partecipanti per un singolo webinar, dato che le chiamate Zoom continuano a essere un mezzo popolare per le organizzazioni per raggiungere un pubblico più vasto.

L'azienda afferma che l'espansione contribuirà a "trasformare il modo in cui vengono condotte le comunicazioni su larga scala", consentendo a host e pubblico di tutto il mondo di interagire senza soluzione di continuità, ovviamente a condizione che la connessione a Internet sia sufficientemente buona.

Più zoom per tutti

(Image credit: Zoom)

Questa novità fa parte di una serie di nuove opzioni di webinar offerte da Zoom, che si aggiungono alle opzioni di abbonamento mensile e annuale ai webinar.

In futuro, i clienti potranno scegliere webinar da 10.000, 50.000, 100.000, 250.000 o il massimo livello di un milione di partecipanti. Zoom afferma che i suoi webinar possono ospitare sessioni della durata massima di 30 ore e presentare fino a un migliaio di video panelist interattivi, offrendo ai partecipanti un'esperienza di conferenza completa.

I clienti riceveranno il supporto del team Event Services di Zoom per assicurarsi che l'evento si svolga senza intoppi e potranno accedere a una serie di analisi e rapporti sulle prestazioni del pubblico per migliorare gli eventi futuri.

L'azienda afferma che la nuova esperienza di webinar può essere utile non solo alle grandi aziende, che ora potranno ospitare chiamate con l'intera forza lavoro, ma anche alle organizzazioni del settore pubblico che desiderano comunicare con popolazioni ampie e diversificate, o persino alle aziende di intrattenimento o alle celebrità che desiderano raggiungere il maggior numero possibile di fan.

"L'offerta di webinar a capacità ampliata di Zoom sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni possono connettersi e coinvolgere senza problemi un pubblico massiccio", ha dichiarato Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom.

"Ora gli organizzatori di eventi hanno la flessibilità e il potere di ospitare esperienze veramente interattive su una scala senza precedenti e la possibilità di acquistare webinar monouso di grandi dimensioni".