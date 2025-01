TeamGroup: in arrivo una nuova scheda SDXC da 2TB con velocità record per professionisti

Qualche mese fa, SanDisk ha lanciato una scheda di memoria SD Extreme Pro da 2 TB con velocità di lettura fino a 250 MB/s e di scrittura fino a 150 MB/s, capace di contenere oltre 2.800 minuti di video 4K UHD.

Ora TeamGroup ha presentato una scheda T-Create Expert SDXC UHS-II U3 V90, anch'essa da 2 TB, pensata per fotografi e videografi professionisti. Offre prestazioni superiori, con velocità di lettura fino a 300 MB/s e scrittura fino a 260 MB/s, oltre a funzioni per garantire affidabilità in ambienti difficili.

Recupero dati gratuito

La scheda di memoria T-Create Expert SDXC UHS-II U3 V90 di TeamGroup è certificata V90, garantendo prestazioni elevate per l'acquisizione fluida di video 8K, 4K Ultra-HD, 3D e file RAW. È compatibile con apparecchiature professionali come fotocamere cinematografiche, mirrorless, DSLR e full-frame. Ad esempio, sulla Canon EOS C400 può registrare in 6K a 59,94P per due ore e otto minuti con un bitrate massimo di 2.190 Mbps.

Oltre alle elevate capacità e velocità, la scheda è progettata per resistere a condizioni estreme. Ha una classificazione IP67 per polvere e acqua, è testata contro urti, vibrazioni, raggi X e temperature estreme. Include anche un servizio di recupero dati gratuito durante il periodo di garanzia, offrendo maggiore sicurezza per i creatori.

Sebbene sia la prima scheda SD da 2 TB di TeamGroup, l'azienda ha già lanciato una microSDXC da 2 TB recensita a giugno 2024, con velocità di lettura di 170 MB/s e scrittura fino a 160 MB/s, classificata V30.

I prezzi e la disponibilità della T-Create Expert SDXC da 2 TB non sono ancora noti, ma ulteriori informazioni saranno presto disponibili sul sito ufficiale di TeamGroup.