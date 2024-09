Questo portatile MSI è impressionante in tutto, anche nel prezzo

MSI ha lanciato in sordina il Prestige 13 AI+ Evo A2VM, un laptop superleggero destinato a professionisti e creativi.

Presentato per la prima volta all'IFA 2024, il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core Ultra 9 288V (che offre fino a 48 NPU TOPS e un totale di 120 AI TOPS), abbinato alla grafica Intel Arc 140V.

Il dispositivo, disponibile nel colore Stellar Gray, è dotato di 32 GB di memoria LPDDR5x-8533. Come per tutti i processori Intel Lunar Lake, la RAM viene fornita insieme al processore e non può essere aggiornata, purtroppo. È invece possibile aggiornare l'SSD PCIe Gen4 da 1 TB , un'ottima notizia per gli utenti che hanno bisogno di più spazio di archiviazione.

Potenza pura

Con dimensioni di 299 x 210 x 16,9 mm e un peso di soli 0,99 kg, il Prestige 13 AI+ Evo è dotato di uno chassis in lega di magnesio e alluminio costruito con la tecnologia Advanced Thixomolding, che secondo MSI garantisce durata e portabilità. Dispone di un display OLED da 13,3 pollici 2,8K (2880x1800).

Il Prestige 13 AI+ Evo è dotato di una batteria da 75Whr e offre una discreta selezione di porte, tra cui due Thunderbolt 4 (con DisplayPort e Power Delivery 3.0), una porta USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta HDMI 2.1 (che supporta 8K a 60Hz e 4K a 120Hz), un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. La connettività wireless è affidata a Intel Killer BE Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

MSI afferma che il suo AI Engine è in grado di rilevare automaticamente gli scenari dell'utente e di regolare le impostazioni hardware per ottimizzare le prestazioni nelle varie attività. La webcam IR da 5MP (30fps@1944p) con otturatore fisico incorpora la tecnologia 3D Noise Reduction+ (3DNR+) e AI Noise Cancellation Pro. L'audio è gestito da 2 altoparlanti da 2W.

EXcaliberPC offre attualmente il Prestige 13 AI+ Evo A2VMG, con processore Intel Ultra 7-258V, 32GB di RAM e SSD da 1TB, al prezzo di 1.399 dollari (il prezzo per l'Italia non è ancora disponibile), con spedizioni previste a partire dal 24 settembre 2024. Altre configurazioni con il più potente processore Ultra 9 arriveranno probabilmente entro la fine dell'anno.