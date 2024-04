Perché il WiFi 7 è il futuro della tecnologia wireless e cosa cambia rispetto al WiFi 6

Il WiFi 7 è un salto di qualità netto rispetto a WiFi 6 e WiFi 6E. Con velocità più elevate, latenza più bassa e significativi aumenti di capacità, WiFi 7 rappresenta un'importante evoluzione della tecnologia wireless. Ha molto in comune con WiFi 6 e WiFi 6E, ma con alcuni miglioramenti significativi per soddisfare le crescenti esigenze di dati degli utenti domestici e aziendali.

Ora che i router WiFi 7 autonomi e i router WiFi 7 mesh sono disponibili sul mercato, proviamo a capire cosa è cambiato, cosa è rimasto invariato e cosa bisogna considerare prima di effettuare il passaggio al WiFi 7.

Cosa c'è di nuovo nello standard WiFi 7?

La caratteristica principale di WiFi 7 è una prestazione notevolmente più veloce rispetto a WiFi 6. Il throughput totale fino a 46 Gbps è 4,8 volte superiore a quello di WiFi 6, con velocità 2,4 volte superiori a parità di configurazione WiFi.

Poiché i provider di servizi Internet (ISP) continuano a offrire connessioni Internet più veloci a casa e nelle aziende, WiFi 7 garantisce che la rete locale abbia la capacità sufficiente per supportare la maggiore velocità di download. Questi miglioramenti di velocità sono possibili grazie a due importanti aggiornamenti: il raddoppio dell'ampiezza del canale da 160Hz a 320Hz e una maggiore densità di dati, che aumenta la quantità di dati che possono essere codificati in un segnale radio.

Gary Newson Social Links Navigation Direttore vendite EMEA di NETGEAR.

Maggiore larghezza di banda

Ogni banda WiFi opera in bande più piccole di 20/40/80/160MHz MHz per la connessione a singoli dispositivi. WiFi 7 raddoppia la larghezza di banda a 320 MHz. In pratica, raddoppia la velocità del WiFi per i singoli dispositivi e aggiunge molta più larghezza di banda per supportare più dispositivi.

Maggiore densità di dati

WiFi 7 aumenta non solo la velocità e la larghezza di banda, ma anche la quantità di dati che possono essere codificati su un segnale radio. Questo è misurato da uno standard noto come modulazione di ampiezza in quadratura (QAM). Mentre il limite QAM del WiFi 6 era di 1024, il WiFi 7 ne offre ben 4096 (o 4K; lo standard è noto anche come 4K QAM), aumentando le velocità di picco per incrementare il throughput. Ogni simbolo trasmesso può ora trasportare 12 bit anziché 10, il che significa una velocità di trasmissione teorica superiore del 20%.

Sia la maggiore larghezza di banda del canale (320 MHz) che la maggiore densità di dati (4K QAM) spiegano il miglioramento di 2,4 volte della velocità del WiFi tra WiFi 6 e WiFi 7.

Multi-Link Operation (MLO)

Lo standard WiFi 6 (e le generazioni precedenti) può supportare le bande WiFi a 2,4GHz e 5GHz. Una delle principali caratteristiche del WiFi 6E è stata l'aggiunta di una banda a 6GHz, che offre un nuovo modo di connettersi senza la congestione di 2,4GHz o 5GHz, un vero e proprio vantaggio nelle aree urbane con molte reti WiFi nel raggio d'azione. Tuttavia, fino ad ora un punto fermo della tecnologia WiFi è stato il requisito che un client può connettersi solo utilizzando una di queste bande.

Con WiFi 7 le cose cambiano: i router sono in grado di connettersi a un dispositivo client attraverso due bande diverse. Immaginate due autostrade che portano a destinazione. L'MLO è simile a dare a queste autostrade la flessibilità di distribuire il traffico su entrambi i percorsi o di spostare rapidamente il traffico da un'autostrada all'altra se una si congestiona.

I sistemi mesh traggono particolare vantaggio dall'MLO, in quanto consente a un router e a un satellite, entrambi in grado di trasmettere simultaneamente su due bande diverse, di ottenere le migliori prestazioni possibili. Questa funzione è molto utile anche per passare da una banda all'altra sul dispositivo mobile senza perdere la connessione. Se si sta effettuando una chiamata Zoom e si cammina dal centro della casa al giardino, WiFi 7 consentirà al dispositivo di passare da 6GHz a 5GHz a 2,4GHz senza perdere la chiamata o il buffering.

Utilizzo flessibile dei canali

Una limitazione fondamentale del WiFi è che qualsiasi tipo di interferenza ha un impatto sull'intero canale. Tuttavia, utilizzando il "puncturing", se una porzione di canale viene colpita da interferenze, è possibile bloccare solo quella porzione, continuando a utilizzare il resto del canale per il trasferimento dei dati. Questo rende il WiFi più resistente alle interferenze e garantisce che il flusso e la latenza critici non vengano influenzati.

Yornando all'esempio dell'autostrada, con il WiFi 6, una buca in una corsia può renderla inutilizzabile, ma con il WiFi 7 è possibile bloccare la buca, girare intorno e continuare a utilizzare il resto della corsia.

Cosa non è cambiato?

Con le incredibili specifiche di WiFi 7, è facile trascurare il fatto che si basa su funzionalità e infrastrutture già presenti in WiFi 6 e WiFi 6E. Come già detto, WiFi 6E e WiFi 7 offrono entrambi le stesse tre bande, compresa la velocissima banda a 6GHz. Entrambi offrono un'enorme larghezza di banda. I fornitori di tecnologia stanno ancora giocando a rimpiattino con il WiFi 6E e il WiFi 7, e attualmente vengono introdotti nuovi dispositivi per sbloccare il pieno potenziale di entrambi gli standard.

Attualmente, la maggior parte dei dispositivi mobili in uso si affida ancora al WiFi 6 o a standard precedenti. I più recenti iPhone 15, iPhone 15 Pro e i computer portatili MacBook Pro di Apple supportano ora il WiFi 6E e la tecnologia è disponibile su molti dei più recenti computer portatili Windows e telefoni Android. Il WiFi 7 è il futuro e ci aspettiamo che lo standard venga adottato rapidamente sui nuovi computer portatili e telefoni. Sono già stati annunciati portatili da gioco, schede madri per PC desktop e telefoni con WiFi 7, e la tendenza è destinata a continuare. Quindi, investire in un mesh o in un router con WiFi 7 ora è certo di garantire solide prestazioni wireless per il prossimo futuro.

Gli utenti esigenti che hanno intenzione di rendere la propria rete domestica a prova di futuro per i prossimi due anni dovrebbero considerare l'adozione di dispositivi WiFi 7 quando saranno disponibili. I giocatori seri apprezzeranno la bassa latenza e la rapidità di risposta dello standard. Coloro che si dedicano frequentemente alla VR/AR trarranno vantaggio dalle incredibili velocità e dalla bassa latenza di WiFi 7. E chi vuole sempre l'ultimo grido, saprà che la sua rete sarà pronta a sfruttare al meglio i suoi futuri acquisti per un bel po' di tempo.

WiFi 7 per le aziende

Sebbene gli utenti domestici siano più propensi ad adottare le ultime tecnologie, le prestazioni wireless più veloci e l'orientamento al futuro sono fondamentali anche per le piccole e grandi imprese. WiFi 7 aumenterà la capacità e la larghezza di banda per supportare un maggior numero di dispositivi wireless in un'azienda, migliorando le prestazioni e la produttività.

Ma per le aziende sono importanti anche l'affidabilità della rete, la sicurezza e la facilità di amministrazione e implementazione. I responsabili IT sono naturalmente cauti nell'introdurre rischi negli ambienti di lavoro. La ratifica finale e la certificazione dello standard WiFi 7 nel gennaio 2024 è quindi importante per garantire un set di funzionalità coerente in tutti i dispositivi.

Telecamere IP, access point, dispositivi IoT, router aziendali e altro ancora potranno beneficiare delle migliori prestazioni offerte dal WiFi 7, insieme ai laptop e ai telefoni client dei lavoratori. Il WiFi 7 migliorerà le prestazioni della tecnologia wireless industriale e introdurrà nuove applicazioni grazie al suo throughput aggiuntivo, che potrebbe migliorare l'efficienza di intere aziende.

