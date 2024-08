Microsoft rivoluziona la comunicazione: focus su cloud e AI per il futuro

Microsoft ha annunciato una serie di modifiche significative alla struttura di rendicontazione dei ricavi trimestrali, con l'obiettivo di fornire agli investitori una comprensione più chiara della sua attività di cloud computing.

Le modifiche dovrebbero riflettere meglio le prestazioni di Azure, il concorrente di Microsoft rispetto ad Amazon Web Services e Google Cloud.

Gli aggiustamenti di Microsoft fanno parte di una più ampia riorganizzazione dei segmenti di rendicontazione dell'azienda, pensata per allinearsi all'evoluzione del modello di business della società.

Microsoft sottolinea i successi di cloud e AI

Tra le modifiche, lo spostamento dello strumento di analisi dei dati Power BI e del gruppo Enterprise Mobility and Security dalla metrica di crescita di Azure per enfatizzare i ricavi basati sul consumo. Tuttavia, i ricavi derivanti dalla ricerca e dalla pubblicità di notizie, in precedenza appartenenti al segmento More Personal Computing, saranno ora inclusi nella metrica di Azure.

L'azienda ha inoltre riorganizzato il segmento Productivity and Business Processes per includere alcuni servizi precedentemente classificati nell'unità Intelligent Cloud, insieme ad alcuni prodotti commerciali Windows e servizi cloud della categoria More Personal Computing.

Microsoft spera che i cambiamenti aiutino gli investitori a comprendere meglio i flussi di entrate in un'epoca di intelligenza artificiale e cloud computing. L'azienda ha registrato un fatturato di 64,7 miliardi di dollari nello scorso trimestre, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.

"Come azienda di piattaforme, siamo concentrati nel soddisfare le esigenze mission-critical dei nostri clienti attraverso le nostre piattaforme su scala attuale, assicurandoci allo stesso tempo di guidare l'era dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato il CEO Satya Nadella.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tuttavia, se da un lato i cambiamenti sono stati pensati per fornire una maggiore trasparenza sui mercati emergenti, dall'altro alcuni hanno espresso il timore che l'azienda possa utilizzare questo cambiamento per oscurare la salute di altre attività, come il sistema operativo Windows e il software di produttività Microsoft Office .