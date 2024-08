Microsoft annuncia un evento, parlerà di Crowdstrike?

Come cambiare la dimensione del testo in Windows 11

Microsoft ha rivelato che ospiterà un importante evento sulla sicurezza che la vedrà rivelare ulteriori informazioni sul recente guasto di CrowdStrike, ma solo a un pubblico selezionato.

L'azienda si unirà a CrowdStrike in occasione del Windows Endpoint Security Ecosystem Summit, che si terrà presso la sede centrale di Microsoft a Redmond il 10 settembre.

L'evento segnerà la prima volta che le due aziende hanno parlato pubblicamente dell'interruzione del servizio, che ha messo offline milioni di dispositivi e ha creato scompiglio nelle aziende di tutto il mondo.

Evento di sicurezza Microsoft

L'evento vedrà anche "i principali partner che forniscono tecnologie per la sicurezza degli endpoint" riunirsi per "discutere di come migliorare la resilienza e proteggere le infrastrutture critiche dei clienti comuni", ha dichiaratoAidan Marcuss, Corporate Vice President, Microsoft Windows and Devices, nel suo annuncio ufficiale.

"Il nostro obiettivo è quello di discutere i passi concreti che tutti noi faremo per migliorare la sicurezza e la resilienza dei nostri clienti comuni".

Microsoft ha dichiarato che i rappresentanti governativi saranno invitati insieme ad altre aziende tecnologiche, ma sembra che il contenuto dell'evento rimarrà segreto: l'annuncio di Marcuss afferma che l'azienda condividerà solo gli aggiornamenti sulle conversazioni che si terranno dopo l'evento.

Marcuss ha aggiunto che l'incidente di CrowdStrike ha offerto "importanti lezioni" da applicare a Microsoft come ecosistema e che le discussioni saranno incentrate sul "miglioramento della sicurezza e delle pratiche di implementazione sicure, sulla progettazione di sistemi per la resilienza e sulla collaborazione come una fiorente comunità di partner per servire al meglio i clienti ora e in futuro".

L'evento sarà seguito con attenzione in tutto il mondo, poiché ci sono ancora molte domande in attesa di risposta dopo l'interruzione del luglio 2024. In cima alla lista ci saranno i dettagli precisi su come l'interruzione sia stata in grado di colpire così tanti dispositivi in tutto il mondo e su cosa le due aziende intendono fare per garantire che un simile incidente non si ripeta mai più.

Si chiede inoltre di sapere con esattezza quanti dispositivi sono stati colpiti, dopo che Microsoft si è rimangiata la stima iniziale, e cosa sta facendo l'azienda per ridurre la sua dipendenza da singole società di sicurezza.