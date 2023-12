Gmail implementa una nuova funzione per tenere alla larga gli spammer

Liberare la casella di posta elettronica del lavoro (o personale) dai messaggi indesiderati è molto più facile grazie all'ultimo aggiornamento di Gmail.

Il popolarissimo servizio di posta elettronica Google ha introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di eliminare in modo molto più rapido e intuitivo le e-mail ripetute da account quali newsletter, negozi o altri tipi di offerte e promozioni con un solo clic.

Come segnalato da 9to5google, con l'aggiornamento i messaggi Gmail presentano un'opzione di "annullamento" posta nell'intestazione dell'e-mail stessa che facilita il blocco di altri messaggi da un determinato mittente.

Niente più spam

La nuova opzione di cancellazione, indicata come "unsuscribe", è più visibile e di facile accesso essendo posta di fianco al mittente in grassetto blu, invece del messaggio grigio sottolineato che appariva in precedenza.

Questa compare solo su determinate mail, ad esempio qualora siate iscritti a una newsletter o se il mittente invia quotidianamente un certo numero di messaggi a utenti Gmail.

Facciamo un esempio. Avete un contatto Linkedin che vi invia continuamente messaggi di posta e volete bloccarli velocemente:

(Image credit: Marco Silvestriq)

La voce "unsuscribe" che abbiamo evidenziato (in giallo) è ben visibile e consente di effettuare l'operazione con un semplice clic.

Selezionandola, apparirà un messaggio di conferma: Google "cancellerà l'iscrizione per voi inviando un'e-mail dal vostro account di posta elettronica".

Google ha annunciato per la prima volta l'intenzione di rendere più facile l'annullamento dell'iscrizione nell'ottobre 2023, come parte della sua campagna per evitare che gli utenti vengano bombardati dallo spam.

Le nuove misure si concentrano in particolare sui mittenti che inviano messaggi a più di 5.000 indirizzi Gmail al giorno, ai quali sarà richiesto di adottare misure SPF e DKIM.

La notizia arriva poco dopo che Google ha annunciato anche un nuovo strumento di sicurezza per aiutare a mantenere le caselle di posta Gmail libere dallo spam. Il sistema Resilient and Efficient Text Vectorizer (RETVec), secondo quanto riferito, migliorerà la capacità di Gmail di individuare le e-mail di spam che nascondono caratteri invisibili, sostituzioni LEET (3xpl4in3d invece di explained, ad esempio), errori di battitura intenzionali e altro ancora.

RETVec supporterà più di 100 lingue e potrà essere utilizzato in diversi scenari, tra cui quello dei dispositivi mobili, del web e della classificazione dei testi su larga scala.

Il servizio di posta elettronica ha inoltre recentemente annunciato l'aggiunta della funzione "Seleziona tutto" all'app Gmail per Android, che consente agli utenti di selezionare istantaneamente fino a 50 e-mail nella casella di posta o i risultati di una ricerca, in modo da consentire agli utenti di liberare rapidamente la casella dai messaggi vecchi o indesiderati.