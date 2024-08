Gli strumenti digitali cambiano il modo in cui si chiede un mutuo, ecco come

L'attuale processo ipotecario è impegnativo per tutte le parti coinvolte. Per i clienti, l'acquisto di una casa è probabilmente l'acquisto più importante della loro vita. L'effetto a catena è che la pressione sui fornitori di mutui per fornire un servizio fluido e di supporto è intensa, e le emozioni dei clienti spesso comprensibilmente aumentano. Con l'integrazione della tecnologia in così tante aree della vita del pubblico, iclienti di non hanno più la pazienza di sopportare processi obsoleti e sistemi macchinosi.

Si ritiene che i mutui siano stati introdotti in Gran Bretagna già nel XII secolo. Il concetto iniziale era che la vostra proprietà sarebbe stata usata come garanzia per i vostri debiti. I titoli di proprietà vi sarebbero poi stati restituiti una volta che i vostri debiti fossero stati completamente ripagati nel tempo.La domanda che ci si pone ora è: come possono gli istituti di credito ipotecario abbracciare la tecnologia del XXI secolo per aiutare a risolvere problemi che affondano le loro radici nel XII secolo? La vita dei clienti e dei prestatori può essere semplificata. La risposta sta nella trasformazione digitale.

Cosa si può fare per salvare la giornata?

I broker ipotecari che vogliono offrire una migliore esperienza ai clienti devono utilizzare la vasta gamma di strumenti digitali disponibili per semplificare i processi e le procedure. Le organizzazioni hanno bisogno di sistemi migliori per organizzare, accedere e gestire i propri dati. La raccolta e l'analisi più accurata deidati di consente agli istituti finanziari di prendere decisioni più informate sul tipo di mutuo più adatto, accelerando i tempi.

Esploreremo quattro pilastri fondamentali che sosterranno la trasformazione digitale nel settore dei mutui.

Iperautomazione

L'iperautomazione sarà la chiave per migliorare l'esperienza totale e per guidare l'eccellenza operativa all'interno delle istituzioni finanziarie. Molte banche hanno già investito in qualche forma di automazione, ma nella maggior parte dei casi le soluzioni single-point sono dedicate a un compito specifico. Questo può portare a processi disarticolati. Per ottenere un'efficienza operativa ottimale, è necessario un approccio più lungimirante. Le soluzioni end-to-end che automatizzano le attività manuali, l'inserimento dei dati e l'instradamento delle revisioni/approvazioni, oltre a integrarsi con altri processi e applicazioni principali, consentiranno operazioni più armoniose.

L'iperautomazione delle attività interne consentirà ai fornitori di mutui ipotecari di concentrarsi maggiormente sulla fornitura di un servizio clienti personalizzato, migliorando notevolmente l'esperienza dei clienti.

L'adozione di un potente motore di orchestrazione dei processi è fondamentale per gli sforzi di iperautomazione. Questi strumenti possono colmare le lacune tra l'origination dei mutui e altre applicazioni aziendali, accelerando i flussi di lavoro di sottoscrizione e revisione dei mutui. Ad esempio, utilizzando un solido motore diorchestrazione dei processi , un'organizzazione può fornire un'interfaccia web ai clienti o ai broker per presentare le domande di mutuo con la documentazione di supporto.

Dopo il primo giro di interviste, l'organizzazione potrebbe quindi inviare i dati direttamente al software bancario di base e al sistema di erogazione dei prestiti per l'elaborazione, eliminando l'inserimento manuale e la duplicazione dei dati. Fornire ai dipendenti l'accesso alle informazioni in tempo reale, direttamente dal software bancario di base, potrebbe essere di grande aiuto quando si fa riferimento alle informazioni ipotecarie e personali dei clienti, il tutto da un'unica interfaccia.

Intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (AI) sta aprendo le porte del paradiso dei mutui. Man mano che gli istituti finanziari continuano a integrare l'IA nei loro sistemi e processi, possiamo aspettarci un'esperienza più snella. I chatbot AI stanno diventando sempre più comuni nei servizi finanziari, consentendo ai clienti un'assistenza 24/7 senza tempi di attesa. I chatbot possono anche offrire un'esperienza più guidata durante la revisione dei moduli o la ricerca nei siti web. Anche i moduli lunghi potrebbero appartenere al passato, poiché l'intelligenza artificiale assisterà nella compilazione e nell'archiviazione automatica dei documenti.

L'utilizzo dell'IA consentirà inoltre alle organizzazioni finanziarie di ridurre le attività amministrative ripetitive di back-office, come l'acquisizione e la migrazione dei dati, permettendo ai dipendenti di fornire un servizio clienti più rapido.

Adozione del cloud

Molte istituzioni finanziarie hanno storicamente opposto resistenza allo spostamento di informazioni sensibili verso servizi di cloud computing. Tuttavia, con l'evoluzione delle pratiche di sicurezza e gli ingenti investimenti dei fornitori di cloud in strumenti avanzati di rilevamento delle minacce, le aziende si orientano sempre più verso soluzioni basate sul cloud. Il passaggio alcloud di offre anche una manutenzione del software e aggiornamenti di sicurezza più snelli e convenienti.

Ciò si tradurrà in una maggiore resilienza e continuità per i clienti. Inoltre, favorirà la scalabilità del settore, liberando risorse IT per concentrarsi su soluzioni ad alto impatto.

Integrazioni di sistema

La prossima fase della trasformazione digitale per molte istituzioni finanziarie prevede l'integrazione dei sistemi principali per ridurre ulteriormente le attività manuali e l'inserimento dei dati. Il processo ipotecario è ancora carico di attività macchinose come la verifica del reddito e la raccolta dei documenti, molte delle quali devono essere eseguite più volte a causa della mancanza di integrazione dei dati. La connessione dei sistemi crea un'esperienza priva di attriti per i dipendenti e i clienti; nel frattempo, le organizzazioni possono mantenere un'unica fonte di verità e mitigare i rischi derivanti dalla presenza di dati archiviati in più luoghi.

L'integrazione della fonte unica di verità di un'organizzazione con il software bancario di base e con i sistemi di erogazione dei prestiti, ad esempio, può consentire agli specialisti dei mutui di accedere alle informazioni in tempo reale, indipendentemente da dove sono archiviate, senza dover cambiare applicazione.

In definitiva, lo snellimento di questi processi può anche portare a una sottoscrizione più rapida, a controlli del credito più veloci e a revisioni e approvazioni più fluide, fattori di differenziazione competitiva cruciali in un mercato immobiliare in rapida evoluzione.

Un futuro più luminoso

Non vi sorprenderà sapere che il termine "ipoteca" deriva dalle parole francesi "Mort" che significa morte e "Gage" che significa pegno. Esatto, un pegno di morte. Tuttavia, le cose non sono mai state così oscure come suggerisce il nome, e l'opportunità di migliorare le cose è esponenziale. Con i tempi in cui le informazioni venivano inviate via fax, ormai lontani, i broker ipotecari e le banche possono iniziare a offrire un percorso ipotecario più agevole ai potenziali proprietari di casa del futuro.

Utilizzando strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale, i rappresentanti del servizio clienti possono recuperare rapidamente un documento o una copia di una firma direttamente da un sistema basato su cloud.Se il settore dei mutui continua a trasformare digitalmente le operazioni, i benefici saranno percepiti da tutte le parti interessate, dai dipendenti ai clienti agli azionisti. Gli istituti finanziari innovativi stanno già migliorando l'esperienza del cliente con l'uso di strumenti di automazione dei processi basati su cloud e integrazioni.

Sebbene non sia sempre possibile eliminare ogni ostacolo, l'introduzione di strumenti digitali contribuirà a rendere il viaggio verso l'ottenimento di un mutuo molto più agevole. E non saranno solo i clienti a beneficiarne. Quando gli istituti di credito hanno a disposizione intuizioni chiare e strumenti che potenziano l'organizzazione, l'accesso e la gestione dei dati, sono ben attrezzati per offrire servizi più efficienti e intuitivi negli anni a venire.

