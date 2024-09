Gemini AI si espande: Google Workspace aggiunge nuove funzionalità per le aziende

Google ha annunciato che l'assistente generativo AI Gemini sarà incluso nei piani Google Workspace Business, Enterprise e Frontline, ampliando in modo significativo la base di utenti della piattaforma.

L'offerta promette la conformità con le politiche di sicurezza e privacy di un'organizzazione e controlli aggiuntivi per gli amministratori IT.

Aparna Pappu, GM e VP di Google Workspace, ha spiegato che l'azienda spera di rendere accessibili a un numero ancora maggiore di lavoratori i vantaggi di produttività ampiamente promessi da GenAI.

Gemini è ora disponibile per alcuni piani di Google Workspace

Chi desidera integrare Gemini nella suite di applicazioni per ufficio dovrà comunque acquistare un componente aggiuntivo, che costa 20 euro al mese su base annuale per l'abbonamento Gemini Business.

Essendo un prodotto incentrato sulle aziende, Google promette di non utilizzare i dati organizzativi, le richieste degli utenti o le risposte generate per addestrare o migliorare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Gli amministratori avranno anche il controllo su quanto tempo Gemini conserverà i contenuti generati dagli utenti, in modo che le aziende possano aderire alle loro politiche di conservazione dei dati.

Inoltre, le certificazioni SOC 1/2/3, ISO 27001 e ISO 27701, oltre al supporto HIPAA annunciato all'inizio del 2024, dovrebbero portare Gemini nelle mani di un maggior numero di utenti, soprattutto in settori altamente regolamentati come quello sanitario e finanziario.

In concomitanza con gli aggiornamenti di Gemini for Workspace, Google ha anche lanciato un nuovo strumento di consulenza sulla sicurezza, progettato per fornire agli amministratori consigli praticabili contro le minacce informatiche e altri problemi.

Secondo una ricerca interna sull'uso di Gemini, gli utenti hanno risparmiato in media 105 minuti a settimana. Tre quarti degli utenti giornalieri di Gemini hanno anche notato che la qualità del loro lavoro è migliorata.