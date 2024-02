Gemini AI arriva su Google Workspace per aiutarvi a lavorare più agilmente

Google sembra seriamente intenzionata a espandere la piattaforma Gemini AI ai suoi strumenti pensati per le aziende di tutte le dimensioni.

Come annunciato qualche giorno fa, l'azienda ha ufficialmente ribattezzato la sua offerta Duet AI per Google Workspace come Gemini per Google Workspace, il novo assistente AI che sarà disponibile in due nuovi piani di abbonamento pensati per le aziende: "Gemini Business" e "Gemini Enterprise".

Questo significa che i clienti che utilizzano software per ufficio come Google Docs, Sheets, Slides e Meet potranno ora usufruire degli strumenti Gemini AI per tutte le loro attività lavorative quotidiane.

Google Gemini for Workspace

"Nell'ultimo anno, più di un milione di persone e migliaia di aziende hanno utilizzato l'intelligenza artificiale generativa in Workspace non solo per incrementare la produttività, ma anche per fare cose che non avevano mai fatto prima", ha dichiarato Aparna Pappu, GM e Vicepresidente di Google Workspace in una nota diffusa dalla società sul suo blog.

"Non vediamo l'ora di vedere tutti i modi in cui Gemini aiuterà le persone a essere più creative, a incrementare la loro produttività e a trasformare il loro modo di lavorare".

Confermando le prime indiscrezioni dell'inizio della settimana, l'azienda ha anche rivelato i due piani tariffari disponibili per le aziende che desiderano mettere le mani su Gemini for Google Workspace.

Gemini Enterprise, che sostituisce l'attuale piano Duet AI for Workspace Enterprise, costa 30 dollari al mese per utente se si sceglie il piano annuale. Oltre a una serie di strumenti già annunciati per Workspace, come Help me write presente su Docs e Gmail, Enhanced Smart Fill in Sheets e Generazione immagini in Slides, il piano offre anche funzionalità aggiuntive per le chiamate Meet, dove Gemini è già in grado di tradurre le didascalie e presto prenderà anche appunti sulle riunioni.

Per le piccole imprese o le start-up è disponibile anche un piano Gemini Business a prezzo ridotto, al costo di 20 dollari al mese per utente, che offre l'accesso agli strumenti chiave di Gemini for Workspace menzionati sopra.

Le aziende potranno inoltre chattare con Gemini attraverso una nuova esperienza standalone, incentrata sulle imprese. Disponibile sia per i clienti Gemini Business che per quelli Gemini Enterprise, Gemini 1.0 Ultra nasce per fornire quelle che, secondo l'azienda, saranno "risposte più approfondite e documentate".

Google fa notare che la sua nuova offerta è protetta da un sistema di salvaguardia dei dati di livello aziendale, il che significa che le vostre conversazioni con Gemini non saranno utilizzate né per formare i suoi LLM né per scopi pubblicitari.

I nuovi piani Gemini sono già disponibili per le aziende e Google ha aggiunto che sta lavorando per portarli anche ai clienti del settore educativo nelle prossime settimane.