Ecco come i giganti dell'IA stanno combattendo i consumi esagerati legati all'Intelligenza Artificiale

Le aspettative e le preoccupazioni per i futuri sviluppi dell'intelligenza crescono di giorno in giorno, mentre le imprese si avvicinano sempre di più alla comprensione di questa tecnologia in rapida evoluzione e delle sue possibili funzioni all'interno delle loro aziende. Di recente, piattaforme avanzate di intelligenza artificiale come l'IA generativa e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono finite sotto osservazione per il loro vorace consumo di energia e il conseguente impatto ecologico: alcuni ricercatori ipotizzano che gli LLM consumino centinaia di litri di acqua dolce e producano emissioni annuali equivalenti a quelle di un piccolo Paese.

Con il riscaldamento globale che per la prima volta ha superato gli 1,5 gradi in un intero anno, le parti interessate a livello mondiale si interrogano su dove debba risiedere la maggior parte delle responsabilità per evitare che la crisi climatica si aggravi. Il cambiamento climatico rimane un tema di importanza cruciale sia per i consumatori che per le aziende, in mezzo a questi sforzi globali per ridurre le emissioni di CO2, che non lasciano presagire nulla di buono per l'immagine pubblica di qualsiasi azienda che utilizzi strumenti di IA che consumano senza tenere sotto controllo la propria impronta di carbonio. Inoltre, l'uso incontrollato dell'IA potrebbe avere conseguenze disastrose per l'ambiente - una ricerca del MIT suggerisce che l'addestramento ha il potenziale per contrastare in modo significativo i progressi globali nella lotta al cambiamento climatico.

Nonostante l'apparente apatia ecologica di leggi recenti come l'AI act dell'UE e l'ordine esecutivo del Presidente Biden, che si concentrano in gran parte su altri aspetti della responsabilità dell'AI, alcuni importanti attori dell'AI hanno iniziato ad autoregolarsi in modo proattivo e a lavorare per un uso sostenibile dell'IA.

Ecco come i leader dell'intelligenza artificiale si stanno avvicinando all'IA con consapevolezza ecologica, preservando al contempo il profondo valore commerciale della tecnologia.

Maxime Vermeir Social Links Navigation Senior Director of AI Strategy, ABBYY.

Intelligenza Artificiale costruita ad hoc

Molti degli svantaggi dell'IA generativa e delle LLM derivano dall'enorme quantità di dati che devono essere consultati per produrre valore. Questo non solo comporta rischi dal punto di vista dell'etica, dell'accuratezza e della privacy, ma aggrava enormemente la quantità di energia necessaria per utilizzare gli strumenti.

Invece di strumenti di IA altamente generici, le aziende hanno iniziato a orientarsi verso un'IA più ristretta e mirata, specializzata per compiti e obiettivi specifici. ABBYY, ad esempio, ha adottato questo approccio addestrando i suoi modelli di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale a leggere e comprendere in modo specifico i documenti che passano attraverso i sistemi aziendali, proprio come un essere umano.

Grazie alle competenze pre addestrate dell'intelligenza artificiale per elaborare tipi di documenti altamente specifici con un'accuratezza del 95%, le organizzazioni possono risparmiare alberi eliminando l'uso della carta e riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica dovute a processi di gestione documentale macchinosi.

Responsabilizzare gli sviluppatori

Le aziende che si occupano di IA non hanno bisogno di sostenere da sole l'onere di un'IA sostenibile: alcune, ad esempio si stanno affidando agli sviluppatori.

OpenAI, il pioniere dell'intelligenza artificiale responsabile del popolare ChatGPT, ha recentemente annunciato che gli sviluppatori possono creare le proprie piattaforme "GPT" per scopi specializzati. Ciò consente agli sviluppatori e alle organizzazioni di restringere l'uso dell'intelligenza artificiale con un alto grado di personalizzazione, eliminando le funzioni e i dati eccessivi che amplificano i danni ecologici. Ad esempio, gli sviluppatori potrebbero progettare GPT per scopi limitati a consigli di scrittura creativa, informazioni sulla cucina, assistenza tecnica o qualsiasi altro settore di nicchia.

Considerando i maggiori rischi di imprecisione e violazione della privacy associati a modelli di intelligenza artificiale altamente generici, gli sviluppatori saranno probabilmente motivati a sfruttare queste piattaforme GPT più ristrette e specializzate non solo per responsabilità ecologica, ma anche per migliorare i risultati commerciali.

Sostenibilità

Le aziende dovrebbero anche fare un passo indietro rispetto alla tecnologia stessa e cercare all'interno della propria organizzazione altri modi per sfruttare l'IA in modo sostenibile. Ad esempio, Microsoft ha rivelato che l'hardware che supporta l'IA funziona esclusivamente con energia pulita, evitando così di creare le cosiddette "emissioni operative".

Inoltre, le aziende possono utilizzare l'IA come strumento per esplorare altri aspetti della loro attività in cui la sostenibilità potrebbe essere prioritaria. Forrester sottolinea le capacità di misurazione, reportistica e visualizzazione dei dati dell'intelligenza artificiale per suggerire che essa potrebbe dare vita a una vera e propria rivoluzione climatica.

Anche se oggettivamente importanti, le emissioni non sono l'unica metrica utilizzata per comprendere gli impatti ecologici: alcuni studi hanno dimostrato che la combinazione di robotica e intelligenza artificiale ha ridotto del 90% l'uso di erbicidi in alcuni contesti. Mentre le aziende continuano a confrontarsi con l'utilità e le conseguenze dell'IA, devono esplorare l'intera gamma delle sue capacità di migliorare e contribuire alla sostenibilità.

Le imprese si fanno carico del problema

Finora, le prime legislazioni sull'IA non sono riuscite a tenere sotto controllo le implicazioni ecologiche dell'intelligenza artificiale, concentrandosi invece sulla privacy e su altre aree etiche. Sebbene anche queste aree siano cruciali per un uso responsabile dell'IA, le imprese devono essere responsabili del modo in cui sfruttano l'intelligenza artificiale per generare valore aziendale.

Il 2023 può essere stato un anno di clamore, rumore, aspettative e idee sbagliate sull'intelligenza artificiale, ma la maturità acquisita dalle imprese nell'ultimo anno ha dato loro i mezzi necessari per prendere decisioni informate e responsabili sull'uso dell'IA. È comunque saggio controllare, mettere in discussione e ritenere le grandi organizzazioni responsabili della loro impronta di carbonio e di altri impatti sull'ambiente: chi ha come priorità la responsabilità ecologica non dovrebbe avere nulla da nascondere.

Il 2023 può essere stato un anno di clamore, rumore, aspettative e idee sbagliate sull'intelligenza artificiale, ma la maturità acquisita dalle imprese nell'ultimo anno ha dato loro i mezzi necessari per prendere decisioni informate e responsabili sull'uso dell'IA. È comunque saggio controllare, mettere in discussione e ritenere le grandi organizzazioni responsabili della loro impronta di carbonio e di altri impatti sull'ambiente: chi ha come priorità la responsabilità ecologica non dovrebbe avere nulla da nascondere.