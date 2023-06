Cybersicurezza: le TTP che ogni professionista dovrebbe conoscere

Comprendere tattiche, tecniche e procedure (TTP) utilizzate dagli hacker permette ai responsabili della sicurezza informatica di rispondere meglio agli attacchi più sofisticati.

A fronte di uno scenario delle minacce sempre più complesso, complicato dalle evoluzioni dei malware, dalle campagne APT “nation-State” e da una criminalità as-a-service, le TTP rimangono un elemento critico per contrastare attivamente le violazioni alla sicurezza.

Marco Rottigni Marco Rottigni, Technical Director per l’Italia di SentinelOne

Motivazioni e obiettivi degli hacker

Conoscere le motivazioni che sono alla base di un attacco informatico contribuisce a migliorare notevolmente la capacità di proteggere efficacemente l'organizzazione. Scomporre il "chi", il "perché" e il "come" dell'attacco può aiutare i difensori a realizzare un profilo degli aggressori, individuare i vantaggi che deriverebbero dal successo dell'attacco, il modo in cui verrebbero monetizzati questi vantaggi e la probabilità di un eventuale attacco successivo.

In base a motivazioni e capacità, sono sei le principali ragioni alla base dei cyberattacchi:

Ritorno economico

Spionaggio

Interruzione del servizio

Cyber-terrorismo

Motivazioni personali

Attenzione e notorietà

Come le TTP aiutano i difensori

Le TTP svolgono un ruolo essenziale per consentire ai difensori della sicurezza di contrastare efficacemente le minacce informatiche. Analizzando e comprendendo le TTP, i si ottengono informazioni preziose sui comportamenti e sulle metodologie utilizzate dagli avversari velocizzando il processo di identificazione dei potenziali attacchi, lo sviluppo di strategie di difesa proattive e l'implementazione di misure di sicurezza specifiche per i rischi aziendali e di settore.

Organizzazioni come il NIST e il MITRE classificano e catalogano i comportamenti degli attori delle minacce in tattiche, tecniche e procedure, note collettivamente come TTP:

Tattiche: Si riferiscono alle strategie e agli obiettivi generali di un attacco. Possono essere considerate il "perché" degli obiettivi tattici e illustrano le ragioni del cyberattaccante. Le tattiche sono importanti per i difensori informatici perché possono essere utilizzate per costruire il profilo dell'attore oggetto di indagine. Molti attori e gruppi di minacce sono riconoscibili proprio dall'uso di tattiche specifiche impiegate.

Si riferiscono alle strategie e agli obiettivi generali di un attacco. Possono essere considerate il "perché" degli obiettivi tattici e illustrano le ragioni del cyberattaccante. Le tattiche sono importanti per i difensori informatici perché possono essere utilizzate per costruire il profilo dell'attore oggetto di indagine. Molti attori e gruppi di minacce sono riconoscibili proprio dall'uso di tattiche specifiche impiegate. Tecniche: Sono le modalità a cui l'attore della minaccia ricorre per lanciare e sferrare l'attacco per raggiungere il proprio obiettivo. Gli attori spesso utilizzano molte tecniche durante la loro campagna per facilitare la compromissione iniziale, muoversi trasversalmente all'interno dell'ambiente compromesso, trafugare i dati e altro ancora. Le tecniche possono essere analizzate in ogni fase dell'attacco informatico, lasciando dietro di sé un'impronta digitale che rende identificabile l'attore della minaccia.

Sono le modalità a cui l'attore della minaccia ricorre per lanciare e sferrare l'attacco per raggiungere il proprio obiettivo. Gli attori spesso utilizzano molte tecniche durante la loro campagna per facilitare la compromissione iniziale, muoversi trasversalmente all'interno dell'ambiente compromesso, trafugare i dati e altro ancora. Le tecniche possono essere analizzate in ogni fase dell'attacco informatico, lasciando dietro di sé un'impronta digitale che rende identificabile l'attore della minaccia. Procedure: Si tratta della sequenza di azioni che compongono l'attacco, compresi gli strumenti e i kit utilizzati dall'attore della minaccia. Durante le indagini forensi, ad esempio, gli analisti della sicurezza possono eseguire l'analisi del file system per ricostruire una procedura al fine di creare una cronologia dell'attacco. Gli analisti cercheranno anche modifiche ai file di sistema, troveranno indizi negli event log e cercheranno di ottenere un quadro di ciò che è accaduto in ogni fase dell'attacco.

La capacità di individuare schemi e indicatori di compromissione attraverso le TTP è fondamentale per aiutare i professionisti della sicurezza a rispondere prontamente alle minacce. È anche il fattore abilitante di miglioramenti critici necessari nelle policy e nei workflow che possono fermare minacce simili in futuro. Le TTP servono come base per l'intelligence delle minacce che porta a una migliore mitigazione del rischio e facilita un approccio più collettivo alla sicurezza informatica.

Come funzionano le TTP negli attacchi del mondo reale

Sia la frequenza dei crimini informatici sia la loro costante evoluzione continuano ad aumentare a ritmi impressionanti. Questa sezione esplora alcune delle TTP più comuni utilizzate nelle campagne di minacce e come vengono sfruttate nel mondo reale.

Sfruttare le vulnerabilità

Gli aggressori sfruttano spesso le vulnerabilità note di software e hardware per ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi o per aumentare i privilegi. Allo sfruttamento delle vulnerabilità vengono associate diverse TTP, tra cui:

Scansione

Zero Day Exploit

Privilege Escalation

Remote Code Execution (RCE)

Attacchi Denial-of-Service (DoS)

Living off the land

Il "Living off the land" (LotL) è una tattica attraverso la quale gli aggressori utilizzano strumenti e processi legittimi e già presenti sul sistema della vittima per portare a termine i loro attacchi, rendendo così più difficile il rilevamento delle attività sospette da parte delle soluzioni di sicurezza. Gli attaccanti sono noti per l'utilizzo di queste TTP per portare a termine un’operazione LotL di successo:

Abuso di Windows Management Instrumentation (WMI)

Abuso di linguaggi di scripting

Fileless Malware

Masquerading

Movimenti laterali

Una volta che gli aggressori si sono insediati all’interno di una rete, spesso, utilizzano tecniche di movimenti laterali per spostarsi tra i sistemi e aumentare i propri privilegi. In tecniche come il pass-the-hash o il pass-the-ticket, un attaccante utilizza credenziali o token di autenticazione rubati per muoversi tra i sistemi.

Le seguenti TTP contribuiscono a questo modus operandi:

Hijacking del protocollo RDP (Remote Desktop Protocol)

Furto di credenziali e attacchi aggressivi

Attacchi Man-in-the-Middle (MiTM)

Sfruttamento di Active Directory

Esfiltrazione dei dati e copertura delle tracce

Dopo aver raggiunto i propri obiettivi, gli hacker spesso esfiltrano i dati rubati, utilizzando canali nascosti o comunicazioni criptate per evitare il rilevamento delle loro attività. Per eliminare le loro tracce gli aggressori ricorrono a una combinazione di queste TTP:

Compressione e crittografia

Tunneling del protocollo

Offuscamento dei dati

Esfiltrazione attraverso protocolli affidabili

Distruzione dei dati

Misure proattive per i professionisti della sicurezza

Sebbene la comprensione delle TTP sia parte integrante per ottenere informazioni aggiuntive sulle minacce e per accrescere i meccanismi di difesa, da sola non è sufficiente. Le aziende devono anche applicare eccellenti protocolli di igiene informatica e rafforzare la loro strategia di sicurezza in modo olistico:

Implementando un solido framework di sicurezza

Formando e sensibilizzando continuamente sulla sicurezza

Implementando un solido processo di gestione delle patch e scansione delle vulnerabilità

Incentivando la segmentazione della rete e il modello Zero Trust

Definendo una strategia di monitoraggio e risposta agli incidenti

L'identificazione dei vettori di attacco e dei nuovi metodi è fondamentale per rimanere un passo avanti rispetto agli aggressori informatici. Esempi reali e recenti campagne APT hanno dimostrato come l'analisi delle TTP arricchisca le informazioni a disposizione dei professionisti della sicurezza.

Anche se gli attaccanti continueranno ad aggiornare metodi e processi, oggi, sono disponibili molti modi grazie ai quali le aziende possono mitigare il rischio e rafforzare le loro difese. Stabilire una strategia di risposta efficace e un monitoraggio continuo e approfondito può incrementare le difese del team interno di un'azienda con solide capacità di rilevamento e risposta.

Le aziende di tutto il mondo si sono già affidate alla piattaforma Singularity™ di SentinelOne per risolvere proattivamente le minacce moderne a velocità macchina.