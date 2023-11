Amazon: niente più badge, per entrare in ufficio basterà scannerizziare il palmo della mano

A breve, grazie a una nuova release di Amazon Web Services (AWS) che prende il nome di Amazon One Enterprise, sarà sufficiente scansionare il palmo della mano per accedere al proprio luogo di lavoro.

In occasione dell'evento AWS re:Invent 2023, il gigante del cloud computing ha presentato una versione business-focused del suo strumento di autenticazione biometrica con scansione del palmo della mano "Amazon One" che, a suo dire, offre alle aziende un modo molto più sicuro e veloce per garantire l'accesso agli uffici e ad altre strutture.

Oltre a risparmiare i soldi per la stampa di tessere o chiavi di accesso, Amazon One Enterprise salvaguarderà anche i dati preziosi proteggendo le aziende da furti e fughe di dati potenzialmente devastanti.

Amazon One Enterprise

Amazon One è stato lanciato per la prima volta nel settembre 2020 diventando subito popolare per il suo utilizzo nei negozi di alimentari Amazon Go dell'azienda, noti soprattutto per la loro politica "just walk out".

Dato il numero di costose violazioni di dati che colpiscono ogni giorno aziende più o meno grandi, AWS afferma che Amazon One Enterprise potrebbe essere la soluzione perfetta per eliminare gli accessi indesiderati agli edifici e ai servizi online.

L'azienda sostiene che i processi di sicurezza tradizionali, come l'utilizzo di fob o badge stanno diventando obsoleti, in quanto essendo supporti fisici possono essere persi, condivisi, clonati o rubati, mentre PIN e password sono facili da sottrarre.

AWS aggiunge che molte piattaforme di autenticazione biometrica esistenti, come la scansione dell'iride e il riconoscimento delle impronte digitali, non sono sempre precise. Amazon One Enterprise combina invece immagini del palmo della mano e delle vene per la corrispondenza biometrica, utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per creare una firma del palmo collegata alle credenziali esistenti di un lavoratore, come un badge, un ID dipendente o un PIN.

L'azienda afferma che questo processo è in grado di fornire un tasso di precisione del 99,9999%, che lo rende più accurato di qualsiasi altra alternativa biometrica, compresa la scansione di due iridi, e non può essere replicato o utilizzato per l'impersonificazione.

La registrazione può essere completata in meno di un minuto e i dati palmari di ogni utente vengono criptati con una chiave unica, che può essere cancellata dall'utente stesso o da un amministratore in caso dovesse lasciare l'azienda.

Amazon One Enterprise è disponibile in anteprima negli Stati Uniti e arriverà in altri mercati nel 2024.