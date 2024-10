Allerta Gmail: nuova truffa con chiamate IA simula da 'Google Assistant

Per molto tempo, le truffe di phishing via e-mail si presentavano come richieste disperate di fondi, spesso mal formulate e piene di refusi, facilmente riconoscibili. Ora, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, la situazione si è fatta più insidiosa.

Una nuova truffa iperrealistica sta colpendo gli utenti di Gmail, con inganni basati sull'IA che riescono a confondere anche i più esperti di tecnologia. In questa nuova ondata di frodi, il tradizionale attacco di phishing "recupero dell'account Gmail" viene combinato con una chiamata vocale estremamente realistica, progettata per mettere in allerta gli utenti. Sam Mitrovic, consulente di soluzioni Microsoft, ha recentemente condiviso un post sul blog in cui racconta di come fosse quasi caduto vittima di questa sofisticata truffa, descrivendo una notifica di recupero dell'account seguita da una telefonata apparentemente autentica da parte di "Google Assistant".

Non fatevi cogliere impreparati

Mitrovic ha rivelato che ha ricevuto ripetute e-mail e chiamate da indirizzi e numeri apparentemente legittimi, e si è accorto della truffa solo controllando manualmente la sua attività recente su Gmail. Questo episodio fa parte di una preoccupante tendenza più ampia legata ai "deepfake", che stanno colpendo sempre più aziende e consumatori. I criminali possono utilizzare filmati o audio ultra realistici per ingannare utenti ignari e spingerli a trasferire fondi o condividere informazioni sensibili.

Quasi la metà delle aziende ha segnalato di essersi imbattuta in frodi deepfake già nel 2024, e la tendenza sembra destinata a proseguire. La chiave per proteggersi da questo tipo di truffa è rimanere vigili e prendersi il tempo necessario per valutare la situazione: i criminali cercheranno sempre di farvi agire in fretta. Prendendo un momento per riflettere e chiedere un parere esterno a qualcuno di fiducia, potrete guadagnare una prospettiva più chiara e ridurre il rischio di cadere nella trappola.

Via Forbes