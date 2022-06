Xiaomi presenta la sua nuova gamma di prodotti AIoT per il 2022

In occasione dell'evento di lancio europeo "Discover Xiaomi 2022 - Future living, now", tenutosi oggi a Parigi, Xiaomi ha annunciato quattro nuovi dispositivi AIoT tra cui il portatile per la produttività Xiaomi Book S 12,4”, l'aggiornamento del popolarissimo fitness tracker Xiaomi Smart Band 7, il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e la nuova serie di Smart TV Xiaomi A2.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le novità che abbiamo visto all'evento Xiaomi.

Xiaomi Book S 12,4"

Xiaomi Book S 12,4” è un portatile 2 in 1 pensato per i professionisti e i creatori di contenuti sempre in movimento. Il nuovo 2 in 1 Xiaomi dispone di uno schermo touchscreen LCD da 12,4" con una luminosità di 500 nit e una risoluzione di 2.560 x 1.600. La gamma di colore sRGB 100% garantisce immagini vivide e colori accesi, mentre la possibilità di inclinare il display orizzontalmente consente di utilizzarlo come un tablet o una tavolozza da disegno.

A bordo troviamo una CPU Qualcomm Snapdragon™ 8cx Gen 2, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Sono inoltre presenti due microfoni, due altoparlanti da 2W, una fotocamera posteriore da 13MP e una fotocamera frontale da 5MP.

(Image credit: Xiaomi)

Con l'aggiunta di Xiaomi Smart Pen e Xiaomi Keyboard (acquistabili separatamente), Xiaomi Book S è in grado di fornire un ampio ventaglio di opzioni per chi lavora in ambito grafico.

Xiaomi Book S 12,4” sarà disponibile dal 30 giugno su mi.com (opens in new tab), Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 699.99€. La Xiaomi Keyboard sarà acquistabile separatamente a un prezzo di 149.99€, mentre la Cover ha un prezzo di 29.99€. Tra gli accessori troviamo anche la Xiaomi Smart Pen a un prezzo di 99.99€.

Per le prime 48 ore (solo su mi.com (opens in new tab)) Xiaomi Book S 12,4" sarà acquistabile a 699,99€ con Keyboard e caricatore Xiaomi 65W GaN Charger (Type-A + Type-C) inclusi nel prezzo.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Smart Band 7 è la nuova iterazione della popolarissima smart band del marchio cinese. Il modello di quest'anno ha un display AMOLED da 1,62", più ampio e con una visibilità aumentata del 25% rispetto alla generazione precedente. Crescono anche le funzioni dedicate allo sport con oltre 110 discipline diverse tra cui scegliere e un'ampia gamma di programmi personalizzati per ogni esigenza.

Tra le novità troviamo anche le funzioni Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento, che consentono di scegliere la tipologia di attività che volete svolgere e regolarne l'intensità per massimizzare le prestazioni. Mi Band 7 dispone anche di un sistema di rilevamento VO₂ max professionale che misura la quantità massima di ossigeno utilizzato durante l'attività fisica.

Image 1 of 4 (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 4 (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 4 (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 4 (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 4

Xiaomi Smart Band 7 consente di monitorare il sonno, la saturazione dell’ossigeno (SpO₂) e della frequenza cardiaca³. Il fitness tracker Xiaomi dispone di oltre 100 quadranti e numerosi cinturini colorati per il massimo della personalizzazione. La durata della batteria indicata da Xiaomi è di 14 giorni, mentre l'impermeabilità è garantita fino a 5 ATM⁵.

Xiaomi Smart Band 7 sarà disponibile dal 22 giugno su mi.com (opens in new tab), Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 59.99€.

Per le prime 48 ore sarà acquistabile su mi.com (opens in new tab) e Amazon al prezzo early bird di 49,99€, fino a esaurimento scorte.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi TV A2

I TV Xiaomi Serie A2 sono pensati per garantire una connettività AIoT semplificata e vantano specifiche audio e video di alto livello.

Il design si distingue per un'elegante struttura unibody in metallo sorretta da un unico supporto e un display "senza cornici" che esalta la qualità del pannello 4K Ultra HD con tecnologia Dolby Vision®.

Il campo visivo ultra ampio da 178° conserva la qualità delle immagini da qualsiasi angolazione, mentre la presenza della tecnologia Dolby Audio™ permette di vivere un’esperienza audio estremamente coinvolgente.

(Image credit: Xiaomi)

A bordo troviamo anche l’Assistente Google integrato che offre un controllo rapido dei dispositivi AIoT collegati tramite il telecomando Bluetooth. Tra le integrazioni figura anche Android TV™10, che garantisce l’accesso a film e serie TV attraverso le principali piattaforme streaming tra cui Netflix, Prime Video e YouTube, oltre a migliaia di altre app accessibili tramite Google Play. Il dispositivo è inoltre dotato di Chromecast, uno strumento integrato che consente lo streaming direttamente da telefoni, tablet o laptop.

Per soddisfare le esigenze di tutti consumatori, la serie Xiaomi TV A2 è disponibile anche nei formati 43”, 50” e 55”.

I TV Xiaomi A2 da 32", 43", 50" e 55" saranno disponibile dal 28 giugno su mi.com (opens in new tab), Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia a partire da 249,9€ per la versione da 32". La variante da 43" sarà acquistabile al prezzo di 449,9€, da 50" a 499,9€ e quella da 55" a 549,9€.

Acquistando XIaomi TV A2 (in qualsiasi formato) nelle prime 48 ore su mi.com (opens in new tab), riceverete anche la Xiaomi Soundbar 3.1 del valore di 279€ inclusa nel prezzo.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Xiaomi ha pensato anche alla mobilità con il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, il monopattino elettrico più potente di Xiaomi dotato di un motore da 700W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h.⁶ La capiente batteria da 12.400 mAh consente di coprire distanze fino a 45 km con una carica ed è in grado di affrontare facilmente pendenze fino al 20%⁷.

Il corpo in alluminio aerospaziale di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è leggero, robusto e resistente alla corrosione. I pneumatici tubeless autosigillanti da 10” sono progettati per resistere alle forature grazie al sistema Xiaomi DuraGel e consentono di percorrere con facilità anche le strade più dissestate.

Image 1 of 2 (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 2 (Image credit: Xiaomi ) Image 1 of 2

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è più grande rispetto ai modelli precedenti, caratteristica che gli permette di sostenere un peso maggiore e migliorare al contempo il comfort dei guida. Inoltre, la nuova porta di ricarica magnetica con protezione dedicata garantisce il massimo della sicurezza durante la ricarica.

Sempre in ambito sicurezza, il nuovo monopattino elettrico Xiaomi dispone di un sistema eABS e di un freno posteriore doppio disco. La moderna interfaccia utente del pannello strumenti, infine, garantisce un’esperienza priva di distrazioni, fornendo informazioni utili ed intuitive sempre a portata di mano.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ha un prezzo di 799€ e sarà disponibile in Italia da metà agosto.