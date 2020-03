Se siete di quelli alla ricerca di uno tra i migliori portatili gaming o uno dei migliori PC gaming, probabilmente siete anche preparati a spendere una cifra sostanziosa. Ma apprezzerete anche le buone occasioni per risparmiare.

Ebbene, oggi (e fino al prossimo 8 marzo) c’è la notevole occasione di combinare queste due passioni, quella per il risparmio e quella per i migliori giochi per PC .

Lenovo, uno tra i produttori di computer più importanti al mondo, nonché il marchio di modelli famosi ed eccellenti come il Lenovo X1 Extreme , lo Yoga 940 o il Legion 740 , ha infatti avviato una settimana di sconti su tutti i modelli della famiglia Legion , quella cioè dedicata al mondo dei videogiochi.

L’azienda propone uno sconto del 22% sui prodotti Lenovo Legion, e per ottenerlo sarà sufficiente aggiungere il codice sconto TECHLEGION durante la fase di acquisto.

Legion Y540 (15") su Lenovo Store Questo notebook da 15 pollici (Full hd) offre un formato compatto, adatto agli spostamenti frequenti, insieme a una grande potenza, grazie al processore Intel Core i7 di nona generazione e alla GPU Nvidia RTX 2060 fino. Il design è solido e, a differenza di altri modelli gaming, piuttosto sobrio. Il prezzo di partenza è 1.769 euro (IVA compresa), che diventano 1.369 una volta applicato lo sconto del 22%. Basterà inserire il codice TECHLEGION nel carrello, dunque, per ottenere quasi 400 euro di sconto. Vedi offerta

Legion Y540 (17") su Lenovo Store Se preferite innanzitutto uno schermo di grandi dimensioni, anche se la portabilità ne risente un po’, questo è il computer che fa per voi. Le specifiche sono del tutto simili al modello da 15”, a parte la dimensione dello schermo. Costa solo 20 euro in più rispetto al modello più piccolo, e potete averlo per 1,395 euro con il nostro coupon speciale TECHLEGION.

Entrambi i portatili si possono avere con processore Intel Core i5, rinunciando a qualcosa (non molto) in termini di potenza, ma anche risparmiando qualche decina di euro.